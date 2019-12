เครือข่ายประชาสังคมกระตุ้นรัฐบาลลาวและไทย ให้สอบสวนการบังคับบุคคลให้สูญหาย ให้เปิดเผยชะตากรรมของสมบัด สมพอนและอ็อด ไชยะวง

15 ธ.ค. 2562 ในโอกาสครบรอบเจ็ดปีการบังคับบุคคลให้สูญหาย ที่เกิดขึ้นกับสมบัด สมพอน ผู้นำภาคประชาสังคมของลาว หน่วยงานที่มีชื่อด้านล่างขอกระตุ้นรัฐบาลลาวและไทย ให้สอบสวนการบังคับบุคคลให้สูญหายครั้งนี้ และเรียกร้องให้รัฐบาลลาวเปิดเผยที่อยู่ของสมบัด สมพอน และประกันว่าจะเกิดความยุติธรรมกับเขาและครอบครัว

เนื่องจากที่ผ่านมาตำรวจลาวล้มเหลวในการสอบสวนอย่างเป็นผล ต่อการบังคับบุคคลให้สูญหายกรณีสมบัด สมพอน จึงควรมีการตั้งคณะทำงานที่เป็นอิสระและไม่ลำเอียงขึ้นมาใหม่ เพื่อค้นหาที่อยู่และชะตากรรมของสมบัด สมพอนโดยไม่ชักช้า คณะทำงานใหม่นี้ควรมีอำนาจในการร้องขอ และได้รับความช่วยเหลือทางเทคนิคจากต่างประเทศ เพื่อให้สามารถสอบสวนอย่างเป็นมืออาชีพ เป็นอิสระ ไม่ลำเอียง และเป็นผล สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

มีผู้พบเห็นสมบัด สมพอนเป็นครั้งสุดท้ายที่ด่านตรวจของตำรวจ บนถนนที่มีคนพลุกพล่านใจกลางกรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว เมื่อค่ำวันที่ 15 ธ.ค. 2555 จากคลิปวีดิโอของกล้องวงจรปิด ตำรวจที่ด่านได้เรียกให้รถของสมบัด สมพอนหยุดตรวจ หลังจากนั้นไม่นาน มีกลุ่มคนผลักเขาเข้าไปในรถอีกคันหนึ่งและขับออกไป ต่อหน้าต่อตาตำรวจ กล้องวงจรปิดยังมีภาพของบุคคลที่ไม่ทราบชื่อขับรถยนต์ของสมบัด สมพอนออกไปจากใจกลางเมือง การที่มีตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุการลักพาตัวสมบัด สมพอน และการที่เจ้าหน้าที่ไม่เข้าแทรกแซงขัดขวาง เป็นสัญญาณอย่างชัดเจนว่า คนของรัฐมีส่วนร่วมในการบังคับบุคคลให้สูญหายกรณีสมบัด สมพอน

ที่ผ่านมาทางการลาวอ้างครั้งแล้วครั้งเล่าว่า อยู่ระหว่างการสอบสวนการบังคับบุคคลให้สูญหายกรณีสมบัด สมพอน แต่ไม่เปิดเผยผลการสอบสวนต่อสาธารณะตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย. 2556 เป็นต้นมา เจ้าหน้าที่ได้เข้าพบอึ้งฉุ่ยเม้ง ภรรยาของสมบัด สมพอนเพียงสองครั้งในช่วง ม.ค. 2556 และ ธ.ค. 2560 โดยตำรวจไม่เคยเล่าให้ครอบครัวฟังเกี่ยวกับข้อมูลการสอบสวนที่สำคัญ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าที่ผ่านมาอาจมีการระงับการสอบสวนของตำรวจในทางปฏิบัติ โดยมีเจตนาและเป้าประสงค์บางอย่าง

เรายังเรียกร้องรัฐบาลลาวและไทย ให้คลี่คลายการบังคับบุคคลให้สูญหายกรณีอื่น ๆ ซึ่งเกิดขึ้นในประเทศลาว โดยล่าสุดคือ อ็อด ไชยะวง ผู้ลี้ภัยชาวลาวซึ่งอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ เขาหายตัวไปตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค. 2562 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อ็อดได้รณรงค์อย่างเปิดเผยให้สังคมตระหนักถึงการปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิมนุษยชน และการทุจริตซึ่งเกิดขึ้นในลาว ทั้งยังได้เข้าพบผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยความยากจนสุดโต่งและสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2562 ที่กรุงเทพฯ ก่อนที่ผู้รายงานพิเศษจะเยือนประเทศลาว มีการแสดงข้อกังวลต่อปัญหาที่เกิดขึ้นกับอ็อดในแถลงการณ์ร่วมของ

