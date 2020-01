1 ม.ค. 2563 เริ่มวันแรก ขอความร่วมมือเอกชนงดแจกถุงพลาสติกหูหิ้ว เปิดรายชื่อ 75 ห้างร้าน/บริษัท ที่ร่วมงดแจกถุงพลาสติกหูหิ้ว (เบื้องต้น) - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคาดอีก 1 ปี (1 ม.ค.2564) จะสามารถผลักดันเป็นกฎหมายได้

1 ม.ค. 2563 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2562 เห็นชอบกลไกการขับเคลื่อนการงดให้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป เพื่อเป็นนโยบายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการดำเนินงานเพื่อลด ละ เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้โรดแมปการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573

เปิดรายชื่อ 75 ห้างร้าน/บริษัทที่ร่วมงดแจกถุงพลาสติกหูหิ้ว (เบื้องต้น)

เพจกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เผยแพร่รายชื่อ 75 ห้างร้าน/บริษัทที่เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ “Everyday Say No To Plastic Bags” ร่วมงดแจกถุงพลาสติกหูหิ้ว (เบื้องต้น) รวม 75 แห่ง ประกอบด้วยปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

1. บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

2. บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากัด

3. บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จํากัด

4. บริษัท ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด

5. บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

6. บริษัท เทสโก้ โลตัส จํากัด

7. บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด

8. บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จํากัด

9. บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จํากัด

10. บริษัท เซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป จํากัด

11. บริษัท บีทูเอส จํากัด

12. บริษัท เพาเวอร์บาย จํากัด

13. บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน)

14. บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

15. บริษัท รังสิตพลาซ่า จํากัด

16. บริษัท บางจาก รีเทล จํากัด

17. ห้างไชยแสง ซูปเปอร์สโตร์

18. ห้างไชยแสง ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์

19. บริษัท K&K ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จำกัด (มหาชน)

20. บริษัท แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท จํากัด

21. บริษัท ชุมพรโอเชี่ยนกรุ๊ป จํากัด

22. บริษัท ซี. เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จํากัด

23. บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จํากัด

24. บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)

25. บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จํากัด

26. บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด

27. บริษัท ทีเอ็มเค กาญจนบุรี เทรดดิ้ง จํากัด

28. บริษัท ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน)

29. บริษัท บู๊ท รีเทล (ประเทศไทย) จํากัด

30. บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จํากัด

31. บริษัท มาเธอร์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด

32. บริษัท วรรณกิจเจริญ (2000) จํากัด

33. บริษัท วัชราวรรณ (2008) จํากัด

34. บริษัท สห ลอว์สัน จํากัด

35. 108 SHOP

36. บริษัท ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน)

37. บริษัท เอกวรนันท์ จํากัด

38. บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จํากัด (มหาชน)

39. บริษัท อิเซตัน (ประเทศไทย) จํากัด

40. บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จํากัด

41. บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จํากัด (มหาชน)

42. บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)

43. บริษัท วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จำกัด

44. บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จํากัด (มหาชน)

45. บริษัท อิมพีเรียล พลาซ่า จํากัด

46. บริษัท อิมพีเรียลดิพาร์ทเม้นท์สโตร์ จํากัด

47. บริษัท สยาม สเปเชียลลิตี้ จํากัด

48. บริษัท สยาม ทาคาชิมายะ จำกัด

49. บริษัท ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด

50. บริษัท คลังพลาซ่า จอมสุรางค์ จํากัด

51. บริษัท กรุงเทพ-โตคิว สรรพสินค้า จำกัด

52. บริษัท เอกภาพซุปเปอร์ซัพพลาย จํากัด

53. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอกภาพอินเตอร์ อิเลคตริค

54. บริษัท ยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ซูเปอร์ จำกัด

55. บริษัท ดูโฮม จํากัด

56. บริษัท บิ๊กซ้ง ซุปเปอร์สโตร์ จํากัด

57. บริษัท แสงไทยแพร่ (จํากัด)

58. บริษัท ห้างสหไทยสรรพสินค้า จํากัด

59. บริษัท สหแสงชัย มาร์เก็ตติ้ง จํากัด

60. บริษัท เอส.อาร์.ซุปเปอร์มาร์ท จํากัด

61. บริษัท ตั้งงี่สุน ซุปเปอร์สโตร์

62. บริษัท เอกภาพโฮมมาร์ท จํากัด

63. บริษัท อัมพรสรรพสินค้า จํากัด

64. ห้างหุ้นส่วนจํากัด กลางลาน

65. บริษัท ตันตราภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต (1994) จํากัด

