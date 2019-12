ศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) ประกาศว่าจะมีการไต่สวนรัฐบาลอิสราเอลและปาเลสไตน์ในรวมถึงกลุ่มติดอาวุธฮามาสในเรื่องที่มีการกล่าวหาเกี่ยวกับอาชญากรรมสงคราม ทำให้ทางการอิสราเอลต่อต้านในเรื่องนี้อย่างหนักข้อ ขณะที่ตัวแทนฝ่ายปาเลสไตน์แสดงความยินดีที่จะมีการสืบสวนกรณีนี้

ฟาตู เบนซูดา หัวหน้าอัยการศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) ประกาศจะทำการไต่สวนอย่างเต็มรูปแบบเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องอาชญากรรมสงครามที่เกิดขึ้นในดินแดนปาเลสไตน์ ทำให้ทางการอิสราเอลแสดงออกต่อต้านในเรื่องนี้อย่างดุเดือด โดยที่เบนซูดาบอกว่าการสืบสวนของพวกเขาอาจจะส่งผลให้มีการตั้งข้อหากับทั้งฝ่ายอิสราเอลและปาเลสไตน์ ในเรื่องอาชญากรรมสงคราม

เบนซูดา แถลงว่ามีการก่ออาชญากรรมสงครามในเขตเวสต์แบงค์ ทั้งในเยรูซาเลมตะวันออก ในฉนวนกาซา และดินแดนปาเลสไตน์เป็นผู้ที่ยื่นคำร้องขอให้มีการไต่สวนจากศาลอาญาระหว่างประเทศเองทำให้อัยการไม่จำเป็นต้องขออนุญาตจากผู้พิพากษาในการเริ่มการไต่สวน อย่างไรก็ตามเธอต้องการให้คณะตุลาการแผนกก่อนการพิจารณาคดีตัดสินว่าควรจะให้มีการลงพื้นที่สืบสวนในส่วนใดของปาเลสไตน์บ้างปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

การประกาศจะสืบสวนในเรื่องนี้จาก ICC ทำให้นายกรัฐมนตรี เบนจามิน เนทันยาฮู ของอิสราเอล แสดงความไม่พอใจประกาศว่า "ศาลไม่มีอำนาจในการตัดสินคดีนี้" และต่อว่าว่าคำประกาศสืบสวนของ ICC เป็น "การตัดสินใจที่อุกอาจและไม่มีมูลความจริง" ฝ่ายรัฐบาลอิสราเอลกล่าวอีกว่าเรื่องนี้ถือเป็น "ความพยายามทำให้ประเด็นทางการเมืองกลายเป็นประเด็นทางกฎหมาย ก่ออุปสรรคที่จะนำไปสู๋การแก้ไขความขัดแย้ง"

ฝ่ายผู้นำปาเลสไตน์กล่าวสนับสนุนเรื่องประกาศของ ICC ว่าเป็น "ความก้าวหน้าทางบวก"

อัยการของอิสราเอลโต้ตอบในเรื่องนี้ด้วยการนำเสนอบทความแสดงความคิดเห็นว่าเหตุใด ICC ถึงไม่มีขอบเขตอำนาจศาลในการไต่สวนคดีเกี่ยวกับเวสต์แบงค์และฉนวนกาซา โดยอ้างว่ามีแต่ "รัฐที่มีเอกราช" เท่านั้นที่จะสามารถร้องเรียน ICC ได้ อีกทั้งยังอ้างว่าอิสราเอลมีสิทธิเหนือดินแดนปาเลสไตน์

อย่างไรก็คามถึงแม้ว่าปาเลสไตน์จะไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นรัฐเอกราช แต่ก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นสมาชิกของ ICC ทำให้สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนขอให้ ICC ไต่สวนคดีได้

สื่ออินดิเพนเดนต์รายงานว่าประชาคมโลกไม่ยอมรับการที่อิสราเอลอ้างสิทธิเหนือดินแดนของปาเลสไตน์ โดยการประกาศสืบสวนล่าสุดนี้เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดกฎหมายนานาชาติในสงครามระหว่างกลุ่มกองกำลังฝ่ายอิสราเอลและปาเลสไตน์ที่ฉนวนกาซาในปี 2557 ซึ่งการสืบสวนดังกล่าวนี้จะไม่แค่สืบสวนเกี่ยวกับฝ่ายอิสราเอลอย่างเดียวเท่านั้นแต่จะสืบสวนข้อกล่าวหาเรื่องอาชญากรรมสงครามจากทุกฝ่าย รวมถึงกลุ่มติดอาวุธฮามาสด้วย

แผนกตุลาการที่ทำหน้าที่ก่อนการพิจารณาคดีเสนอให้เบนซูดาสืบสวนอิสราเอลกรณีเกี่ยวกับการใช้กำลังรุนแรงต่อผู้ประท้วงในกาซา การจงใจสังหาร การนำชาวอิสราเอลไปตั้งรกราก และการเจตนาสั่งโจมตีบุคคลที่ได้รับการคุ้มครอง รวมถึงโจมตีสถานที่อย่างโรงพยาบาลและโจมตีหน่วยแพทย์พยาบาลในช่วงที่มีปฏิบัติการทางทหารด้วย

สำหรับฝ่ายปาเลสไตน์เบนซูดาก็พูดถึงการที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสและกลุ่มติดอาวุธอื่นๆ โจมตีใส่เป้าหมายพลเรือน รวมถึงถูกกล่าวหาว่าใช้พลเรือนเป็นโล่มนุษย์ นอกจากนี้ยังมีการทารุณกรรม การปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรม และไม่ให้สิทธิผู้คนในการได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม

รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของปาเลสไตน์แสดงความยินดีที่มีประกาศการสืบสวนในครั้งนี้ โดยบอกว่ามันเป็นความคืบหน้าหลังจากที่ล่วงเลยมาเป็นเวลา 5 ปีแล้ว ขณะที่สมาชิกระดับสูงขององค์กรปลดปล่อยปาเลสไตน์หรือพีแอลโอ (PLO) ฮานัน อัชราวี กล่าวในทำนองเดียวกันว่ามันเป็นความก้าวหน้าในทางบวก และบอกอีกว่า "อิสราเอลจะต้องชดใช้ต่ออาชญากรรมขอตัวเอง และประชาชนชาวปาเลสไตน์จะไม่ยอมรับการถูกกีดกันออกจากสิทธิมนุษยชนสากล"

เคนเนธ รอธ ผู้อำนวยการบริหารของกลุ่มสิทธิมนุษยชนฮิวแมนไรท์วอทช์กล่าวว่าการตัดสินใจสืบสวนในเรื่องนี้ถือเป็นการย้ำว่าประเด็นอาชญากรรมการใช้ความรุนแรงเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรจะต้องได้รับการไต่สวนหาผู้กระทำผิดมารับผิดชอบ หลังจากที่ผู้ก่อเหตุที่กระทำทั้งต่อชาวปาเลสไตน์และชาวอิสราเอลต่างก็ลอยนวลไม่ต้องรับผิดมาเป็นเวลานานมากพอแล้ว

เรียบเรียงจาก

Israel set to be investigated for war crimes in Palestinian Territories, ICC announces, The Independent, 21-12-2019

https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-war-crime-palestine-icc-hague-netaynahu-idf-investigation-a9255246.html