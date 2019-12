ปี 2009-2017 หุ่นยนต์เข้าสู่ตลาดแรงงานสหรัฐฯ เพิ่มกว่าเท่าตัว

หุ่นยนต์และจักรกลเข้ามามีบทบาทในตลาดแรงงานอเมริกันเพิ่มมากขึ้นกว่าเท่าตัว ในช่วงปี ค.ศ. 2009-2017 (พ.ศ. 2552-2560) โดยภาคการผลิตอเมริกันได้รับผลกระทบหนักช่วงทศวรรษที่ผ่านมา



15 พ.ย. 2562 จากรายงาน How Robots Are Beginning to Affect Workers and Their Wages ระบุว่าหุ่นยนต์และจักรกลเข้ามามีบทบาทในตลาดแรงงานอเมริกันเพิ่มมากขึ้นกว่าเท่าตัว ในช่วงปี ค.ศ. 2009-2017 (พ.ศ. 2552-2560) โดยภาคการผลิตอเมริกันได้รับผลกระทบหนักช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

วิลเลียม รอดเจอร์สที่ 3 นักเศรษฐศาสตร์และอาจารย์จากศูนย์พัฒนาแรงงาน Rutgers University ผู้จัดทำรายงานฉบับนี้ระบุว่าเศรษฐกิจในยุคนี้พึ่งพาเทคโนโลยีและหุ่นยนต์มากขึ้น เพื่อแทนที่กำลังแรงงานที่เป็นมนุษย์ แต่อย่างไรก็ตามการเข้าสู่ยุค Robotization ที่หุ่นยนต์มีบทบาทในตลาดแรงงานมากขึ้น ยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานอเมริกาทั้งหมด

ในรายงานพบว่ารัฐในตอนกลางด้านเหนือของประเทศ หรือ มิดเวสต์ อาทิ มิชิแกน โอไฮโอ อินเดียนา อิลลินอยส์ และวิสคอนซิน ที่มีอัตราการใช้หุ่นยนต์อย่างเข้มข้น ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในภาคการผลิตที่มีแนวโน้มที่จะทำงานซ้ำๆ เช่น การประกอบและบรรจุภัณฑ์ การปิดผนึก การเชื่อม และการทาสี

ขณะที่กลุ่มแรงงานที่ได้รับผลกระทบมากสุด คือ คนอายุน้อย ระดับการศึกษาต่ำ นอกจากนี้ยังพบว่า ชายผิวสีและผู้หญิงจะถูกหุ่นยนต์แย่งงานมากที่สุด แต่คนกลุ่มดังกล่าวจะเลือกหางานในภาคส่วนอื่นๆ ที่ได้รับค่าจ้างน้อยกว่าแทน อย่างภาคบริการ

รอดเจอร์สแนะนำว่าทางที่จะช่วยให้มนุษย์ไม่ถูกหุ่นยนต์แย่งงานได้ คือ การพัฒนาการศึกษาและฝึกอบรมแรงงานที่จะได้รับผลกระทบให้สามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางอาชีพที่สร้างรายได้มากขึ้นให้พวกเขา และตอนนี้ที่เศรษฐกิจอเมริกันกำลังเฟื่องฟู ถือเป็นจังหวะที่ดีที่สุดในการลงทุนพัฒนาแรงงานมนุษย์ เพื่อสร้างเกราะป้องกันจากการคืบคลานเข้ามาของยุค Robotization

