คนแจก ‘ฟัคยู’ หน้าหอศิลป์ฯ บอกอะไรเราได้บ้าง

ป้าย FUCK U Dictatorship ที่ถูกชูขึ้นขณะการชุมนุมแฟลชม็อบที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเมื่อประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมา (14 ธ.ค. 62) ถูกพูดถึงในวงกว้าง เนื่องจากมุมกล้องทำให้ป้ายไปปรากฏตรงหน้าภาพวาดรูปในหลวง ร.9 ขนาดใหญ่บนหอศิลป์ฯ

สื่อออนไลน์อย่างทีนิวส์ เป็นแนวหน้าในการเปิดเผยหน้าตา ชื่อ-นามสกุล หน้าที่การงานของผู้โพสท์รูปดังกล่าวดังกล่าวทางอินเทอร์เน็ต ทั้งๆ ที่ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่ถูกปกป้องตามกฎหมาย นอกจากทีนิวส์แล้วยังมีบุคคลสาธารณะอย่างพลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล หัวหมู่ทะลวงฟันของฝั่งนิยมเจ้าในโซเชียลมีเดียก็เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวด้วย

พิมพ์ชนก พุกสุข ผู้เป็น ผู้ถ่าย ผู้โพสท์ภาพลงเฟสบุ๊คส่วนตัวที่ตั้งค่าให้เห็นได้เฉพาะเพื่อน แต่ได้กลายเป็นเหยื่อการถูกเสียบประจานดังกล่าว ต้องตกงาน โดยเอกที่สารจากบริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จำกัด ต้นสังกัดระบุว่า อดีตพนักงานคนดังกล่าวได้ขอลาออกจากการเป็นพนักงานด้วยความสมัครใจเพื่อเป็นการรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น นอกจากผลกระทบทางหน้าที่การงานแล้ว ยังมีกระแสข่าวว่าเธอจะถูกจับกุม แจ้งความดำเนินคดีต่อด้วย โดยมีพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ อดีต กปปส. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)

อย่าว่าแต่ประเทศสารขัณฑ์เลย ในสหรัฐฯ ประเทศที่โปรโมทเรื่องเสรีภาพและประชาธิปไตยมายาวนานก็ยังมีคนที่ต้องตกงานเพราะไป 'ฟัคยู' ใส่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผมกำลังพูดถึงกรณีของจูลี่ บริสค์แมน อดีตพนักงานฝ่ายบริหารการตลาดที่บริษัท Akima LLC

เหตุการณ์ลือลั่นเกิดขึ้นเมื่อ ต.ค. 2560 จูลี่ปั่นจักรยานตามแจกนิ้วกลางให้ขบวนรถของท่านประธานาธิบดี ที่กำลังเดินทางจากสนามกอล์ฟทรัมป์ เนชั่นแนล กอล์ฟคลับ ในเวอร์จิเนีย กลับไปยังทำเนียบขาว

