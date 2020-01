โลมาอิรวดีเพิ่มจำนวนและ 6 ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นในเดือนมกราคม

ถึงแม้ว่าเดือนนี้ดูจะเต็มไปด้วยปัญหาที่ชวนให้รู้สึกหดหู่ ทั้งความกังวลเรื่องสงคราม ไวรัสโคโรนา 2019 ปัญหามลภาวะ มาจนถึงปัญหารัฐบาลอำนาจนิยมหลายแห่งในโลก เว็บไซต์คริสเตียนไซเอนซ์มอนิเตอร์ นำเสนอข่าวเกี่ยวกับความก้าวหน้าในแง่บวกในช่วงเดือน ม.ค. 2563 อย่างน้อย 6 เรื่อง รวมทั้งผลสำรวจพบโลมาอิรวดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มจำนวนมากขึ้น

โลมาอิรวดีซึ่งมีอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากการสำรวจปีที่แล้วพบว่าจำนวนประชากรโลมาอิรวดีเพิ่มขึ้นจาก 84 ตัวเมื่อ 30 ปีก่อน ปัจจุบันมี 92 ตัว ในภาพเป็นโลมาอิรวดีในกัมพูชา ภาพถ่ายเมื่อปี 2012 (ที่มา: Wikipedia/Stefan Brending)

เรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้นเรื่องแรกเกิดขึ้นในสหรัฐฯ มีสถิติระบุว่ามีผู้รับเลี้ยงเด็กสูงเป็นประวัติการณ์จากระบบสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าในปี 2561 ซึ่งถือว่ามากขึ้นกว่าเดิมถึงร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับปี 2557ปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

สาเหตุที่มีจำนวนเด็กที่ต้องเข้าไปอยู่ในสถานสงเคราะห์มากขึ้นนั้นเป็นเพราะวิกฤตการใช้ยาบรรเทาปวดจำพวกโอปิออยด์มากเกินขนาด แต่การเพิ่มขึ้นของคนที่รับเลี้ยงเด็กก็สะท้อนให้เห็นความสำเร็จในความพยายามของภาครัฐในการส่งเสริมให้มีการรับอุปการะเด็กโดยเฉพาะกับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต เรื่องนี้ทำให้สามารถมีบ้านที่สามารถอยู๋ได้อย่างมั่นคงกับพ่อแม่ผู้อุปการะแทนการเจอพ่อแม่บุญธรรมในระบบสถานรับเลี้ยงที่ผลัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆ

เรื่องต่อมาเกี่ยวกับออสเตรีย มีการตั้งรัฐบาลผสมคือพรรคพีเพิลปาร์ตีร่วมกับพรรคกรีนและถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของออสเตรียที่มีคณะรัฐมนตรีส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง มีรัฐมนตรี 9 ใน 17 คนที่เป็นผู้หญิง

การตั้งรัฐบาลผสมในครั้งนี้ของออสเตรียยังถือเป็นการฝ่าทางตันหลังจากการเลือกตั้งในปีที่แล้ว (2562) ไม่มีพรรคที่ชนะเสียงข้างมากเกินครึ่งในสภาได้จนทำให้มีการหารือหาพรรคแนวร่วมมาเป็นเวลาหลายเดือน เซบาสเตียน เคอร์ซ ยังคงได้นั่งเป็นนายกรัฐมนตรีต่ออีกสมัยเขาประกาศว่าเขาจะเน้นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องผู้อพยพและเรื่องสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้เคอร์ซยังนับว่าเป็นผู้นำที่อายุเยาว์วัยที่สุดในโลกคืออายุ 33 ปี ด้วย

