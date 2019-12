ศาลญี่ปุ่นสั่งปรับคนใช้ 'เฮทสปีช' ทางออนไลน์เหยียดชาวเกาหลี

ศาลเมืองคาวาซากิสั่งปรับชายชาวญี่ปุ่นอายุ 51 ปี ที่ใช้วาจาแสดงความเกลียดชังทางเชื้อชาติ หรือ 'เฮทสปีช' ต่อชาวเกาหลีที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น โดยถือเป็นครั้งแรกที่มีการอ้างใช้กฎหมายท้องถิ่นว่าด้วยการห้ามพฤติกรรมที่ก่อปัญหามาลงโทษในกรณีนี้ ขณะเดียวกันเมืองคาวาซากิเองก็กำลังจะมีกฎหมายต่อต้าน 'เฮทสปีช' ในตัวเองออกบังคับใช้ในปีหน้า



ที่มาภาพประกอบ: Ubé (CC BY-NC-ND 2.0)

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2562 ศาลคดีเล็กประจำเมืองคาวาซากิ จังหวัดคานางาวะ ของประเทศญี่ปุ่นตัดสินให้ชาวญี่ปุ่นอายุ 51 ปี ต้องจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 300,000 เยน (ราว 82,000 บาท) จากการที่เขาเหยียดเชื้อชาติชาวเกาหลีผู้อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นผ่านทางทวิตเตอร์

ทนายความของฝ่ายผู้ถูกเหยียดเปิดเผยว่าชายอายุ 51 ปีชาวญี่ปุ่นถูกสั่งปรับเนื่องจากละเมิดกฎหมายท้องถิ่นของจังหวัดคานางาวะว่าด้วยพฤติกรรมที่ก่อปัญหา ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในญี่ปุ่นที่มีการอ้างใช้กฎหมายดังกล่าวลงโทษทางอาญากับการใช้วาจาแสดงความเกลียดชังทางอัตลักษณ์หรือ 'เฮทสปีช'ปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

ยาสุโกะ โมโรโอกะ ทนายความของโจทก์เปิดเผยว่าในขณะที่คำตัดสินลงโทษนี้ถือเป็นการป้องปรามได้ระดับหนึ่ง แต่ก็มีการชดเชยความเสียหายน้อยมากและควรจะมีกฎหมายที่สั่งลงโทษเรื่องการเหยียดอัตลักษณ์โดยเฉพาะ

การเหยียดเชื้อชาติที่เป็นคดีในครั้งนี้เปิดขึ้นจากการที่ชายอายุ 51 ปี คนดังกล่าวโพสต์ทางทวิตเตอร์แสดงความเกลียดชังทางเชื้อชาติต่อ ชเวกังอิจา ชาวเกาหลีที่อาศัยอยู่ในเมืองคาวาซากิ 4 ครั้งในช่วงระหว่างปี 2559-2560 ทั้งที่ทั้งสองคนไม่เคยเจอตัวจริงกัน

เนื้อหาที่ชายผู้นี้โพสต์ระบุว่า "การโชว์ออฟเชื้อชาติตัวเองแบบมีเล่ห์เหลี่ยมทำให้ผมโมโห" และ "ผมจะไม่ทนให้ชาวเกาหลีอยู่อย่างไร้กังวลในญี่ปุ่นโดยได้รับการคุ้มครองจากเรื่องเชื้อชาติสีผิว ผมจะไม่ยอมรับสิทธิของพวกเขาอีกต่อไป"

ชเวกังอิจาเคยฟ้องร้องต่อตำรวจว่าชายผู้นี้ข่มขู่คุกคามแต่ตำรวจก็ไม่ตั้งข้อหาชายคนนี้ ทำให้ในเวลาต่อมาชเวฟ้องต่ออัยการในเรื่องที่ชายผู้นี้ฝ่าฝืนกฎหมายท้องถิ่น

ชเวกังอิจาถูกุคุกคามรังแกทางโลกออนไลน์หลังจากที่เธอเป็นผู้รณรงค์ต่อต้านการใช้เฮทสปีชในเดือน มี.ค. 2559 และยังคงถูกคุกคามอยู่เรื่อยๆ จนกระทั่งตำรวจทำการตรวจค้นบ้านชายผู้กระทำผิดในเดือน ธ.ค. 2560

ในช่วงต้นเดือน ธ.ค. ที่ผ่านมา คาวาซากิกลายเป็นเขตเทศบาลแห่งแรกในญี่ปุ่นที่ผ่านร่างกฎหมายต่อต้านเฮทสปีช และจะมาการบังคับใช้ภายในวันที่ 1 ก.ค. 2563 กฎหมายดังกล่าวจะสั่งห้ามไม่ให้มีการพูดหรือกระทำการเหยียดหรือเลือกปฏิบัติในพื้นที่สาธารณะต่อผู้ที่มีอัตลักษณ์ประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ นอกเหนือจากญี่ปุ่น ผู้ที่ฝ่าฝืนจะต้องถูกปรับเป็นเงินสูงสุด 500,000 เยน (ราว 138,000 บาท)

