สื่อเดอะการ์เดียนรายงานว่า เจียงหยั่นหย่ง แพทย์ผู้เคยเปิดโปงเรื่องโรคซาร์สที่รัฐบาลจีนปกปิดเอาไว้ในปี 2546 กำลังถูกกักบริเวณอยู่ในบ้านของตัวเองเพราะเขาเขียนจดหมายเรียกร้องให้รัฐบาลจีนเปลี่ยนท่าทีต่อเรื่องการปราบปรามผู้ประท้วงที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน

เจียงหยั่นหย่ง (ที่มา:Youtube/AP Archive)

11 ก.พ. 2563 เจียงหยันหย่ง ศัลยแพทย์ทหารของกองทัพปลดแอกประชาชนจีน ผู้เคยเปิดโปงเรื่องที่รัฐบาลปกปิดเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรง หรือโรคซาร์สเมื่อปี 2546 อยู่ภายใต้การควบคุมตัวภายในบ้านพักมาตั้งแต่เดือน เม.ย. ปี 2562 ผู้ที่ให้ข้อมูลในเรื่องนี้คือเพื่อนและครอบครัวของเขา

ผู้คนหันมาสนใจเรื่องของเจียงอีกครั้ง หลังก่อนหน้านี้มีข่าวเกี่ยวกับการเสียชีวิตของ หลี่เวินเหลียง แพทย์ที่เปิดโปงเรื่องการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ก่อนที่จะเสียชีวิตเมื่อไม่นานนี้ด้วยอายุเพียง 34 ปี

เจ้าหน้าที่ทางการจีนตัดขาดเจียง ที่ปัจจุบันมีอายุ 88 ปี ออกจากโลกภายนอก โดยปิดกั้นการติดต่อและการเดินทาง เรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เขาเขียนจดหมายเรียกร้องให้ผู้นำระดับสูงของจีนทำการสืบสวนสอบสวนใหม่อีกครั้งในกรณีการปราบปรามผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยที่จัตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อปี 2532

หัวจงเหว่ย ภรรยาของเจียงยืนยันว่าเจียงถูกปฏิเสธไม่ให้ติดต่อกับใครหรือออกจากบ้านไปไหนได้ โดยเจียงสุขภาพและสภาพจิตใจที่ย่ำแย่ เขาเคยต้องเข้ารับการรักษาโรคปอดบวมที่โรงพยาบาลมาก่อนในปีที่แล้ว

เจียงได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลทหาร ที่ๆ เขาเคยทำงานอยู่เป็นเวลา 60 ปี ในช่วงที่เขาเข้ารับรักษาตัวอยู่นานกว่า 1 เดือนนั้นมีการวางเวรเฝ้ายามอย่างเข้มงวดและห้ามไม่ให้ครอบครัวมาเยี่ยมเขา เจียงมีอาการหวาดวิตกจนหมอต้องให้ยาเขา ซึ่งมีผลให้เขาสูญเสียความทรงจำอย่างรุนแรง

ในปี 2546 เจียงกลายเป็นฮีโร่ของจีน หลังเปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับโรคซาร์ส แต่พอออกมาเรียกร้องในประเด็นเทียนอันเหมิน เขาก็ถูกคุมขังและถูกบีบบังคับให้เข้าสู่ "กระบวนการล้างสมอง" โดยเจียงเรียกร้องให้รัฐบาลจีนยอมรับว่าขบวนการประท้วงที่เทียนอันเหมินในปี 2532 เป็น "ขบวนการรักชาติ"

นอกจากนี้ เจียงยังระบุว่า "ความผิดพลาดของพรรคพวกเราควรจะมีการแก้ไขภายในพรรคของพวกเรา แก้ไขได้เร็วและละเอียดถี่ถ้วนเท่าไหร่ได้ยิ่งดี"

เจียงยังเคยให้สัมภาษณ์ในสื่อเซาธ์เทิร์นพีเพิลวีคลีย์อีกว่า การที่เป็นหมอนั้นเรื่องสุขภาพของคนไข้สำคัญที่สุดและมาก่อนอย่างอื่น คนเป็นแพทย์ควรที่จะพูดความจริง "ผมมีประสบการณ์จากขบวนการเคลื่อนไหวมาเป็นเวลา 50 ปี ผมรู้สึกอยู่ลึกๆ ว่ามันง่ายมากที่จะโกหก ดังนั้นผมจึงยืนยันว่าจะไม่พูดโกหกเลย"

เรียบเรียงจาก

Doctor who exposed Sars cover-up is under house arrest in China, family confirms, The Guardian, Feb. 9, 2020