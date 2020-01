ผลสำรวจน้ำดื่ม 44 แห่งจากรัฐต่างๆ ในสหรัฐฯ พบว่ามี 43 แห่งที่ปนเปื้อนสารกลุ่ม PFAS ที่มักจะนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์หลายอย่างในชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตามเคยมีงานวิจัยระบุว่ากลุ่มสารนี้อาจจะส่งผลเสียหายต่อสุขภาพได้ถ้ารับเข้าไปในร่างกาย



ที่มาภาพประกอบ: Democracy Now!

26 ม.ค. 2563 งานวิจัยชิ้นใหม่ในสหรัฐฯ ระบุว่า จากการสำรวจแหล่งน้ำดื่ม 44 แห่งจาก 31 รัฐในสหรัฐฯ มี 43 แห่งที่มีการปนเปื้อนสารเคมีที่เรียกว่าสารกลุ่ม PFAS มากเกินกว่ากำหนด

ผู้ที่ทำการสำรวจในครั้งนี้คือ คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม (EWG) โดยที่กลุ่มสาร PFAS นั้นเป็นสารที่สร้างขึ้นจากการเชื่อมพันธะระหว่างคาร์บอนกับฟลูออรีนซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในพันธะที่เชื่อมกันได้หนาแน่นที่สุดในสารเคมีจำพวกออร์แกนนิค มีการนำกลุ่มสารนี้มาใช้ทำให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในชีวืตประจำวันทนทานต่อสภาวะไม่ว่าจะเป็นความร้อน ความชื้น และคราบต่างๆ แต่สารเหล่านี้ก็ใช้เวลาการสลายตัวนานมาก จนทำให้มีชื่อเรียกว่าเป็น "สารเคมีคงทนถาวร" (the forever chemical)ปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

อย่างไรก็ตามเคยรายงานจากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ (CDC) ในปี 2551 ระบุว่า มีสาร 14 ชนิดในกลุ่มสาร PFAS ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคมะเร็ง ความพิการของทารกในครรภ์ โรคต่อมไทรอยด์ และความเสียหายต่อตับ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยอื่นๆ ที่เคยระบุว่าการที่ร่างกายรับเอากลุ่มสาร PFAS เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการมีคอเรสเตอรอลสูงและโรคทางระบบประสาท

สื่อเนชันแนลจีโอกราฟฟิกระบุว่ากลุ่มที่เสี่ยงต่อการรับสารปนเปื้อนเหล่านี้คือคนที่อาศัยอยู่ใกล้โรงงานผลิตสินค้าที่มีการใช้ PFAS เป็นส่วนประกอบ เช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด, กระทะที่มีสารเคลือบกันติดกระทะ, เสื้อกันฝน, พรมที่ทนต่อรอบคราบ, ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหาร มีการสำรวจว่ามีสารชนิดนี้อยู่ในตัวคนแทบทุกคนในสหรัฐฯ

การสำรวจน้ำจากก็อกในครั้งนี้มีการสำรวจในหลายเมืองเช่น ไมอามี, นิวออร์ลีนส์, ฟิลาเดเฟีย, วอชิงตัน ดีซี และชิคาโก การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีขึ้นในช่วงเดียวกับที่ศาลสูงสุดเปิดทางให้ผู้อยู่อาศัยในเมืองฟลินต์ รัฐมิชิแกน ฟ้องร้องเจ้าหน้าที่รัฐและเทศบาลเมืองที่ปล่อยให้เกิดวิกฤตน้ำดื่มมีสารปนเปื้อน ซึ่งกรณีของฟลินต์นี้เคยมีปัญหามาตั้งแต่ปี 2557 จนทำให้ประชาชนเป็นโรคจากการติดเชื้อแบททีเรียและมีเด็กจำนวนมากได้รับสารตะกั่วจากน้ำ

รายงานในเรื่องนี้ยังออกมาในช่วงไล่เลี่ยกับการที่รัฐบาลโดนัลด์ ทรัมป์สั่งยกเลิกกฎหมาย "น้ำแห่งสหรัฐอเมริกา" (WOTUS) ซึ่งเป็นกฎหมายคุ้มครองความสะอาดของน้ำในสมัยบารัค โอบามา Ecowatch ระบุว่าการแทนที่กฎหมายนี้จะยกเลิกการสั่งห้ามที่คุ้มครองความสะอาดของน้ำในแง่ต่างๆ ทำให้เจ้าของที่ดินสามารถกลับมาทิ้งยากำจัดศัตรูพืชหรือมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างบนพื้นที่ชุ่มน้ำ (เช่น หนอง, บึง) ได้อีกครั้ง

กรณียกเลิกกฎหมาย WOTUS นี้ทำให้กลุ่มสิ่งแวดล้อมกังวลว่าจะกลายเป็นการสูญเสียกฎหมายคุ้มครองน้ำสะอาดครั้งใหญ่สำหรับชาวสหรัฐฯ และทำให้ชาวอเมริกันนับล้านคนเสี่ยงจะต้องดื่มน้ำที่มีการปนเปื้อนสารพิษที่ไม่ได้รับการควบคุมดูแล

