ในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เกิดเหตุระบาดอย่างเป็นปริศนาของอาการปอดบวมในทางตอนกลางของประเทศจีน มีการคาดเดากันในโลกออนไลน์ว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับโรคซาร์ส (SARS) ที่โรคนี้เคยระบาดและคร่าชีวิตคนจำนวนมากเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว แต่ตำรวจในเมืองที่เกิดเหตุก็ประกาศว่าได้ทำการลงโทษคนที่โพสต์ "ข้อมูลเท็จ" ในเรื่องเหล่านี้

เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 2563 ทางการจีนประกาศว่ามีคนไข้อาการปอดบวมจากเชื้อไวรัสปริศนามากขึ้นอีกหลายรายรวมเป็น 44 รายแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยมีการประกาศมีคนไข้อาการเช่นนี้ 27 รายเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ โดยในจำนวนนี้มี 11 รายที่นับเป็น "กรณีสาหัส"

รายงานดังกล่าวมาจากหน่วยงานสาธารณสุขเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย จากแถลงการณ์ของพวกเขาระบุอีกว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่พบว่ามี "การติดต่อของโรคจากคนสู่คน" และยังไม่มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรายใดที่ติดเชื้อจากโรคนี้ ขณะที่คนไข้รายอื่นๆ มีสัญญาณชีพคงที่ ส่วนทางการจีนกำลังพยายามตรวจสอบสาเหตุการติดเชื้อในครั้งนี้ปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

หน่วยงานสาธารณสุขอู่ฮั่นระบุถึงข้อมูลในเบื้องต้นว่าการติดเชื้อเหล่านี้ไม่ได้มาจากไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก การติดเชื้ออะดิโนไวรัส และโรคทางเดินหายใจทั่วไปแบบอื่นๆ อย่างไรก็ตามพวกเขาก็ยังไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเป็นโรคซาร์สหรือไม่ นอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าคนไข้ส่วนใหญ่ทำงานในตลาดปลาที่เมืองอู่ฮั่น โดยมีการกักตัวคนไข้และคอยเฝ้าระวังอาการของคนใกล้ชิดกับคนไข้ไว้แล้ว

มีชาวเน็ตบางส่วนหารือกันในเรื่องการระบาดของโรคครั้งนี้โดยคาดเดากันว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับโรคซาร์ส (SARS) หรือโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรงหรือที่เรียกว่ามีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสจำพวกโคโรนาไวรัส ซึ่งเคยระบาดหนักและฆ่าชีวิตผู้คนจำนวนมากมาก่อน อย่างไรก็ตามตำรวจในอู่ฮั่นแถลงว่าพวกเขาสั่งลงโทษคน 8 คนในข้อหา "ตีพิมพ์ หรือส่งต่อ ข้อมูลเท็จบนอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้รับอนุญาต"

นอกจากกรณีนี้จะเกิดขึ้นกับชาวอู่ฮั่นแล้ว ยังเกิดกับหญิงชาวฮ่องกง 2 รายที่เคยเดินทางไปเยือนอู่ฮั่นก่อนหน้านี้ หญิงสองรายนี้อายุ 12 และ 41 ปี ไปเยือนอู่ฮั่นในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา พวกเธอเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการมีไข้และติดเชื้อที่ทางเดินหายใจหรือปอดบวม จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าทั้งสองคนไม่ได้เดินทางไปเยือนตลาดสดใดๆ เลยก่อนเกิดอาการ

โรคซาร์สเคยระบาดหนักมาก่อนในปี 2546 ทำให้มีผู้เสียชีวิตในจีน 349 ราย และในฮ่องกง 299 ราย ในปีนั้น ซึ่งองค์การอนามัยโรคเคยระบุว่าโรคนี้เกิดการระบาดในผู้คนมากกว่า 8,000 คนทั่วโลกโดยมัต้นกำเนิดมาจากมณฑลกวางตุ้งของจีน จนกระทั่งในเดือน พ.ค. 2547 องค์การอนามัยโลกก็ประกาศว่าจีนปลอดโรคซาร์สแล้ว

เรียบเรียงจาก

China confirms more cases of mystery viral pneumonia, Channel News Asia, 03-01-2020

https://www.channelnewsasia.com/news/asia/china-viral-pneumonia-confirm-44-cases-wuhan-12230976

Mystery pneumonia outbreak in China sparks fear of deadly SARS virus, CBS News, 02-01-2020

https://www.cbsnews.com/news/china-sars-virus-fears-as-mystery-pneumonia-outbreak-sickens-dozens-in-wuhan-2020-01-02/