เวลา 16.15 น. วันที่ 9 ก.พ. 2563 ยอดผู้เสียชีวิตเหตุกราดยิงนครราชสีมาเพิ่มเป็น 30 รายแล้ว ผู้บาดเจ็บ 58 ราย สหรัฐ-สหภาพยุโรป-ออสเตรเลีย ร่วมแสดงความเสียใจต่อเหยื่อเหตุการณ์กราดยิงที่โคราชขอเคียงข้างไทยในช่วงเวลายากลำบาก



ที่มาภาพ: สำนักข่าวไทย

9 ก.พ. 2563 จากเหตุการณ์ จ่าสิบเอก จักรพันธ์ ถมมา อายุ 32 ปี ทหารหน่วยกองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 22 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา คลั่งก่อเหตุกราดยิง ในห้างเทอร์มินอล 21 ใจกลางเมืองโคราช เมื่อช่วงเย็นวานนี้ (8 ก.พ. 2563) ก่อนที่ จนท.ตำรวจจะสนธิกำลังเข้าระงับเหตุเพื่อช่วยตัวประกันที่ยังติดอยู่ในห้าง และได้ปะทะกับคนร้ายที่หลบอยู่ในชั้นใต้ดิน ก่อนจะถูกกระสุนของเจ้าหน้าที่เสียชีวิต ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วนั้น

เมื่อช่วงเวลา 16.15 น. วันที่ 9 ก.พ. 2563 กู้ภัยได้นำผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงโคราช ภายในศูนย์การค้าฯ อีก 7 ศพสุดท้าย รวมถึงผู้ก่อเหตุด้วย นำส่งที่แผนกนิติเวช โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยมีรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 30 รายแล้ว ผู้บาดเจ็บ 58 ราย โดยรายชื่อผู้เสียชีวิต มีดังนี้

1.นายเอกวิน อินทน 2.ชายไม่ทราบชื่อ-สกุล 3.หญิงไม่ทราบชื่อ-สกุล 4.นางอนงค์ มิตรจันทร์ 5.พันเอก อนันต์ฐโรจน์ กระแสร์ 6.ดาบตำรวจ ชัชวาลย์ แท่งทอง 7.นายจิรวัฒน์ รัตกลาง 8.นายวันชัย เวชวรรณ์ 9.นายทัศนะ หริรักษ์ 10.ร้อยเอก ศิริวิวัฒน์ แสงประสิทธิ์ 11.นางพัชรา จันทร์เพ็ง 12.เด็กชาย รัชชานนท์ กาญจนเมธี 13.นางชญาภา แสงครบุรี 14.นางนริศรา โชติกลาง 15.นางสาวอริยา กลีบเมฆ 16.นายจักรพันธ์ ชิพิมาย 17.นายพีระพัฒน์ พลาสาร 18.นายศรัญพงศ์ พงษ์ชอุ่มดี 19.นายอำนาจ บุญเกื้อ 20.พลทหารเมธา เลิศศิริ 21.ร้อยตำรวจเอก ตระกูล ทาอาษา 22.ดต.เพชรรัตน์ กำจัดภัย 23.นส.อภิษณาภา ขันผักแว่น 24.จสอ.จักรพันธ์ ถมมา (คนร้าย) 25.นายสุริยะ ลิมป์รัชตามร 26.นายอธิวัฒน์ พรมสุข 27.นส.กรรณิการ์ การบรรจง 28.นส.ปภัชญา นวลรักษา 29.เด็กชายไม่ทราบชื่อ-สกุล 30.ชายไม่ทราบชื่อ-สกุล

สหรัฐ-สหภาพยุโรป-ออสเตรเลีย ร่วมแสดงความเสียใจต่อเหยื่อเหตุการณ์กราดยิงที่โคราชขอเคียงข้างไทยในช่วงเวลายากลำบาก

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ออกแถลงการณ์ต่อเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมา ผ่านเพจเฟซบุ๊ก U.S. Embassy Bangkok ระบุว่า

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยจะยืนหยัดเคียงข้างประชาชนไทยเสมอ เรารู้สึกสะเทือนใจอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมา และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งเพื่อนและครอบครัวของพวกเขา

---------------------

Statement on the tragic events in Nakhon Ratchasima

The Embassy of the United States of America in Bangkok stands with the people of Thailand, saddened by tragic events in Nakhon Ratchasima. We offer our deepest condolences to the victims and their friends and families.

The Embassy of the United States of America in Bangkok stands with the people of Thailand, saddened by tragic events in Nakhon Ratchasima. We offer our deepest condolences to the victims and their friends and families.

เฟสบุ๊คของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ได้โพสต์ข้อความถึงเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงประชาชนในจ.นครราชสีมาว่า ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิตและครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้น ในจ.นครราชสีมา และหวังว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจะฟื้นตัวโดยเร็ว ทั้งนี้ออสเตรเลียจะยืนหยัดเคียงข้างประชาชนชาวไทยในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้

ขณะที่เฟสบุ๊คของสำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ได้โพสต์ข้อความว่า สำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่ จ.นครราชสีมา ในวันที่ 8 ก.พ.2563 และขออวยพรให้ผู้ได้รับบาดเจ็บทุกคนสามารถฟื้นจากอาการบาดเจ็บในเร็ววัน พร้อมกันนี้ ขอส่งกำลังใจมายังกัลยาณมิตรชาวไทยทุกคน และขอยืนหยัดร่วมกับท่านในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้

ที่มาเรียบเรียงจาก ไทยรัฐออนไลน์ | ไทยโพสต์ | สำนักข่าวไทย