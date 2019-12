จีนงดถ่ายทอดสดอาร์เซนอล หลังโอซิลวิจารณ์ค่ายกักกันอุยกูร์

สื่อรัฐบาลจีนสั่งถอดการถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลระหว่างอาร์เซนอล กับแมนเชสเตอร์ซิตี หลังจาก 'เมซุต โอซิล' ผู้เล่นมิดฟิลด์ทีมปืนใหญ่แสดงการสนับสนุนชนกลุ่มน้อยชาวอุยกูร์ในซินเจียง โดยที่ก่อนหน้านี้มีรายงานสหประชาชาติระบุว่าชนกลุ่มน้อยเหล่านี้และชาวมุสลิมชนชาติอื่นๆ นับล้านคน ถูกกวาดต้อนจับกุมเข้าค่ายกักกันปรับทัศนคติขนาดใหญ่

เมซุต โอซิล ผู้เล่นสโมสรอาร์เซนอล ในฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ภาพถ่ายปี 2015 (ที่มา: Ronnie Macdonald/Wikipedia)

เมซุต โอซิล เป็นผู้เล่นทีมอาร์เซนอลชาวเยอรมันที่มีเชื้อสายตุรกี ก่อนหน้านี้เขาเคยประณามการกวาดต้อนจับกุมชนกลุ่มน้อยมุสลิมในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ผ่านทางทวิตเตอร์เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. ที่ผ่านมา รวมถึงวิพากษ์วิจารณ์การที่กลุ่มประเทศมุสลิมที่ไม่ยอมพูดวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของจีนที่กระทำต่อชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมด้วยกันเองปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

เรื่องนี้ทำให้ทางการจีนมีปฏิกิริยาโต้ตอบด้วยการสั่งถอนการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกส์อังกฤษระหว่างทีมอาร์เซนอลกับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ ซึ่งเดิมทีมีแผนการจะถ่ายทอดสดผ่านช่องโทรทัศน์ของรัฐบาลจีน CCTV สปอร์ต ในช่วงประมาณหลังเที่ยงคืนของวันที่ 16 ธ.ค. ตามเวลาในจีน (15 ธ.ค. ตามเวลาอังกฤษ) CCTV สั่งถอดการถ่ายทอดสดฟุตบอลนัดนี้แล้วเปลี่ยนผังรายการให้กลายเป็นการแพร่ภาพเกมการแข่งขันในอดีตที่มีบันทึกไว้แล้วระหว่างท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ กับ วูล์ฟแฮมป์ตัน วอนเดอร์เรอร์

โอซิล ระบุถึงเหตุการณ์เกี่ยวกับซินเจียงในทวิตเตอร์ว่า ทางการจีนทำการเผาคัมภีร์อัลกุรอาน มีการสั่งปิดมัสยิด มีการห้ามเปิดโรงเรียนมุสลิม สังหารครูสอนศาสนา และพี่น้องชาวมุสลิมก็ถูกบังคับให้ต้องเข้าค่ายกักกัน นอกจากนี้ยังระบุข้อความว่า "ชาวมุสลิมถูกทำให้เงียบเสียง เสียงของพวกเขาไม่มีใครรับฟัง" ไว้บนภาพของธงรูปดาวกับเสี้ยวจันทร์บนพื้นสีฟ้าซึ่งเป็นธงสัญลักษณ์ของขบวนการปลดปล่อยอุยกูร์ที่เรียกว่าอีสต์เติร์กกิสถาน

กรณีของซินเจียงนั้นเคยมีรายงานจากสหประชาชาติและกลุ่มสิทธิมนุษยชนระบุว่าทางการจีนทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบต่อชนกลุ่มน้อยในซินเจียงด้วยการจับพวกเขาไปคุมขังในสภาพสถานที่คุมขังย่ำแย่โดยอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของการต่อต้านการก่อการร้าย

หลังจากที่โอซิลนำเสนอความคิดเห็นในเรื่องนี้ สโมสรฟุตบอลอาร์เซนอลก็แถลงเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. ที่่ผ่านมาในทำนองตีตัวออกห่างจากโอซิล พวกเขาอาศัยบัญชีผู้ใช้งานอย่างเป็นทางการของสโมสรอาร์เซนอลโพสต์ในเว็บโซเชียลมีเดียจีนเว่ยป๋อระบุว่า "เนื้อหาที่เขา (โอซิล) แสดงความคิดเห็นออกมานั้นเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของโอซิลเองทั้งหมด" อาร์เซนอลระบุอีก่า "ในฐานะสโมสรฟุตบอลแล้ว อาร์เซนอลยึดในหลักการว่าจะไม่ข้องเกี่ยวกับการเมือง"

อย่างไรก็ตามโพสต์ของอาร์เซนอนก็มีผู้ใช้งานเว็บไซต์เว่ยป๋อเข้าไปแสดงความไม่พอใจ โดยมีรายหนึ่งที่แสดงรูปที่มีเสื้อฟุตบอลโอซิลขาดอยู่ข้างๆ กรรไกร และมีโพสต์อื่นๆ ที่เรียกร้องให้มีการขับไล่เขาออกจากสโมสรฟุตบอล นอกจากนี้ในเว็บเว่ยป๋อยังมีแฮชแท็กที่แปลได้ว่า "ประเด็นคำกล่าวที่ไม่เหมาะสมของโอซิล" กลายเป็นหนึ่งในแฮชแท็กที่ได้รับความนิยมในเว่ยป๋อ

