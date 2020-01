เมื่อพนักงานนิตยสาร 'สปอร์ตส อิลลัสเตรเต็ด' เตรียมตั้งสหภาพแรงงาน

พนักงานของ ‘สปอร์ตส อิลลัสเตรเต็ด’ (Sports Illustrated) นิตยสารกีฬาชื่อดัง ประกาศความตั้งใจตั้งสหภาพแรงงาน เพื่อหาความคุ้มครองที่ดีขึ้นในสถานที่ทำงาน ท่ามกลางความวุ่นวายสับสนที่เกิดขึ้นที่แบรนด์อันเป็นตำนานสืบเนื่องมาแห่งนี้

ที่มาภาพประกอบ: Abhishek Baxi (CC BY-NC 2.0)

24 ม.ค. 2563 พนักงานสปอร์ตส อิลลัสเตรเต็ด (Sports Illustrated-SI) ประกาศความตั้งใจของพวกเขาในการจัดตั้งสหภาพแรงงานเมื่อช่วงต้นเดือน ม.ค. 2563 เพื่อหาความคุ้มครองที่ดีขึ้นในสถานที่ทำงาน ท่ามกลางความวุ่นวายสับสนที่เกิดขึ้นที่แบรนด์อันเป็นตำนานสืบเนื่องมาแห่งนี้ปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

สหภาพแรงงานเป็นตัวแทนของพนักงานราว 80 คนในส่วนของสิ่งพิมพ์ ดิจิตัล และวิดีโอ โดยพนักงานของนิตยสารสปอร์ตส อิลลัสเตรเต็ด เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพแรงงาน เดอะ นิวส์กิลด์ แห่งนิวยอร์ก (The NewsGuild of New York) อยู่ก่อนแล้ว แต่พนักงานส่วนดิจิตัลยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพแรงงานนิวส์กิลด์ ในปัจจุบัน ทั้งพนักงานในส่วนสิ่งพิมพ์และดิจิตัล ของนิตยสารสปอร์ตส อิลลัสเตรเต็ด จะถูกรวมอยู่ในสหภาพแห่งใหม่นี้ ซึ่งเป็นสหภาพแรงงานที่จะอยู่กับสหภาพแรงงานเดอะ นิวส์กิลด์

ทั้งนี้ เดอะ นิวส์กิลด์ แห่งนิวยอร์ก เป็นสหภาพแรงงานของคนทำงานในวิชาชีพสื่อมวลชน มีสมาชิกทั้งสื่อสิงพิมพ์ สื่อดิจิตัล สื่อวิทยุ สหภาพแรงงานนี้เป็นตัวแทนสมาชิกประมาณ 3,000 คน ซึ่งเป็นนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ที่ทำงานในสื่อแห่งต่างๆ ที่มีฐานอยู่ในเมืองนิวยอร์ก (https://www.nyguild.org/)

ในเดือน ต.ค. 2562 บริษัท แมเว่น (Maven) บริษัทสตาร์ทอัพซึ่งมีฐานที่อยู่ที่เมืองซีแอตเทิลได้เข้ามาซื้อกิจการและเข้ามาเป็นเจ้าของนิตยสารสปอร์ตส อิลลัสเตรเต็ด โดยซื้อกิจการจากกลุ่มนิตยสารเครือแมริดิธ (Meredith) และในทันทีทันใด ได้เลิกจ้างพนักงานประมาณ 40 คน ยุทธศาสตร์ของบริษัทเมเว่น สำหรับนิตยสารสปอร์ตส อิลลัสเตรเต็ท คือได้มีการการจ้างคนทำงานแบบเหมาช่วงตามสัญญา (contractor) ประมาณ 200 คน เพื่อเพิ่มรายงานข่าวกีฬาท้องถิ่นในนิตยสารสปอร์ตส อิลลัสเตรเต็ด โดยในเรื่องนี้ สหภาพแรงงานให้ความเห็นว่า จะทำให้เกิดผลกระทบที่เป็นลบต่อ “ความน่าเชื่อถือ” ของพวกเขา

“การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้กระทำโดยผู้บริหารชุดใหม่ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ได้ทำให้ชื่อเสียงของสปอร์ตส อิลลัสเตรเต็ด และสุขภาพในระยะยาวของนิตยสารฉบับนี้ ตกอยู่ในความเสี่ยง” สหภาพแรงงานกล่าวในแถลงการณ์

“พนักงาน 20 กว่าคน ซึ่งสูญเสียงานของตนไป เป็นผู้หญิงและคนผิวสี ทำให้เรามีตัวแทนในโลกที่เรารายงานข่าวน้อยลง มากไปกว่านั้น การบริหารโดยการสั่งการของบริษัท แมเว่น ที่เริ่มให้มีเครือข่ายของทีมนักข่าวบนแพลตฟอร์มของสปอร์ตส อิลลัสเตรเต็ด โดยไม่มีการตรวจสอบอย่างรอบคอบและการกำกับดูแลอย่างเพียงพอ ได้ทำให้เกิดผลที่เป็นข้อผิดพลาดไปแล้ว ซึ่งทำลายความน่าเชื่อถือของเราอย่างรุนแรง ทั้งนี้ บริษัท แมเว่น มิได้ตอบสนองต่อการขอให้มีการให้ความเห็นในเรื่องนี้แต่อย่างใด

