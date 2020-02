พ่อกูมึงก็ไม่ใช่.. แร็ปเปอร์เจ้าของเพลง 'ประเทศกูมี' ปล่อยเพลงใหม่ 'โซตัส' อัดระบบรุ่นในสถาบันการศึกษาปลูกฝังค่านิยมอำนาจนิยมปิดกั้นสิทธิเสรีภาพ

7 ก.พ.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ 'RAP AGAINST DICTATORSHIP' หรือ RAD เจ้าของเพลงดังอย่าง 'ประเทศกูมี' เผยแพร่ผลงานเพลงใหม่ 'โซตัส' หรือ SOTUS วิจารณ์ระบบรุ่นที่วางความสัมพันธ์แบบอำนาจนิยมในสถาบันการศึกษา และยังเป็นการปลูกฝังค่านิยมแบบเผด็จการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพ

เนื้อเพลง "โซตัส"

Rap Against Dictatorship

Hook

ไอนั้นก็ไม่ได้ ไอนี่ก็ไม่ได้

ใช้อำนาจแบบผิดๆ เลยขอใช้สิทธิ์ที่จะไม่ไหว้

แต่ว่า Sotus เขาไม่ให้ รุ่นพี่เขาไม่ให้

ละไม่ต้องมาบังคับกู พ่อกูมึงก็ไม่ใช่

[EP$ON Verse]

ผมไม่เอา Sotus ละ so what

แกกว่าไม่กี่ปี มากดขี่แบบ low class

ละวางมาดกำชับบอกงานภาคบังคับ

หมอบคลานข้ามิผิด กรอบวางหน้านิสิต ตอบตามข้าลิขิต

ฝังรากค่านิยมอัน ช่างพิกล

เกิดอำนาจนิยมเพราะคนกลุ่มหนึ่งแม่งทำเพื่อหวังจะสร้างนิคม

ละยังคงสร้างภาพ อ้างธรรมเนียม เสรีภาพไม่อาจนำเอามาทาบเคียง เพราะลำดับขั้นมันลาดเอียง

พี่จะโซหรือจะตัส หรือจะโชว์โต

ประเทศไทยเลย growth up แบบ slomo

แก่กว่าบอกโต บอก old ไม่พอใจจะไปบอก go

ผมสงสัยผมถามได้ไหมแม่งบอก no

ตลอดตลก ระบอบระบบ

โซตัสประกอบ เผด็จการประกบตลอดทาง

ปลุกประเทศไทยไม่ให้สลบตลอดกาล

ให้สิทธิเสรีภาพคงอยู่จนจบตลอดงาน

Hook

[RAFA Verse]

ไม่หลุดออกจากระบอบเพราะมึงกระจอกไปตามระบบ

มันหมดไม่มีทางออกไม่หลุดจากกรอบพวกมึงก็จบดิ

จบไม่จบไม่รู้แต่ที่รู้ ๆ mindset มึงพังยับ

ที่สอนไม่ใช่ไม่ดีแต่ที่ไม่ดีคือการบังคับ

สอนให้ซ้ายหันขวาหันพวกมึงต้องหันตาม

พอลองกลับหลังหันเดินกลับหลังพวกมึงบอกผิดทาง

รับน้องอย่างสร้างสรรค์ถ้าดีจริงมีดีก็ควรโชว์

ที่มึงรับกันโหดแบบนี้ฝึกนักศึกษาหรือฝึกคอมมานโด

อ้างเป็นพันปีประเพณี พี่ ๆ เขาทำกัน

นี่ยุค 5G ที่ดี ๆ เขาแม่งไม่ทำกัน

ทำตามประเพณีเป็นนานปี ประเพณีดำเนิน

แต่ทางของกูก็มีแต่ที่ไม่ดีกูก็ไม่เลือกเดิน

S O T fuk U To the S

Sotus ให้ ma fuk, shut down แม่งคงจะ best

STFU ให้ฟัคกูแล้วบอกให้หุบปาก

ระบบขุนมูลนายมีเส้นสายกูนึกว่ากาฝาก

[HOCKHACKER Verse]

เหล่าเยาวชน Wannabe เป็นพลเอกจูเนียร์

ก้าวร้าวในสังคม มันไม่ดูโก้ ดูเสี่ย

รั้วการศึกษามีรับน้องมหาภัย

ให้อำนาจกันตั้งแต่เด็ก ยันมหาลัย

การศึกษาไทยมีปัญหามึงก็ทราบ

จะเอาระบบทหารเข้ามา ทำไมไม่ทราบ

ทำตัวก้าวหน้า ด่ารัฐบ้าอำนาจ

พอเข้าระบบรุ่น ตัวมึงเองก็บ้าอำนาจ

รับน้อง แก้ผ้า เปลือยสมองอัมพาต

อำนาจ ได้มา รุ่นสู่รุ่นคงจะชอบ

SOTUS สร้างชาติ ใช้รุ่นมาถืออำนาจ

หล่อหลอม สร้างภาพ ใช้อำนาจไม่รับผิดชอบ

รุ่นพี่อ้างกันมา ปากบอกเพราะรักน้อง

กดขี่แบบบ้าๆ อ้างชีวิต ต้องซักซ้อม

ข่มขู่กันง่ายๆ ไม่นับรุ่น ถ้าไม่รับน้อง

เหมือนประเทศนี้ใครไม่รักดี กองทัพล้อม

Hook