ไต้หวันเผชิญอุปสรรคแก้ปัญหาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เพราะถูกจีนและ WHO กีดกัน

ไต้หวันเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จากอู่ฮั่น (2019-nCoV) แต่ถึงแม้จะมีเสียงเรียกร้องจากนานาชาติ แต่องค์การอนามัยโลกก็ยังคงจำกัดไม่ให้ไต้หวันเข้าถึงข้อมูลอัพเดทเกี่ยวกับไวรัสตัวใหม่นี้ อีกทั้งยังต้องเผชิญความยากลำบากจากการนำตัวประชาชนชาวไต้หวันกลับประเทศเพราะจีนบอกว่าไม่สามารถส่งเครื่องบินลำเลียงชาวไต้หวันได้

10 ก.พ. 2563 จากข้อมูลแผนที่ของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินระบุว่าไต้หวันมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (2019-nCoV) รวม 18 ราย (ตรวจสอบในวันที่ 9 ก.พ. 2563) แต่สาธารณรัฐจีน หรือไต้หวันก็ยังคงถูกกีดกันจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยที่ผู้แทนของสหรัฐฯ ต่อสหประชาชาติเคยเรียกร้องให้องค์การอนามัยโลกปฏิบัติงานร่วมกับไต้หวันในเรื่องเกี่ยวกับกรณีการระบาดของโรคนี้

ประธานาธิบดีไช่อิงเหวินแห่งไต้หวัน เยี่ยมโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยไต้หวันคังเจี้ยง ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 (ที่มา: Flickr/Makoto Lin/Office of the President of Republic of China - ROC)

ไต้หวันกำลังประสบปัญหาอีกเรื่องหนึ่งคืออุปสรรคในการนำชาวไต้หวันกลับออกมาจากจีน เดิมทีแล้วทางการจีนบอกกับพวกเขาว่าจีนไม่สามารถส่งเครื่องบินแบบเหมาลำเพื่อลำเลียงคนไต้หวันกลับประเทศได้แบบที่ประเทศอื่นๆ หลายประเทศได้ทำ พวกเขาเพิ่งได้รับอนุญาตให้นำเครื่องบินเข้าไปในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ได้ 1 ลำเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

แต่ไต้หวันก็รู้สึกถูกกีดกันจากทั้ง WHO และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ที่กลายเป็นอุปสรรคในการได้รับข้อมูลที่แม่นยำและทันท่วงทีเกี่ยวกับการระบาดของโรค

ก่อนหน้านี้ โจเซฟ อู๋ รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของไต้หวันระบุโจมตี WHO ผ่านทางทวิตเตอร์ในเรื่องนี้ถูกนำไปรวมเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนทำให้ข้อมูลการรายงานการระบาดไม่แม่นตรง นอกจากนี้การขาดความแม่งตรงของข้อมูลที่เอาไต้หวันไปรวมเป็นส่วนหนึ่งของจีนยังส่งผลให้อิตาลีและเวียดนามสั่งห้ามไม่ให้เที่ยวบินบินมาไต้หวันด้วย แม้ว่าในเวลาต่อมาเวียดนามจะยกเลิกการตัดสินใจนี้

และถึงแม้ว่าจะมีการวิพากษ์วิจารณ์จากนานาชาติทับถมมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ WHO ก็ยังคงกีดกันไม่ให้ไต้หวันเข้าสมัชชาอนามัยโลกเนื่องจากจีนขอร้องไว้

ในวันที่ 6 ก.พ. ที่ผ่านมาแอนดริว เบรมเบิร์ก ผู้แทนถาวรของสหรัฐฯ ประจำสหประชาชาติกล่าวว่า เรื่องไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ถือเป็นความจำเป็นทางเทคนิคที่ WHO จะต้องเสนอข้อมูลทางสาธารณสุขของไต้หวันในเรื่องพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อและมีปฏิบัติการร่วมกันกับหน่วยงานสาธารณสุขของไต้หวัน เบรมเบิร์กร่วมกับตัวแทนที่เป็นชาติพันธมิตรของไต้หวันอื่นๆ อีก 6 แห่งเสนอเรื่องนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการที่เจนีวาเพราะตัวแทนจากไต้หวันถูกปิดกั้นไม่ให้เข้าร่วมประชุม

โฆษกการต่างประเทศของจีน หัวชุนหยิง กล่าวถึงเรื่องการถูกแบนเที่ยมบินอิตาลีว่าพวกเขาพร้อมจะสนับสนุนไต้หวันถ้าหากเผชิญกับความยากลำบากเกี่ยวกับเรื่องการต่างประเทศ แต่พวกเขาจะให้ไต้หวันเข้าร่วมประชุมของ WHO ในฐานะที่อยู่ภายใต้หลักการแบบ "จีนหนึ่งเดียว" เท่านั้น โฆษกของ WHO เปิดเผยว่าพวกเขาอนุญาตให้ผู้เชี่ยวชาญจากไต้หวันเข้าร่วมหารือเกี่ยวกับเรื่องไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้ แต่เจ้าหน้าที่จะต้องรอข้อมูลของไวรัสปรากฏในเว็บไซต์

เรื่องการถูกกีดกันทางข้อมูลนี้ทำให้ตัวแทนจากไต้หวันขอความช่วยเหลือจากประเทศพันธมิตรอย่างสหรัฐฯ ในการชี้ให้เห็นปัญหาจากการกีดกันไต้หวันของ WHO

ทางการไต้หวันยังเป็นห่วงในเรื่องการลำเลียงชาวไต้หวันออกจากจีน โดยถึงแม้ว่าจะมีการอนุญาตให้ลำเลียงชาวไต้หวันออกจากอู่ฮั่น 1 เที่ยวบิน ในสัปดาห์ที่แล้ว แต่ก็มีผู้โดยสารที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 1 ราย มีคนเป็นไข้ 3 ราย และผู้โดยสารทั้ง 247 คน ก็ถูกกักบริเวณเพื่อควบคุมโรคแล้ว

ไต้หวันกล่าวหาว่าจีนไม่อนุญาตให้มีการลำเลียงหลายเที่ยวบินมากกว่านี้ ขณะที่จีนก็กล่าวหาว่าไต้หวันปิดกั้นเที่ยวบินจากจีน มีสื่อท้องถิ่นในไต้หวันรายงานว่าแทนที่เจ้าหน้าที่ทางการจีนจะปล่อยให้รัฐบาลไต้หวันจัดการกับเรื่องการลำเลียงคนออกจากจีน จีนกลับไปปรึกษาหารือกับพรรคก๊กมินตั๋งที่เป็นฝ่ายค้านในเรื่องนี้แทน

เรียบเรียงจาก

Taiwan’s Coronavirus Response Hits Obstacles Set by Chinese Government, The Diplomat, 07-02-2020