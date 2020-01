คณะกรรมการคุ้มครองผู้สื่อข่าว (CPJ) เรียกร้องให้ทางการอินโดนีเซียปล่อยตัว ฟิลิป เจคอบสัน นักข่าวด้านสิ่งแวดล้อมชาวอเมริกันโดยทันทีและยกเลิกการดำเนินคดีกับเขาไม่ว่าจะในข้อหาใดก็ตาม หลังจากที่เจคอบสันถูกจับกุมรอบที่สองในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยที่ทางการอ้างใช้กฎหมายคนเข้าเมืองในการตรวจค้นที่พักและจับกุมเขา เจคอบสันเป็นคนที่ทำข่าวให้กับสื่อ มองกาเบย์ (Mongabay) ที่วิพากษ์วิจารณ์อินโดนีเซียอย่างหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมและการทุจริตคอร์รัปชัน

CPJ เรียกร้องให้มีการปล่อยตัวและเลิกดำเนินคดีกับนักข่าวสิ่งแวดล้อมจากสื่อ "มองกาเบย์" (Mongabay) ฟิลิปส์ เจคอบสัน โดยที่เจคอบสันถูกจับกุมเป็นครั้งที่สองเมื่อวันที่ 21 ม.ค. ที่ผ่านมา หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองบุกค้นเกสต์เฮาส์ที่เขาอาศัยอยู่ โดยมีการส่งตัวเจคอบสันไปที่เรือนจำในเมืองปาลังการายา จังหวัดกาลีมันตันกลาง

ทางการอินโดนีเซียกล่าวหาว่าเจคอบสันใช้วีซาผิดประเภท จากการที่เจคอบสันทำงานเป็นนักข่าวให้กับสื่อมองกาเบย์ในขณะที่ใช่วีซานักธุรกิจ อย่างไรก็ตามในหน้าแนะนำทีมงานของมองกาเบย์ระบุอีกว่าเจคอบสันไม่ได้ทำงานเป็นนักข่าวอย่างเดียวแต่ยังเป็นนักยุทธศาสตร์และนักแปลให้กับสื่อแห่งนี้ด้วยปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

สื่อมองกาเบย์เป็นสื่อที่นำเสนอรายงานข่าววิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอินโดนีเซียอย่างหนักโดยเฉพาะในเรื่องการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน

ชอว์น คริสปิน ตัวแทนอาวุโสแห่ง CJP ประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวว่า ยิ่งเจคอบสันถูกคุมขังเอาไว้นานเท่าไหร่ ก็จะยิ่งส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ด้านประชาธิปไตยและเสรีภาพสื่อของอินโดนีเซียมากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้คริสปินยังเรียกร้องให้ทางการอินโดนีเซียปล่อยตัวเจคอบสันโดยทันทีและเลิกดำเนินคดีกับเขา

เจคอบสันเป็นคนที่เคยได้รับรางวัลจากงานข่าวสืบสวนสอบสวนด้านอาชญากรรมต่อสิ่งแวดล้อมและการทุจริตในอินโดนีเซีย ในวันที่ 23 ม.ค. ที่ผ่านมาเจคอบสันได้กล่าวขอบคุณผู้ที่แสดงการสนับสนุนเขาหลังจากที่เขาถูกจับกุม

สื่อมองกาเบย์ระบุถึงเรื่องที่เจคอบสันเคยถูกจับกุมมาก่อนหน้านี้ในช่วงเดือน ธ.ค. 2562 ในตอนนั้นเจคอบสันเดินทางเข้าอินโดนีเซียด้วยวีซานักธุรกิจในวันที่ 14 ธ.ค. 2562 เพื่อรับฟังการสู้คดีระหว่างสภากาลิมันตันกลางกับกลุ่มด้านสิทธิชนพื้นเมืองอามาน (AMAN) เขาถูกจับกุมในวันที่ 17 ธ.ค. 2562 วันที่เขามีกำหนดการจะบินออกจากเมืองนี้โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง มีการปล่อยตัวเขาหลังจากทำการสอบปากคำ 4 ชั่วโมง แต่ก็มีการตั้งเงื่อนไขว่าเขาจะต้องยังคงอยู่ในเมืองปาลังการายาในช่วงที่มีการสืบสวนเกี่ยวกับสภาพวีซาของเขา

เจคอบสันถูกจับกุมตัวอีกครั้งในวันที่ 21 ม.ค. ถ้าหากเขาได้รับการตัดสินว่ามีความผิดเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องวีซานี้ เขาก็อาจจะต้องถูกลงโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี

นอกจาก CPJ แล้วมีอีกหลายกลุ่มทั้งสื่อและกลุ่มสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกอินโดนีเซียที่ประณามการจับกุมเจคอบสันในครั้งนี้ หลายคนมองว่าการจับกุมอย่างไม่เหมาะสมในครั้งนี้อาจจะเป็นความกังวลจากรัฐบาลที่ต้องการลิดรอนเสรีภาพสื่อ

อับดุล มานัน ประธานสมาพันธ์นักข่าวอิสระแห่งอินโดนีเซีย (AJI) แถลงเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า "พวกเราคิดว่าเรื่องนี้คือการกระทำเกินกว่าเหตุเพราะว่าพวกเขาใช้ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการมาสร้างความชอบธรรมให้กับการจับกุมตัวคนๆ หนึ่ง"

เรียบเรียงจาก

American environmental journalist Philip Jacobson detained in Indonesia, CPJ, 22-01-2020

https://cpj.org/2020/01/american-environmental-journalist-philip-jacobson-.php

‘Really touching my heart’: Mongabay journalist Philip Jacobson grateful for support after arrest for alleged visa violation, Coconuts, 23-01-2020

https://coconuts.co/jakarta/news/really-touching-my-heart-mongabay-journalist-philip-jacobson-grateful-for-support-after-arrest-for-alleged-visa-violation/