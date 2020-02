วัคซีนต้านโคโรนาไวรัสแบบครอบจักรวาล เป็นไปได้หรือไม่?

นักวิทยาศาสตร์เปิดเผยว่าจากการระบาดของไวรัสโคโรนาครั้งใหญ่ 3 ครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีการเตรียมการสำหรับอนาคตว่าควรจะพัฒนายารักษาและวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนาทุกสายพันธุ์ ในขณะเดียวกันมีการพัฒนายาต้านไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (2019-nCoV) จากอู่ฮั่น ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ระบุว่าวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนาทุกสายพันธุ์มีความเป็นไปได้ในอนาคต



2 ก.พ. 2563 ในช่วงตลอด 20 ปีที่ผ่านมาไวรัสจำพวกไวรัสโคโรนาก่อให้เกิดการระบาดของโรคมา 3 ครั้งแล้ว โดยที่เป็นไวรัสโคโรนาต่างสายพันธุ์กัน ไม่ว่าจะเป็นโรคซาร์สในปี 2545 โรคเมอร์สในปี 2555 และล่าสุดคือกรณีไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (2019-nCoV) ที่มีต้นตอการระบาดจากจีนแผ่นดินใหญ่ ในขณะที่การหาทางป้องกันและรักษาโรคจากไวรัสตัวใหม่จะเป็นสิ่งที่เร่งด่วนที่สุด แต่ก็มีนักวิทยาศาสตร์บางส่วนที่เริ่มมองในระยะยาวในแง่ของการคิดค้นวัคซีนป้องกันหรือการเตรียมการรักษาไวรัสโคโรนาทุกชนิดรวมถึงสายพันธุ์อื่นๆ ที่ยังไม่พบการติดต่อในมนุษย์ไว้ล่วงหน้า

ทิโมธี ชีแฮน ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสโคโรนาจากมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้ไกลเกินเอื้อม หมายความว่าในอนาคตเราอาจจะมีวัคซีนที่ป้องกันไวรัสโคโรนาได้ปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

ในขณะที่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่กลายเป็นปัญหาวิกฤตสุขภาวะสำหรับทั้งในจีนและทั่วโลก นักวิทยาศาสตร์ก็กำลังพยายามสำรวจว่าไวรัสสามารถติดต่อข้ามจากสัตว์มาสู่มนุษย์ได้อย่างไร ซีแฮนกล่าวว่ายังมีข้อมูลอีกมากที่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่รู้และยังต้องศึกษาต่อไปว่าทำไมไวรัสโคโรนาบางสายพันธุ์ถึงสามารถติดต่อมาสู่คนได้ ในขณะที่บางสายพันธุ์ติดต่อกันระหว่างสัตว์เท่านั้น

ทั้งนี้สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์อย่างซีแฮนกำลังพยายามทำคือการวิจัยเพื่อคิดค้นยาที่จะต้านทานไวรัสโคโรนาทุกสายพันธุ์ได้ไม่ว่าจะเป็น SARS, MERS หรือ 2019-nCoV ที่กำลังระบาดหนักในปัจจุบัน รวมถึงไวรัสโคโรนาอื่นๆ ที่อาจจะต้องเผชิญในอนาคตด้วย โดยที่ก่อนหน้านี้เคยมีการทดลองยาต้านไวรัสโคโรนาจำพวก SARS และ MERS มาแล้วกับหนูทดลองคือยาชื่อ Remdesivir แต่ยังไม่แน่นอนว่าสามารถใช้ในคนได้หรือไม่

ฟลอเรียน แครมเมอร์ ศาสตราจารย์และผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาวัคซีนจากวิทยาลัยแพทย์คาห์นแห่งเทือกเขาไซนายกล่าวว่าเป็นไปได้ที่จะมียาต้านไวรัสแบบครอบจักรวาลที่ใช้ได้กับไวรัสโคโรนาทุกตัว ขณะเดียวกันแครมเมอร์ก็บอกว่านักวิทยาศาสตร์มีงานที่ใหญ่กว่านั้นคือการพัฒนาวัคซีนเพื่อกลายเป็นการป้องกันล่วงหน้าก่อนที่คนจะติดเชื้อไวรัส ในช่วงแรกๆ อาจจะต้องเน้นพัฒนาวัคซีนที่ป้องกันไวรัสโคโรนาตัวใหม่ก่อน แล้วในระยะยาวก็จะเป็นเรื่องดีถ้ามีวัคซีนที่สามารถป้องกันไวรัสโคโรนาทุกสายพันธุ์ได้

แครมเมอร์บอกว่าสาเหตุที่วัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนาแบบใช้ได้กับทุกชนิดไม่ใช่สิ่งที่ไกลเกินเอื้อม เป็นเพราะว่าไวรัสโคโรนาแทบทุกชนิดจะมีโปรตีนอยู่เล็กน้อยที่พื้นผิวของพวกมัน เป็นสิ่งที่พวกมันใช้ยึดเกาะกับเซลล์ที่พวกมันต้องการแพร่เชื้อ แล้วพวกมันก็จะผูกติดอยู่กับโปรตีนตัวรับตัวเดียวกับพื้นผิวของเซลล์นั้น ส่วนนี้เองที่อาจจะนำมาใช้พัฒนาวัคซีนได้

อย่างไรก็ตามการจะผลิตวัคซีนต้านไวรัสโคโรนาแบบครอบจักรวาลเช่นนี้คงต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะเห็นผล กระนั้นก็ตามแครมเมอร์ก็บอกว่าการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้จะทำให้เกิดประโยชน์อื่นๆ ในด้านการจัดการกับไวรัสโคโรนา

