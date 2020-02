สวนสาธารณะในเมืองบรูคลินจะถูกเปลี่ยนชื่อตามนักกิจกรรมสิทธิ LGBTQ

ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กประกาศ จะเปลี่ยนชื่อสวนสาธารณะในเขตบรูคลินเป็นชื่อของ มาร์ชา พี จอห์นสัน หญิงข้ามเพศและ drag queen ที่เป็นคนดำ ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเรียกร้องสิทธิผู้มีความหลากหลายทางเพศในเหตุการณ์สโตนวอลล์ปี 2512 ต้นกำเนิดขบวนการไพรด์ทั่วโลกในเวลาต่อมา ผู้ว่าฯ ยังบอกว่ารัฐควรมีบทบาทในการต่อสู้และต้านกลับความเกลียดชังต่อกลุ่มชุมชนคนชายขอบด้วย

ซ้าย: มาร์ชา พี จอห์นสัน ในภาพวาดโดยแกรี่ เลอกอลท์ (ที่มา:วิกิพีเดีย)

5 ก.พ. 2563 แอนดรูว์ คูโอโม ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กประกาศในงานกาลาของฮิวแมนไรท์แคมเปญว่าจะมีการเปลี่ยนชื่อสวนสาธารณะในเขตบรูคลินที่ชื่อเดิมคือ "อีสต์ริเวอร์สเตทปาร์ค" ให้เป็นชื่อของ มาร์ชา พี จอห์นสัน drag queen (การแต่งกายเลียนแบบผู้หญิง) หญิงข้ามเพศคนดำที่มีบทบาทในการต่อสู้ช่วงการลุกฮือประท้วงที่สโตนวอลล์ปี 2512

คูโอโมระบุว่าเขาต้องการให้รัฐนิวยอร์กเป็น "เมืองหลวงแห่งความก้าวหน้า" ของสหรัฐฯ เขาบอกอีกว่าในขณะที่พวกเขาได้รับชัยชนะทางกฎหมายเพื่อความเป็นธรรมให้กับชุมชนชาว LGBTQ แต่พวกเขาก็พ่ายแพ้ในวงกว้างในเรื่องของความเท่าเทียมทางอัตลักษณ์ คูโอโมยังบอกว่ารัฐควรจะมีบทบาทในการ "ต่อสู้กลับ" ต่อความเกลียดชังที่มุ่งเป้าไปยังกลุ่มชุมชนคนชายขอบ

ในการแถลงข่าวมีการกล่าวยกย่องว่าจอห์นสันเป็น "สัญลักษณ์ของชุมชน" และบอกอีกว่าสวนสาธารณะที่จะตั้งชื่อให้ใหม่นี้จะเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกที่ใช้ชื่อของผู้มีความหลากหลายทางเพศ

จอห์นสันเสียชีวิตในปี 2535 เมื่ออายุ 46 ปี โดยยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่นอน เธอทำกิจกรรมในเรื่องบุคคลหลากหลายทางเพศมาหลายสิบปี เป็นผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรคนข้ามเพศองค์กรแรกของโลกร่วมกับซิลเวีย ริเวรา ชื่อว่า STAR (ปฏิบัติการปฏิวัติของคนข้ามเพศบนท้องถนน หรือ Street Transvestites Action Revolutionaries) โดยที่องค์กรนี้กลายเป็นตัวแทนจัดตั้งให้กับ LGBTQ คนรุ่นเยาว์และคนทำงานบริการทางเพศ สร้างแหล่งที่พักอาศัย แหล่งชุมชน และการสนับสนุนช่วยเหลือบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศที่ต้องการความช่วยเหลือด้วย

นอกจากเรื่องเกี่ยวกับจอห์นสันแล้ว คูโอโมยังพูดถึงการยกเลิกคำสั่งห้ามจ่ายเงินให้แม่เลี้ยงเด็กและบอกว่าจะวางแนวทางให้การรับอุปการะเลี้ยงเด็กมีกระบวนการซ้บซ้อนน้อยลงและเป็นมิตรกับ LGBTQ มากขึ้น

สื่อวิทยุ NPR นำเสนอเรื่องนี้พร้อมกับเผยแพร่บทสัมภาษณ์ในอดีตปี 2532 ที่พวกเขาเคยสัมภาษณ์จอห์นสันไว้ในชุดรายการที่ชื่อว่า "สร้างประวัติศาสตร์ชาวเกย์" โดยที่จอห์นสันเล่าว่าในการประท้วงครั้งนั้นมีการตะโกนคำขวัญต่อต้านการใช้ความรุนแรงโหดร้ายของตำรวจ และแสดงออกอย่างชัดเจนว่าผู้มีความหลากหลายทางเพศจะไม่ทนต่อการถูกข่มเหงรังแกจากตำรวจอีกต่อไปแล้ว ทั้งนี้ในการประท้วงตอนนั้นผู้คนยังไม่ได้พัฒนาความรู้เรื่องเพศสภาพมากพอจึงยังมีแต่การพูดถึงเกย์และเลสเบียน ผิดกับในปัจจุบันที่ขบวนการเคลื่อนไหวหลายเป็นขบวนการสิทธิพลเมือง LGBTQ แล้ว

