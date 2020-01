อิสระ ชูศรี: ศัพท์ร่วมสมัยของอนุรักษ์นิยมไทย

รักชาติยิ่งชีพ My Beloved Country

ชาติและความรักชาติ Nation and patriotism

บทบาทและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ roles and significance of monarchy

ศาสนาประจำชาติและความเสี่ยงจากผู้บ่อนทำลาย national religion and the risks

เผด็จการประชาธิปไตยและทางรอดของชาติ authoritarian democracy and survival of the nation

ความสำคัญของการเกณฑ์ทหารและแสงยานุภาพกองทัพ significance of military conscription and the power of armed force

ความสำคัญของการรัฐประหารต่อการปราบปรามคอรัปชั่นและปกป้องสถาบัน coup d’état anti corruption and protection of the monarch

ภัยคุกคามจากแนวคิดเชิงสังคมนิยมซ้ายจัด threat from the leftist and socialist

สื่อสังคมออนไลน์และอันตรายจากข่าวลวง fake news and the danger of social media

ระบอบการศึกษาและความจำเป็นของระบอบอำนาจนิยม education and necessity of authoritarianism

การแบ่งแยกดินแดนและบ่อนทำลายโดยคนชายขอบ threat from separatists and minority

ลัทธิชังชาติและกลยุทธ์การรับมือ anti-patriotism and how to fight it

วุฒิสมาชิกแต่งตั้งเหมาะกับประเทศไทยอย่างไร why Thailand needs military-appointed senate

องค์กรอิสระและตุลาการวิวัฒน์ผู้ปิดทองหลังพระ constitutional court election commission

ทุนนิยมสามานย์ evil capitalism