กรณีต่อมาคือประเทศบุรุนดี คณะกรรมการด้านข้อเท็จจริงและการไกล่เกลี่ยซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี 2557 ขุดค้นพบหลุมศพฝันคนทีละจำนวนมากราว 4,000 แห่ง ซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งหลายครั้งนับตั้งแต่ที่พวกเขาเป็นเอกราชในช่วงประมาณ 60 ปีที่แล้ว ถึงแม้ว่าจะฟังดูเป็นเรื่องน่าเศร้า แต่ประธานคณะกรรมการด้านข้อเท็จจริงและการไกล่เกลี่ยก็มองว่านี่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะทำให้เกิดการให้อภัยและสร้างอนาคตที่มีสันติสำหรับชาวบุรุนดีรุ่นต่อไป

คณะกรรมการฯ ยังสืบค้นพบว่าความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติโดยเฉพาะระหว่างชาวทุตซีกับฮูตู ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 140,000 ราย มีหลุมศพอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้ขุดพบ แต่อย่างน้อยก็มีความหวังว่าการเผชิญกับบาดแผลในอดีตจะช่วยให้ญาติและชุมชนได้รับการเยียวยาและเดินต่อไปข้างหน้าได้

ข่าวดีต่อมาคือเรื่องของเต่าอายุนับร้อยปีจากเกาะกาลาปากอสที่ชื่อดีเอโก ได้ให้ทายาทใหม่จำนวนมากเพื่อเพิ่มจำนวนเต่ายักษ์กาลาปากอส (Chelonoidis hoodensis) ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ โดยที่ดีเอโกสามารถสร้างทายาทรวมแล้วเกือบ 800 ตัว หลังจากเข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยเหลือไม่ให้เต่าประเภทนี้สูญพันธุ์สำเร็จแล้วก็จะมีการส่งตัวมันกลับไปที่เกาะกาลาปากอส คืนสู่ถิ่นฐานธรรมชาติของมัน

ในบังกลาเทศ มีเรื่องที่เกษตรกรนำนวัตกรรมทางการเกษตรมาใช้คือการเพาะปลูกพืชผักเอาไว้ในกระชังริมแม่น้ำในแบบที่เรียกว่า "ไดค์การ์เดน" ซึ่งถือเป็นการทำการเกษตรในแบบที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม หลังจากที่ชาวบ้านในพื้นที่กำลังเผชิญปัญหาที่ว่าภัยพิบัติจากโลกร้อนอาจจะส่งผลให้ประชาชนชาวบังกลาเทศ 1 ใน 7 ต้องพลัดถิ่นภายในปี 2593 ซึ่งไม่เพียงแค่ดีต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น วิธีทำการเกษตรใหม่นี้ยังสร้างผลผลิตได้มากขึ้น 5 เท่าด้วย ขณะที่เกษตรกรรายอื่นๆ ผันตัวมาเป็นคนเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเพื่อปรับตัวกับระดับน้ำทะเลที่หนุนสูงขึ้น

เรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับโลมาใกล้สูญพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โลมาชนิดนี้คือโลมาอิรวดีซึ่งมีอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นสัตว์ที่มีหน้าตาคล้ายกับวาฬเบลูกา แต่ในช่วงประมาณ 30 ปีที่แล้วโลมาชนิดนี้มีจำนวนลดลงมากเหลืออยู่แค่ 84 ตัวเท่านั้น แต่ในช่วงปีที่แล้ว (2562) จำนวนประชากรโลมาอิรวดีเพิ่มขึ้นเป็น 92 ตัว

ทั้งนี้นักอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ยังประเมินว่าสาเหตุหลักๆ ที่ทำให้โลมาตายมีอยู่ 2 สาเหตุคือ เขื่อนและแหดักปลา นอกจากนี้สภาพความเป็นอยู่ของโลมายังเป็นตัวชี้วัดคุณภาพน้ำและทำให้รู้ว่าในน้ำมีจำนวนปลาเพียงพอด้วย นั่นหมายความว่าถ้าโลมาอิรวดีมีสภาพชีวิตที่ดี ก็หมายความว่าคนลุ่มน้ำก็มีสภาพชีวิตที่ดีด้วย

เรียบเรียงจาก

Points of Progress: US foster child adoption rates peak, and more, CS Monitor, 24-01-2020