สภาตุรกีจ่อชงกฎหมายไม่เอาผิดผู้ชายข่มขืน หากแต่งงานกับเหยื่อ

รัฐสภาตุรกีจ่อบรรจุกฎหมาย ไม่เอาผิดผู้ชายที่ทำการข่มขืนหากว่าแต่งงานกับเหยื่อ อีกครั้งสิ้นเดือน ม.ค. นี้ จุดกระแสต่อต้านจากนักรณรงค์ด้านสิทธิสตรี ที่หวั่นว่าจะเป็นการเปิดทางให้เกิดการข่มขืนโดยชอบด้วยกฎหมาย และทำให้คนกระทำผิดลอยนวล

ธงชาติตุรกี (ที่มา: flickr/ Quinn Dombrowski)

23 ม.ค. 2563 ในช่วงสิ้นเดือน ม.ค. นี้ รัฐสภาประเทศตุรกีกำลังจะบรรจุกฎหมายที่สามารถให้ผู้ชายที่ข่มขืนผู้หญิง สามารถพ้นผิดได้หากแต่งงานกัน ซึ่งสร้างความไม่พอใจในหมู่นักรณรงค์ด้านสิทธิสตรีในประเทศ เนื่องจากมองว่าเป็นการเปิดทางให้มีการแต่งงานกับเด็ก การข่มขืนโดยชอบด้วยกฎหมายและการขูดรีดทางเพศปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

กฎหมายดังกล่าว ที่มีชื่อเล่นว่า 'แต่งงานกับคนข่มขืน' ซึ่งกฎหมายลักษณะนี้เคยจะเข้าสู่การพิจารณามาก่อนในปี 2559 แต่ว่าไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ เนื่องจากกระแสต่อต้านทั้งในและนอกประเทศ ในครั้งนั้น พรรครัฐบาล AKP ที่นำโดยประธานาธิบดีเรเซป ตอยยิป แอร์โดอาน เป็นผู้ชงให้พิจารณากฎหมายดังกล่าว

องค์การสหประชาชาติ (UN) เตือนว่ากฎหมายดังกล่าวจะทำให้เกิดการลอยนวลพ้นผิดในอาชญากรรมการล่วงละเมิดเด็ก และปล่อยให้เหยื่อการล่วงละเมิดเผชิญกับการถูกปฏิบัติมิชอบ และความเครียดที่มาจากตัวผู้กระทำ

ทั้งนี้ กฎหมายในลักษณะเดียวกันกับที่เป็นประเด็นในตุรกีไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะในหลายประเทศก็มี หรือเคยมีกฎหมายลักษณะนี้มาแล้ว โดยส่วนมากมักอ้างว่ากฎหมายมีขึ้นในนามการปกป้องเกียรติภูมิของครอบครัว

ซาอุด อาบู ดาเยห์ นักรณรงค์จากองค์กรอีควาลิตี้ นาว ที่เชี่ยวชาญประเด็นในพื้นที่ตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ อัฟกานิสถาน และปากีสถาน กล่าวว่าองค์กรรณรงค์ด้านสิทธิเด็กหญิงและสตรี ต่างตกใจกับความพยายามผ่านกฎหมายที่จะทำให้คนล่วงละเมิดทางเพศเด็กลอยนวล เธอระบุด้วยว่ากฎหมายลักณะเดียวกันนี้มีอยู่ในหลายประเทศในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ

ในปี 2561 รายงานจากรัฐบาลตุรกีระบุว่า มีเด็กหญิงรวม 482,908 คน ถูกนำไปแต่งงานในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

แปลและเรียบเรียงจาก

‘Marry-your-rapist’ bill to be introduced by lawmakers in Turkey, Independent, Jan. 23, 2020

Turkish bill clears men of statutory rape if they marry, BBC, Nov. 18, 2016