กลุ่มสหภาพแรงงานและครอบครัว รำลึกถึง เจีย วิชา ประธานกลุ่มสหชีพเสรีแรงงานกัมพูชา ผู้ถูกมือปืนยิงเสียชีวิตกลางกรุงพนมเปญเมื่อ 16 ปีที่แล้ว แต่ยังหามือปืนไม่เจอ เรียกร้องรัฐบาลยกระดับการสืบสวน เคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน

ภาพของเจีย วิชา ในงานรำลึกครบรอบ 10 ปีการตาย เมื่อปี 2557 (ที่มา: วิกิพีเดีย)

22 ม.ค. 2563 เป็นวันครบรอบ 16 ปีเหตุการณ์สังหารเจีย วิชา (Chea Vichea) ประธานกลุ่มสหชีพเสรีแรงงานแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา (Free Trade Union of Workers of the Kingdom of Cambodia (FTUWKC) โดยที่กัมพูชา มีการจัดพิธีรำลึกและมีข้อเรียกร้องจากกลุ่มสหภาพแรงงานและครอบครัวของเจีย วิชาปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

อัธ ธรณ์ (Ath Thorn) ประธานกล่มสหภาพประชาธิปไตยแรงงานเครื่องนุ่งห่มกล่าวว่า ในช่วงเวลา 16 ปีที่ผ่านมา ทางการไม่พบหลักฐานใดๆ มาแจ้งให้ครอบครัวของเจีย วิชา ทราบเลย เขาเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชายกระดับการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดให้ได้ เพื่อให้ครอบครัวผู้สูญเสียได้รับความเป็นธรรม

พิธีรำลึกจัดขึ้นหน้าอนุสาวรีย์ตรงข้ามวัดลังกา กรุงพนมเปญ ซึ่งเป็นบริเวณที่เขาถูกมือปืนยิงเสียชีวิตเมื่อเช้าวันที่ 22 ม.ค. 2547 ขณะกำลังซื้อหนังสือพิมพ์

“รัฐบาลกัมพูชาต้องการันตีว่าจะไม่มีความรุนแรง การฆาตกรรมและการข่มขู่เหล่าสหภาพ (แรงงาน) อีกต่อไป”

“เราต้องการจะเห็นรัฐบาลกัมพูชาเคารพสิทธิมนุษยชน กิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิของแรงานดังที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ”อัธกล่าว

ศูนย์กัมพูชาเพื่อสิทธิมนุษยชนกล่าวบนเพจเฟสบุ๊คในวันนี้ว่า การลอยนวลพ้นผิดที่รายล้อมการฆาตกรรมของเจีย วิชา ต้องจบลง และความยุติธรรมจะต้องดำรงอยู่

เจีย วิชา เป็นผู้นำของสหชีพเสรีแรงงานที่มีบทบาทโดดเด่น และเป็นผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีฮุน เซน อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนพรรคฝ่ายค้านอย่างเปิดเผย ก่อนจะถูกสังหาร เขาได้บอกนักข่ายในประเทศหลายครั้งว่าเขาถูกขู่ฆ่า ต่อมาเขาถูกมือปืนที่ปฏิบัติการ 2 คน ยิงด้วยปืนสั้น 3 นัดที่ศีรษะ อก และแขนซ้าย ก่อนจะขี่จักรยานยนต์หนีไป พิธีศพของเจีย วิชา เกิดขึ้นในกรุงพนมเปญและกลายเป็นการเดินขบวนครั้งใหญ่ เพราะมีคนเข้าร่วมอย่างล้นหลาม

บอน สำนัง (Born Samnang) และ ซก สมเอือน (Sok Sam Oerun) ถูกจับกุมและตัดสินว่าเป็นผู้ฆ่าเจีย วิชา ในเดือน ส.ค. 2548 ก่อนจำคุก 5 ปี จากนั้นศาลฎีกาพิพากษายกฟ้อง ทำให้พวกเขาเป็นอิสระ อย่างไรก็ดี เป็นที่เชื่อกันว่าทั้งสองเป็นแพะ ในปี 2556 ซก สมเอือน ให้ข้อมูลกับสำนักข่าวอัลจาซีราว่า เขาก็ไม่รู้ว่าใครฆ่าเจีย วิชา

แปลและเรียบเรียงจาก

Unionists Call on the Authorities to Find Union Leader Chea Vichea’s Killers, Cambodianess, Jan. 22, 2020

Cambodia's murder mystery: Who killed Vichea?, Aljazeera, Oct. 31, 2013