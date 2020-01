รัฐบาลกัมพูชาประกาศว่าชาวจีนมากกว่า 200,000 คน ออกจากประเทศกัมพูชาหลังจากที่มีการประกาศไม่ต่อสัญญาการพนันออนไลน์ โดยที่ก่อนหน้านี้มีชาวจีนขอวีซาอาศัยในกัมพูชาคิดเป็นร้อยละ 70 ของทั้งหมด



ที่มาภาพประกอบ: Khmer Times

เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2563 สื่อแคมโบเดียเดลีรายงานว่ารัฐบาลกัมพูชาประกาศว่ามีชาวจีนมากกว่า 200,000 คน ออกจากประเทศกัมพูชาแล้ว หลังจากที่นายกรัฐมนตรีฮุนเซนประกาศห้ามการพนันออนไลน์ในประเทศกัมพูชาก่อนหน้านี้

นายกรัฐมนตรีฮุนเซนเคยประกาศในปีที่แล้ว (2562) ว่ารัฐบาลกัมพูชาจะไม่ต่อใบอนุญาตและจะไม่ให้ใบอนุญาตใหม่สำหรับการพนันออนไลน์โดยจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563

ในวันที่ 30 ม.ค. ที่ผ่านมา กรมตรวจคนเข้าเมือง (GDI) ของกัมพูชาก็ประกาศว่ามีจำนวนคนสัญชาติจีนน้อยลงมากที่ทำงานอยู่ในกัมพูชานับตั้งแต่ที่มีการบังคับใช้การสั่งห้าม

นายพล เกิด จันทาริท อธิบดีของ GDI กล่าวว่า "ในปี 2562 ที่ผ่านมามีจำนวนชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู๋อาศัยในระยะยาวที่กัมพูชาเพิ่มขึ้นมากโดยเฉพาะคนสัญชาติจีนที่เข้ามาทำงานในคาสิโน"

จันทาริทบอกอีกว่าพวกเขาให้วีซากับคนต่างชาติราว 450,000 คน ให้อยู่ในประเทศได้โดยมีร้อยละ 70 ในจำนวนนี้ที่เป็นชาวจีน แต่จำนวนตัวเลขผู้ได้รับวีซาชาวจีนก็ลดลงมากหลังจากที่รัฐบาลประกาศแผนการแบนการพนันออนไลน์ทุกรูปแบบเมื่อเดือน ส.ค. 2562 จนกระทั่งถึงช่วงปลายปี 2562 ที่ผ่านมาก็มีชาวจีนมากกว่า 200,000 คนออกจากกัมพูชา

การสั่งห้ามนี้ยังทำให้จำนวนคาสิโนที่ได้รับใบนุญาตประกอบการในกัมพูชาลดลงจาก 163 แห่ง ในช่วงเดือน มิ.ย. 2562 เหลือ 118 แห่งในช่วงปลายเดือน ม.ค. 2563 มี 56 แห่งที่ยังคงดำเนินการในเมืองสีหนุวิลล์

Government says 200,000 Chinese nationals have left Cambodia following online gambling ban, Cambodia Daily, 31-01-2020

https://english.cambodiadaily.com/business/government-says-200000-chinese-nationals-have-left-cambodia-following-online-gambling-ban-159317

Government says 200,000 Chinese nationals have left Cambodia following online gambling ban, iag, 31-01-2020

https://www.asgam.com/index.php/2020/01/31/government-says-200000-chinese-nationals-have-left-cambodia-following-online-gambling-ban/