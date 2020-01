China Labour Bulletin เรียกร้องให้มีการจัดตั้ง 'สหภาพแรงงานนักฟุตบอล' ในลีกระดับล่างของจีน หวังแก้ปัญหาการค้างจ่ายค่าจ้างของทีมสโมสรต่างๆ เพื่อช่วยปกป้องสิทธิ์และให้แน่ใจว่าพวกเขาจะได้รับเงินค่าจ้างเต็มจำนวนและตรงเวลา

ปัจจุบันนักฟุตบอลอาชีพในลีกระดับล่างของจีนอย่าง China League One และ China League Two ได้รับเงินเดือนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และมีช่องว่างที่ห่างมากเมื่อเทียบกับผู้เล่นในลีกสูงสุดของประเทศอย่าง 'ไชน่าซูเปอร์ลีก' (Chinese Super League) ปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

มีการระบุว่าเหตุที่นักฟุตบอลอาชีพในลีกระดับล่างของจีนได้ค่าจ้างที่ต่ำมากนั้น เป็นเพราะบริษัทเอกชนเจ้าของทีมสโมสรนั้นหวังที่จะได้กำไรจากการดำเนินการ แต่กลับไม่ค่อยลงทุนเงินใดๆ ในการพัฒนาสโมสร -- นอกจากนี้นักฟุตบอลอาชีพในลีกระดับล่างส่วนใหญ่ดูเหมือนจะขาดความรู้ทางกฎหมายเพียงพอที่จะปกป้องสิทธิ์ของพวกเขา พวกเขายินดีที่จะยอมรับการเอาเปรียบจากสโมสรในสัญญาของพวกเขา หรือแม้กระทั่งยอมเล่นฟุตบอลโดยไม่ได้ค่าจ้าง ด้วยความหวังที่ว่าพวกเขาจะโชว์ฟอร์มได้ดีและคงถูกทีมในซูเปอร์ลีกซื้อตัวไปในท้ายที่สุด

China Labour Bulletin ระบุว่าในปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจนว่าแนวคิดการจัดตั้งสหภาพแรงงาน จะได้รับการยอมรับจากผู้เล่นในทีมต่างๆ มากน้อยแค่ไหน แต่ก็มีความเคลื่อนไหวจากผู้เล่นจากหลายๆ ทีมในระดับ China League Two บ้างแล้วในปี 2562 ที่ผ่านมาเนื่องจากหลายสโมสรมีการค้างค่าแรงนักฟุตบอลอย่างต่อเนื่อง มีการประท้วงทั้งในและนอกสนามฟุตบอล

ผู้เล่นทีม Jilin Baijia ประท้วงหลังเกมส์ที่เอาชนะ Qingdao Red Lions เมื่อเดือน ก.ย. 2562

ผู้เล่นบางคนเปรียบเทียบตัวเองกับคนงานก่อสร้างที่ถูกโกงค่าจ้างจากผู้รับเหมา และตอนนี้พวกเขาก็หมดหวังที่จะได้รับเงินก่อนกลับบ้านในช่วงวันตรุษจีน

China Labour Bulletin คาดว่าเนื่องจากที่ผ่านมาทั้งสโมสรและสมาคมฟุตบอลจีนไม่ได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขข้อร้องทุกข์ของผู้เล่น จึงมีเป็นไปได้ว่ากระแสการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานของนักฟุตบอลจะเพิ่มสูงขึ้นในปี 2563 นี้

ทั้งนี้สมาคมฟุตบอลจีนได้กำหนดเดทไลน์ให้สโมสรในChina League One และ China League Two ส่งรายละเอียดเงินเดือนและโบนัสสำหรับฤดูกาลจะมาถึง ภายในวันที่ 31 ม.ค. 2563 นี้ แต่กลับได้สร้างความตื่นตระหนกที่ว่าหลายสโมสรอาจจะยังไม่สามารถทำตามกำหนดเวลาได้จะถูกยุบทีม ซึ่งจะยิ่งสร้างปัญหาการค้างค่าจ้างให้นักฟุตบอลเพิ่มขึ้นไปอีก

ยกตัวอย่างเช่นกรณีอดีตผู้เล่นของทีม Dalian Transcendence ที่ต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันในระดับอาชีพ นักฟุตบอลของทีมยังรอการจ่ายค่าจ้างค้างจ่ายแก่พวกเขามากกว่า 1 ปีแล้ว แต่ศาลปฏิเสธที่จะรับพิจารณาคดี โดยชี้ว่า “ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของศาลแรงงาน” ซึ่งศาลระบุว่ามันเป็นความรับผิดชอบของสมาคมฟุตบอลในการแก้ไขปัญหานี้