คณะทำงานด้านการบังคับบุคคลให้สูญหายหรือการสูญหายโดยไม่สมัครใจแห่งสหประชาชาติ และผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติสามท่าน ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 25621

เรายังขอเรียนให้ท่านทราบถึงรายงานข่าวที่ว่า อิทธิพล สุขแป้น วุฒิพงศ์ กชธรรมคุณ สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ ชัชชาญ บุปผาวัลย์ และไกรเดช ลือเลิศ ซึ่งได้วิพากษ์วิจารณ์ราชวงศ์และรัฐบาลทหารไทย และลี้ภัยอยู่ในลาว ทั้งหมดหายตัวไปในช่วงระหว่างเดือน มิ.ย. 2559 ถึง ธ.ค. 2561 สำหรับสามคนหลัง มีผู้พบเห็นศพของชัชชาญและไกรเดชอีกประมาณสองสัปดาห์ต่อมา อยู่ในแม่น้ำโขงฝั่งประเทศไทย ศพมีลักษณะถูกฟันจนอวัยวะขาด และมีการนำปูนซีเมนต์มาใส่ไว้ในช่องท้อง ส่วนศพที่สามซึ่งคาดว่าเป็นศพของสุรชัย มีรายงานผู้พบศพลอยขึ้นมาใกล้กัน จากนั้นก็หายไป ผลการทดสอบด้านพันธุกรรมเมื่อเดือน ม.ค. 2562 ยืนยันว่าทั้งสองศพเป็นชัชชาญและไกรเดช

เราเรียกร้องรัฐบาลลาวและไทยให้สอบสวนกรณีเหล่านี้ ตามแนวทางที่สอดคล้องกับมาตรฐานกฎหมายระหว่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงชะตากรรมและที่อยู่ของพวกเขา

ทั้งรัฐบาลลาวและไทยต่างมีพันธกรณีทางกฎหมาย ที่จะต้องสอบสวนโดยพลัน อย่างรอบด้าน และอย่างไม่ลำเอียง และนำตัวผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้กระทำความผิดตามกฎหมายระหว่างประเทศ และผู้ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง มาลงโทษผ่านกระบวนการพิจารณาที่เป็นธรรม

เรายังกระตุ้นรัฐบาลลาวและไทยให้แสดงสัตยาบัน รับรองอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลสูญหายโดยทันที โดยลาวและไทยได้ลงนามอนุสัญญานี้แล้วเมื่อเดือน ก.ย. 2551 และ ม.ค. 2555 ตามลำดับ ทั้งนี้เพื่อนำเนื้อหาของอนุสัญญาไปกำหนดเป็นกฎหมายในประเทศ ให้มีการบังคับใช้ตามอนุสัญญา และให้ยอมรับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการว่าด้วยการบังคับบุคคลให้สูญหาย ในการรับและพิจารณาคำร้องหรือข้อมูลใด ๆ จากเหยื่อหรือผู้ซึ่งกระทำการแทนเหยื่อ หรือการรับข้อมูลจากรัฐภาคีอื่น ๆ

ประการสุดท้าย เราเรียกร้องประชาคมระหว่างประเทศ ให้ใช้โอกาสที่จะมีการทบทวนรายงานตามวาระของลาว ตามกลไก Universal Periodic Review (UPR) เรียกร้องรัฐบาลลาวให้ทำการสอบสวนโดยพลันและอย่างเป็นผล ต่อการบังคับบุคคลให้สูญหายกรณีสมบัด สมพอน โดยการพิจารณารายงานตามวาระฉบับที่ 3 ของลาวจะมีขึ้นในวันที่ 21 มกราคม 2563 ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ระหว่างการพิจารณารายงานตามวาระฉบับที่ 2 ของลาวในเดือน ม.ค. 2558 ประเทศภาคีสมาชิกสหประชาชาติ 10 แห่ง (ออสเตรเลีย แคนาดา ฟินแลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก โปแลนด์ โปรตุเกส สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร) เสนอให้รัฐบาลลาวทำการสอบสวนอย่างเหมาะสมต่อการบังคับบุคคลให้สูญหายกรณีสมบัด สมพอน

จนกว่าจะมีการเปิดเผยชะตากรรมและที่อยู่ของผู้ตกเป็นเหยื่อการบังคับบุคคลให้สูญหาย ประชาคมระหว่างประเทศไม่ควรหยุดเรียกร้องให้นำตัวพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัย รัฐบาลลาวไม่ควรคิดว่าเราจะยุติการเรียกร้อง โดยเราจะยังเรียกร้องต่อไปจนกว่าจะทราบคำตอบที่แท้จริงต่อคำถามที่ว่า “สมบัด สมพอนอยู่ที่ไหน?”