กล่าวโดยสรุปสั้นๆ คือ หลังจากการเข้าซื้อกิจการของบริษัท แมเว่น ในเดือน ต.ค. 2562 แล้ว พนักงานได้ใช้ทวีตเตอร์ถามเจ้าของดั้งเดิมให้อธิบายข้อตกลงทางธุรกิจนี้ให้กระจ่าง

กลุ่มนิตยสารเครือแมริดิธเข้าซื้อกิจการสปอร์ตส อิลลัลเตรเต็ดมาจาก Time Inc. และต่อมาขายให้กับกลุ่ม Authentic Brands Group ในปี 2561 มูลค่า 110 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่กลุ่มนิตยสารเครือแมริดิธ (Meredith) ได้ตีพิมพ์นิตยสารและเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องเรื่อยมา จนกระทั่งบริษัท แมเว่น เข้าซื้อกิจการและได้มาซึ่งสิทธิในการบริหาร

บริษัท แมเว่น ยังเป็นเจ้าของเว็บไซต์ข่าวการเงิน TheStreet ซึ่งก่อตั้งในปี 2560 โดย James Heckman และเขาได้แต่งตั้ง Ross Levinsohn ผู้ที่เคยทำงานกับ Fox และ Yahoo มาดูแลสปอร์ต อิลลัสเตรเต็ด ซึ่งในช่วงที่ Levinsohn เป็นประธานกรรมการบริหารหนังสือพิมพ์ลอสแอนเจลิสไทมส์ (Los Angeles Times) เขาถูกให้ลาพักโดยไม่จ่ายเงินเดือนในปี 2561 ในเรื่อง “พฤติกรรมที่ถูกตั้งคำถาม” ในอดีตของเขา ซึ่งเขาปฏิเสธ

The NewsGuild of New York เป็นสหภาพแรงงานของคนทำงานในวิชาชีพสื่อมวลชน มีสมาชิกทั้งสื่อสิงพิมพ์ สื่อดิจิตัล สื่อวิทยุ สหภาพแรงงานนี้เป็นตัวแทนสมาชิกประมาณ 3,000 คน ซึ่งเป็นนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ที่ทำงานในสื่อแห่งต่างๆ ที่มีฐานอยู่ในเมืองนิวยอร์ก | ที่มาภาพ: The NewsGuild of New York

ความพยายามในการรวมกลุ่มตั้งสหภาพแรงงานไม่ใช่เป็นเพียงการตอบสนองต่อเรื่องความเป็นเจ้าของของบริษัทแมเว่น (Maven) เพียงอย่างเดียว แต่ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ สื่อหลายบริษัทได้มีการตั้งจัดตั้งสหภาพแรงงาน ซึ่งรวมถึง Vox Media, Hearst และ NBC News

“สหภาพแรงงาน เดอะ นิวส์กิลด์ ได้ทำหน้าที่เป็นพลังในการรักษาเสถียรภาพที่สปอร์ตส อิลลัสเตรเต็ด มาตั้งแต่ยุคประสบความสำเร็จอย่างสูงของ Henry Luce ผู้ก่อตั้ง” Jack Dickey รองบรรณาธิการใหญ่ของสปอร์ตส อิลลัสเตรเต็ด กล่าว โดยได้อ้างอิงถึงผู้ก่อตั้งนิตยสารฉบับนี้

“ความคุ้มครองพื้นฐานต่างๆ ได้ถูกเขียนไว้ในข้อตกลงกับสหภาพแรงงานที่มีมายาวนานสำหรับพนักงานสิ่งพิมพ์ ความคุ้มครองพื้นฐานดังกล่าวได้อำนวยความสะดวกให้แก่อาชีพสื่อมวลชนของเรา และสร้างความมั่นคง ด้วยการทำให้สปอร์ตส อิลลัสเตรเต็ด เป็นสถานที่ทำงานที่น่าทำงานมากที่สุด เมื่อเราเปิดหน้าต่อไปสู่ยุคใหม่ มันเป็นสิ่งสำคัญที่นักข่าวทุกคนที่นี่จะได้รับความคุ้มครองเหล่านั้นเหมือนเดิม”

Susan DeCarava ประธานสหภาพแรงงานเดอะ นิวส์กิลด์ กล่าวว่า สหภาพแรงงานได้เป็น “ตัวแทนอย่างภาคภูมิใจ” ของพนักงานสิ่งพิมพ์ที่สปอร์ตส อิลลัสเตรเต็ดมาหลายทศวรรษ

“พนักงานพร้อมกันกับเสียงในสถานที่ทำงานของพวกเขาที่ได้รับการคุ้มครองตามข้อตกลง ได้ลงทุนในอนาคตของสื่อของพวกเขา เราจะยืนหยัดด้วยกันในการเรียกร้องให้ฝ่ายบริหารแสดงความเชื่อใจต่อพนักงานของเขา และเคารพสื่อที่มีความเป็นสัญลักษณ์แห่งนี้ ด้วยการตระหนักถึงสหภาพแรงงานโดยเร็ว” DeCarava กล่าวในแถลงการณ์

ที่มาเรียบเรียงจาก

Sports Illustrated staffers announce intention to unionize (Kerry Flynn, CNN Business, 6 Jan 2020)