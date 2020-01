คนงานคาสิโนนากาเวิร์ลด์ในกัมพูชาประสบความสำเร็จในการนัดหยุดงานประท้วงเรียกร้องการขึ้นค่าแรง หลังจากที่พวกเขาประท้วงนัดหยุดงานเป็นเวลา 2 วันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ถึงแม้ว่าเหตุการณ์จะเป็นไปอย่างสงบ ไม่มีการถูกปราบปรามด้วยกำลังตำรวจแบบที่มักจะเกิดขึ้นในการประท้วงของแรงงานกัมพูชาแต่ทางบริษัทก็ระบุว่าการประท้วงในครั้งนี้เป็น "การชุมนุมอย่างผิดกฎหมาย" ทำให้น่ากังวลว่าคนงานเหล่านี้จะถูกอ้างใช้กฎหมายเล่นงานหรือไม่

การชุมนุมของคนงานนากาเวิร์ลด์ ที่พนมเปญ ที่มา: Cambodian Center for Human Rights l មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា

ในกัมพูชาเพิ่งจะมีการประท้วงหยุดงานของคนงานมากกว่า 1,000 ชีวิต ที่ทำงานในคาสิโนแหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศ 'นากาเวิร์ลด์' ซึ่งพวกเขาประสบความสำเร็จในด้านสิทธิแรงงานแบบที่จะเกิดน้อยครั้ง โดยที่ฝ่ายผู้บริหารของบริษัทยอมตกลงที่จะขึ้นค่าจ้างให้กับแรงงานและยกเลิกการสั่งพักงานผู้นำสหภาพแรงงานปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

นากาเวิร์ลด์ เป็นคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ใจกลางกรุงพนมเปญ มีเจ้าของเป็นบริษัทที่มีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ในฮ่องกงชื่อ นากาคอร์ป โดยเว็บไซต์โกลบอลวอยซ์ระบุว่าบ่อนคาสิโนที่มาตั้งในกัมพูชากลายเป็นที่นิยมดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยที่ในจีนเองมีกฎหมายห้ามตั้งบ่อนคาสิโนอยู่ทำให้นักท่องเที่ยวต้องไปใช้บริการในต่างประเทศ ซึ่งเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นกระแสของการที่จีนเข้าไปลงทุนในกัมพูชามากขึ้นและรัฐบาลมีนโยบายแบบเกื้อหนุนจีน

สำหรับกรณีการประท้วงของแรงงานกัมพูชานั้น เริ่มต้นมาตั้งแต่ในเดือนกันยายน 2562 ที่คนงานเรียกร้องการขึ้นค่าแรงแต่ฝ่ายบริหารของนากาเวิร์ลด์ก็โต้ตอบด้วยการสั่งพักงาน ชิม สิทา ประธานสหภาพแรงงานของนากาเวิร์ลด์

ในเดือนธันวาคม 2562 สหภาพได้โหวตลงมติว่าจะจัดให้มีการประท้วงนัดหยุดงานภายในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้า โดยมีการส่งแจ้งเตือนการประท้วงให้กับฝ่ายบริหารของบริษัท ตำรวจ และภาครัฐได้รับทราบ แต่ในวันที่ 8 มกราคม 2563 ศาลกรุงพนมเปญก็ประกาศว่าการนัดหยุดงานประท้วงในครั้งนี้ผิดกฎหมาย ทำให้มีองค์กรภาคประชาสังคม 23 องค์กรลงนามแถลงการณ์เรียกร้องให้ทางการเคารพต่อสิทธิแรงงาน

กระนั้นกลุ่มแรงงานก็ไม่สนใจประกาศห้ามจากศาล โดยที่ยังคงจัดชุมนุมตามแผนการเดิม พวกเขาประท้วงที่หน้าโรงแรมคาสิโนของนากาเวิร์ลด์ มีคนที่ไม่ใช่สมาชิกของสหภาพหลายคนแสดงการสนับสนุนการประท้วงด้วยการวอล์กเอาท์ออกจากสถานที่ทำงาน คนงานเหล่านี้เรียกร้องค่าจ้างที่เหมาะสมและสภาพการจ้างงานที่ดีกว่าเดิม รวมถึงขอให้มีการยกเลิกพักงานประธานสหภาพฯ ในที่ชุมนุมมีการชูป้ายประท้วงระบุว่า "หยุดกดขี่แรงงานที่นากาเวิร์ลด์" "หยุดกีดกันเลือกปฏิบัติต่อสหภาพ" และ "การขอขึ้นค่าจ้างเพื่อยังชีพได้นั้นถือเป็นสิทธิ์ ไม่ใช่อาชญากรรม"

ในวันที่ 10 มกราคม ตัวแทนฝ่ายบริหารของนากาเวิร์ลด์พร้อมกับเจ้าหน้าที่รัฐก็เปิดให้มีการเจรจาหารือกับแรงงานที่ชุมนุมอยู่ ในการเจรจาหารือนั้นฝ่ายผู้บริหารตกลงที่จะขึ้นค่าจ้างให้กับคนงานและยอมยกเลิกการสั่งพักงานสิทา ทำให้การประท้วงนัดหยุดงานในครั้งนี้จบลงได้และคนงานจะกลับเข้าทำงานในวันที่ 11 มกราคม ต่อไป

ฝ่ายบริหารทำตามข้อเรียกร้องด้วยการจะขึ้นค่าแรงให้กับคนงานร้อยละ 18-30 จากค่าแรงเดิม แต่เดิมแล้วคนทำงานในคาสิโนนากาเวิร์ลด์ได้รับค่าจ้าง 150-250 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน (ราว 4,500-7500 บาท) เทียบกับค่าจ้างขั้ยต่ำของกัมพูชากำหนดไว้ที่ 130-150 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน (ราว 4,000-4,500 บาท)

ข่าวเรื่องความสำเร็จในการประท้วงและเจรจาทำให้นักกิจกรรมแรงงานพากันแสดงความยินดีเพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นน้อยครั้งในกัมพูชา ส่วนใหญ่แล้วการประท้วงแรงงานในกัมพูชามักจะถูกปราบปรามอย่างรุนแรงจากทางการ เช่นกรณีการประท้วงหยุดงานของคนงานสิ่งทอปี 2557

อย่างไรก็ตาม ในรายงานของโกลบอลวอยซ์ยังแสดงความกังขาไม่ไว้ใจท่าทีของบริษัทนากาคอร์ป โดยที่ในแถลงการณ์ของบริษัทที่ออกมาเมื่อวันที่ 10 มกราคม ที่ผ่านมานั้นระบุถึงหุ้นส่วนทุกคนว่า "การดำเนินธุรกิจของเครือบริษัทยังดำเนินไปอย่างเป็นปกติและทางกรรมการบอร์ดเล็งเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องต้น (การประท้วงหยุดงาน) ไม่มีผลกระทบทางลบต่อการดำเนินธุรกิจของเครือบริษัท" ที่น่าสังเกตคือบริษัทนากาคอร์ปเรียกการประท้วงหยุดงานว่าเป็น "การชุมนุมอย่างผิดกฎหมาย" ซึ่งน่ากังวลว่าพวกเขาจะอ้างใช้กฎหมายเล่นงานคนงานในเวลาต่อมาหรือไม่ นอกจากนี้ในแถลงการณ์ของบริษัทยังไม่ได้ระบุถึงเรื่องข้อตกลงขึ้นค่าจ้างให้กับคนงานด้วย