66. บริษัท หยกอินเตอร์เทรด (เชียงใหม่) จํากัด

67. ห้างหุ้นส่วนจํากัด กระบี่เบญจมินทร์

68. บริษัท ส.ล. โฮลเซลล์ จํากัด

69. บริษัท เซ็นโทซ่า จํากัด

70. บริษัท ซุปเปอร์ ชีป เทรดดิ้ง จํากัด

71. บริษัท ร้อยเอ็ดไฮเปอร์มาร์ท จํากัด

72. บริษัท สิน 2000 ชัยภูมิ จํากัด

73. บริษัท เกียรติสินโฮลเซล จํากัด

74. บริษัท ดองกิ โฮเต้ จํากัด

75. บริษัท เซนทรัลแอนด์มัตสึโมโตะคิโยชิ จำกัด

สื่อ PPTV ลงพื้นที่สำรวจร้านสะดวกซื้อในพื้นที่รอบกรุงเทพ

สื่อ PPTV ได้ลงพื้นที่สำรวจร้านสะดวกซื้อในพื้นที่รอบกรุงเทพฯ พบว่ามีการติดป้ายงดแจกถุงพลาสติกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พร้อมเชิญชวนให้หันมาใช้ถุงผ้าทดแทน แต่ยังมีการผ่อนผันแจกถุงพลาสติกให้กับสินค้าประเภทอาหารอุ่นร้อน โดยใช้ถุงพลาสติกแบบรีไซเคิล หรือถุงที่สามารถย่อยสลายได้ รวมถึงสินค้าขนาดใหญ่กว่าถุงผ้าขนาดปกติ หรือกรณีที่ลูกค้าไม่ได้นำถุงผ้ามาใส่ของ ก็ยังอนุโลมใช้ถุงพลาสติกแบบเดิมอยู่

ด้านประชาชนที่เข้าไปจับจ่ายซื้อของส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการงดแจกถุงพลาสติก อย่าง น.ส.พรกนก จันดาวงศ์ ที่นำตะกร้าและถุงผ้ามาใส่ของ เห็นด้วยกับการงดใช้ถุงพลาสติก โดยปกติจะปฏิเสธการรับถุงพลาสติกจากร้านค้าเพราะหากนำมาก็จะกลายเป็นขยะ เช่นเดียวกับ น.ส.พรวิไล เลิศผดุงธรรม ที่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าหลีกเลี่ยงการรับถุงพลาสติกจากร้านค้าได้ยาก ซึ่งตัวเองจะแก้ปัญหาโดยการนำถุงพลาสติกที่ได้มาใช้ซ้ำให้ได้มากที่สุด

เล็ง 1 ม.ค. 2564 คลอดกฎหมายถุงพลาสติก

ด้าน ThaiPBS รายงานว่าวันนี้ (1 ม.ค. 2563) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เตรียมเดินหน้าลุยงานรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนพกถุงผ้าช้อปปิ้งแทนการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ในโครงการ Everyday Say No To Plastic Bags ใน 4 จุดดังนี้ 14.00 - 14.40 น. ณ ห้างเทสโก้ โลตัสอ่อนนุช (สุขุมวิท 50) | 14.50 - 15.20 น. ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม | 15.35 - 16.05 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ชิดลม | 16.20 - 17.00 น. ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังมีเป้าหมายในการงดใช้ถุงพลาสติก พร้อมการผลักดันทางกฎหมาย โดยคาดว่าจะใช้เวลา 1 ปี และในวันที่ 1 ม.ค.2564 จะสามารถคลอดกฎหมายงดใช้พลาสติกในประเทศให้ได้

ทีม พปชร. กทม. ร่วมรณรงค์พกถุงผ้ามาตลาด งดรับถุงพลาสติกหูหิ้วแบบใช้ครั้งเดียว

สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น รายงานว่า น.ส.นพวรรณ หัวใจมั่น ,นายจักรวี วิสุทธิผล ,นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา และน.ส.น้ำฝน ไพรทอง กลุ่มคนรุ่นใหม่พรรคพลังประชารัฐ มาร่วมกันเดินรณรงค์ที่ตลาดยิ่งเจริญ ด้วยการพกถุงผ้ามาตลาด ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วแบบใช้ครั้งเดียว โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ทุกคนร่วมกันใช้ถุงผ้าทดแทนถุงพลาสติกหูหิ้วแบบใช้ครั้งเดียว ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายยากก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยและการจัดการขยะ โดยมีประชาชนให้ความสนใจและรับถุงผ้าไปใช้แทนถุงพลาสติกหูหิ้วกันเป็นจำนวนมาก

โดย น.ส.นพวรรณ หัวใจมั่น กล่าวว่าการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วแบบใช้ครั้งเดียวนั้นย่อยสลายยาก และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงขอเชิญชวนทุกท่านนำถุงผ้ามาใช้แทนถุงพลาสติกหูหิ้วแบบใช้ครั้งเดียว ทั้งไปตลาด ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อทุกครั้ง ถ้าทุกคนร่วมมือกัน จะสามารถลดการสะสมของขยะพลาสติก ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ทั่วโลกในขณะนี้ลงได้ด้วยมือของทุกคน