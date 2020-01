คนงานแอมะซอนเมินคำขู่ ผละงานประท้วงบริษัทไม่แก้ไขปัญหาวิกฤติภูมิอากาศ

คนทำงานแอมะซอน บริษัทด้านเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ระดับโลกหลายร้อยคนออกมาประท้วงโดยไม่สนใจคำขู่ของบริษัท เพื่อแสดงการต่อต้านบริษัทในเรื่องที่ไม่มีการปรับปรุงที่ดีพอในการแก้ไขวิกฤตภูมิอากาศ นอกจากนี้ยังเป็นการประท้วงต่อต้านเพื่อต้องการชี้ให้เห็นว่านโยบายการปิดกั้นไม่ให้ลูกจ้างได้พูดนั้นใช้ไม่ได้ผล

ป้ายข้อความของพนักงานแอมะซอนที่เคยออกมาประท้วงเมื่อเดือน ก.ย. 2562 (ที่มา:Twitter/ Amazon Employees For Climate Justice)

29 ม.ค. 2563 ในขณะที่ซีอีโอของแอมะซอน เจฟฟ์ เบซอส จัดงานปาร์ตี้ที่แมนชั่นสุดหรูของตัวเองต้อนรับเซเลบชนชั้นนำอย่างอีวานกา ทรัมป์และบิลล์ เกตส์ ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา คนทำงานบริษัทของเขาก็ทำการประท้วงโดยไม่สนใจคำขู่จากนโยบายของบริษัทปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

คนทำงานแอมะซอนมากกว่า 350 คน ประท้วงผ่านการจัดตั้งจากกลุ่มพนักงานแอมะซอนเพื่อความเป็นธรรมด้านประเด็นวิกฤตสภาพภูมิอากาศ (Amazon Employees for Climate Justice) โดยมีการใช้แฮชแท็ก #AMZNSpeakOut ในการนำเสนอแถลงการณ์ผ่านทางเว็บบล็อกออนไลน์ ประณามบริษัทที่ไม่มีมาตรการปรับปรุงแก้ไขด้านวิกฤตภูมิอากาศดีพอ ถือเป็นการที่คนงานแอมะซอนร่วมกันฝ่าฝืนนโยบายเชิงบีบบังคับของบริษัทที่ห้ามไม่ให้คนงานพูดถึงเรื่องวิกฤตภูมิอากาศและขู่จะไล่พวกเขาออก

ความขัดแย้งของพนักงานแอมะซอนกับบริษัทในเรื่องการประท้วงเกี่ยวกับโลกร้อนดำเนินต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงปี 2562 โดยที่แอมะซอนบังคับใช้นโยบายปิดกั้นไม่ให้พนักงานพูดถึงเรื่องของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริหารก่อน หลังมีลูกจ้างประกาศจะเข้าร่วมการนัดหยุดงานประท้วงวิกฤตภูมิอากาศในเดือน ก.ย. 2562

วิกเตอเรีย เหลียง วิศวกรพัฒนาซอฟต์แวร์ของแอมะซอนที่เข้าร่วมการประท้วงกล่าวว่า "วิกฤตเรื่องสภาพภูมิอากาศถือเป็นเรื่องเร่งด่วน พวกเขาไม่อาจถูกปิดกั้นจากนโยบายเหล่านี้ในประเด็นที่มีน้ำหนักทางจริยธรรม"

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพนักงานแอมะซอนเริ่มวิพากษ์วิจารณ์บริษัทมากขึ้นเรื่อยๆ จากการทำสัญญากับบริษัทน้ำมันและก๊าซ ในปี 2562 เคยมีพนักงานลงนามมากกว่า 8,700 รายชื่อในจดหมายเปิดผนึกต่อซีอีโอ เรียกร้องให้มีปฏิบัติการต่อวิกฤตภูมิอากาศมากขึ้น

การประท้วงในครั้งนี้มีรูปแบบของการหยุดทำงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกจ้างในหลายบรรษัทไอทีใช้ในการประท้วงนโยบายบรรษัทในช่วงระยะหลังๆ นี้ เช่นกรณีของกูเกิลมีการประท้วงเรื่องขอให้ปรับปรุงนโยบายว่าด้วยการล่วงละเมิดทางเพศในปี 2561 และในปี 2562 ก็มีกรณีคนทำงานแบบชั่วคราว (gig worker) ให้กับ Instacart และ Uber จัดตั้งการประท้วงหยุดงานเพื่อเรียกร้องค่าจ้างและสวัสดิการที่ดีขึ้น ในปีเดียวกันยังเคยมีการประท้วงจากลูกจ้างผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์ออนไลน์ Wayfair ที่เดินออกจากที่ทำงานประท้วงที่บริษัททำสัญญากับสถานกักกันผู้อพยพ

โฆษกของแอมะซอนกล่าวว่าบริษัทรับรู้เรื่องที่ลูกจ้างประท้วง และบอกว่าบริษัทเคยจัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการสื่อสารกับคนภายนอกซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของพนักงานคนใดคนหนึ่ง โดยมีการจัดช่องทางภายในบริษัทให้ลูกจ้างขออนุญาตพูดกับสื่อได้ ซึ่งการขออนุญาตนั้นจะต้องมี "ความชอบธรรมทางธุรกิจ" ซึ่งสื่อเดอะวอชิงตันโพสท์ระบุในเดือน ก.ย. ว่า ลักษณะการต้องขออนุญาตก่อนที่จะได้พูดออกสาธารณะนั้นมีมานานแล้วในแอมะซอน แต่ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวด

โฆษกตัวแทนบรรษัทไอทียักษ์ใหญ่กล่าวว่า "ในขณะที่ลูกจ้างทุกคนได้รับอนุญาตให้ปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับหลายๆ ทีมในแอมะซอน ที่กำลังทำงานด้านความยั่งยืนและประเด็นอื่นๆ พวกเราก็ยังได้บังคับใช้นโยบายการสื่อสารกับภายนอกของพวกเรา และจะไม่อนุญาตให้ลูกจ้างดูหมิ่นหรือนำเสนอเรื่องราวให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสาธารณะเกี่ยวกับบริษัทหรือการทำงานหนักของเพื่อนร่วมงานของพวกเราที่กำลังพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหาที่ยากลำบากเหล่านี้"

กลุ่มคนที่ประท้วงในครั้งล่าสุดนี้ระบุว่า พวกเขาทำไปเพื่อจงใจแสดงการแข็งข้อจากภายในต่อนโยบายเรื่องการสื่อสารนี้ เพื่อแสดงให้เห็นในทางผลลัพธ์ว่ามันบังคับใช้ไม่สำเร็จ

ไม่เพียงแค่เรื่องสิ่งแวดล้อม ในบล็อกที่คนงานผู้ประท้วงโพสต์ยังระบุถึงประเด็นข้อโต้แย้งอื่นๆ ที่เกิดขึ้นกับแอมะซอนในช่วงไม่กี่ปีนี้ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นแรงงาน ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวและอิทธิพลทางการเมือง เป็นต้น

โนแลน วูดเดิล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทำสัญญาของแอมะซอนกล่าวว่า เขาภูมิใจที่ได้ทำงานในแอมะซอน แต่นโยบายปิดปากลูกจ้างที่ท้าทายเพื่อให้บริษัททำงานดีขึ้นนั้น ถือว่าขัดกับหลักการความเป็นผู้นำของพวกเขาเอง

"เมื่อมีประเด็นที่สำคัญเช่นนี้ พวกเราควรจะให้มีการพูดคุยกันได้ การปิดกั้นลูกจ้างไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้อง" โนแลนกล่าว

