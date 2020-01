แอมะซอนขู่ไล่ออกพนักงาน 2 ราย ข้อหาเคลื่อนไหวแก้ปัญหาโลกร้อน

ช่วงต้นปีนี้ บรรษัทแอมะซอนคุกคามลูกจ้างของตัวเองอย่างน้อย 2 ราย ด้วยสาเหตุเรื่องที่ลูกจ้างเหล่านี้ทำการเคลื่อนไหวเรื่องการแก้ไขปัญหาโลกร้อน

ร้านค้าของแอมะซอน (ที่มา: วิกิพีเดีย)

23 ม.ค. 2563 เมื่อช่วงต้นปีนี้ มีลูกจ้างแอมะซอนอย่างน้อย 2 ราย ได้รับจดหมายเตือนจากนายจ้างของพวกเขาว่าพวกเขาอาจจะถูกไล่ออกได้ถ้าหากให้สัมภาษณ์กับสื่อ หลังจากที่ลูกจ้างเหล่านี้เคยดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการแก้ปัญหาโลกร้อนมาก่อนปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

ลูกจ้างเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มพนักงานแอมะซอนเพื่อความเป็นธรรมด้านประเด็นวิกฤตสภาพภูมิอากาศ (Amazon Employees for Climate Justice) พวกเขาเคยเผยแพร่จดหมายเรียกร้องให้บรรษัทไอทียักษ์ใหญ่อย่างแอมะซอนรับรองแผนการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโลกร้อนของพวกเขา โดยมีการส่งจดหมายดังกล่าวไปเมื่อเดือน เม.ย. 2562 และได้รับการลงนามจากลูกจ้างมากกว่า 8,700 รายชื่อ

อย่างไรก็ตาม ลูกจ้างอย่างน้อย 2 รายที่ถูกมองว่าเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ก็ได้รับจดหมายเตือนระบุว่าพวกเขาละเมิด "นโยบายการสื่อสาร" มีหนึ่งในลูกจ้าง 2 รายนี้คือ มาเรน คอสตา นักออกแบบสำหรับประสบการณ์ผู้ใช้งานของแอมะซอนเป็นคนที่เคลื่อนไหวมากในกลุ่มพนักงานแก้วิกฤตโลกร้อนและเป็นคนที่เคยพูดกับสื่อมวลชนมาก่อน

เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นร้อนในช่วงปี 2562 ในเดือน ก.ย. มีการจัดประท้วงด้วยการวอล์กเอาท์ออกจากที่ทำงานเพื่อเรียกร้องให้แอมะซอนปฏิบัติตามเป้าหมายยกเลิกการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ภายในปี 2573 และข้อเรียกร้องอื่นๆ ถึงแม้ว่าแอมะซอนจะเคยให้คำมั่นว่าจะปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี 2583 แต่พวกเขาก็ไม่เห็นด้วยกับหนึ่งในข้อเรียกร้องของลูกจ้างที่ต้องการให้แอมะซอนยกเลิกสัญญากับบริษัทเชื้อเพลิงฟอสซิล

เจฟฟ์ เบซอส ซีอีโอของแอมะซอนกล่าวอ้างสาเหตุที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของพนักงานว่า เขาต้องการให้บริษัทเชื้อเพลิงเหล่านี้มี "เครื่องมือที่ดีที่สุด" ก่อนถึงจะให้พวกเขาเปลี่ยนแปลงมาเป็นพลังงานหมุนเวียนได้ การให้พวกเขาเปลี่ยนแปลงมาใช้พลังงานหมุนเวียนด้วย "เครื่องมือที่แย่" นั้นไม่ใช่ความคิดที่ดี

คอสตาเคยแสดงความคิดเห็นต่อวอชิงตันโพสต์ในเดือน ต.ค. 2562 ว่า "จุดยืนของแอมะซอนวางอยู่บนข้อสนับสนุนปลอมๆ และเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจจากความจริงที่ว่าแอมะซอนต้องการได้ผลประโยชน์ในธุรกิจที่มีส่วนโดยตรงในการทำให้เกิดหายนะทางสภาพภูมิอากาศ"

หลังจากที่คอสตาแสดงความคิดเห็นเอาไว้เช่นนี้ไม่นานเธอก็ถูกเรียกตัวโดยแผนกบุคคล และต่อมาก็ได้รับจดหมายกับอีเมลจากอัยการในกลุ่มลูกจ้างสัมพันธ์เตือนว่าเธอฝ่าฝืนนโยบายการสื่อสารอีกครั้งและขู่ว่าอาจจะทำให้เธอถูกเลิกจ้างได้ เรื่องนี้เพิ่งมีการเปิดเผยในสื่อเมื่อ 2 ม.ค. ที่ผ่านมา

คอสตาบอกว่ามันเป็นเรื่อง "น่ากลัว" ที่เธอถูกเรียกตัวไปพบและได้รับอีเมลขู่ว่าจะไล่ออกถ้าเธอพูดกับสื่ออีก แต่ที่เธอยังคงเปิดเผยต่อสื่อในเรื่องนี้ต่อไปเพราะเธอเกรงว่าผลกระทบเลวร้ายต่อวิกฤตภูมิอากาศจะส่งผลต่ออนาคตของคนรุ่นลูกหลาน

โฆษกของแอมะซอนชี้แจงต่อสื่อเดอะเวิร์จว่า "เช่นเดียวกับนโยบายของบริษัททั่วไป ลูกจ้างอาจจะได้รับแจ้งเตือนจากทีมฝ่ายบุุคคลของพวกเรา ถ้าหากพวกเรารับรู้ทันทีที่มีการไม่ปฏิบัติตามนโยบายของพวกเรา"

แต่คอสตาก็กล่าวโต้ตอบว่านี่ไม่ใช่เวลาจะมาปิดปากคนส่งสาร พวกเขาควรจะมีนโยบายการสื่อสารในทำนองที่ทำให้คนทำงานพูดออกสื่อได้เกี่ยวกับเรื่องบทบาทของบริษัทของพวกเขาที่มีต่อวิกฤตภูมิอากาศ

นอกจากแอมะซอนแล้วก่อนหน้านี้ยังเคยมีการประท้วงแบบวอล์กเอาท์ด้วยสาเหตุเดียวกันจากกลุ่มคนทำงานกูเกิลและไมโครซอฟต์ในช่วงเดือน ก.ย. 2562

