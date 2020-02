15 ก.พ. 2563 มติชนออนไลน์ รายงานว่าในเว็บไซต์ www.change.org มีการรณรงค์ร่วมลงชื่อ คัดค้านการยุบพรรคอนาคตใหม่ โดยกว่า 150 รายชื่อเบื้องต้นที่ร่วมลงชื่อ ล้วนเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงจากหลากหลายวงการ อาทิ สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ปัญญาชนสยาม, ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักวิชาการ, เสกสรรค์ ประเสริฐกุล อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, โคทม อารียา อดีตกรรมการการเลือกตั้ง, บรรยง พงษ์พานิช ผู้บริหาร, ปรีดา เตียสุวรรณ์ นักธุรกิจ, 'ครูยุ่น' มนตรี สินทวิชัย ผู้ก่อตั้งมูลนิธิคุ้มครองเด็ก, วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ นักเขียน สื่อมวลชนและนักสิ่งแวดล้อม, ดวงฤทธิ์ บุนนาค สถาปนิกและนักออกแบบ, ทิชา ณ นคร นักสิทธิเด็ก เยาวชน และสตรี, บรรจง นะแส นายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย, พนัส ไทยล้วน ประธานสภาองค์การลูกจ้างแห่งชาติ, วีรพร นิติประภา นักเขียนรางวัลซีไรท์ 2 สมัย, 'ต้อม' ยุทธเลิศ สิปปภาค ผู้กำกับภาพยนตร์, 'มะเดี่ยว' ชูเกียรติ​ ศักดิ์​วีระกุล ผู้กำกับภาพยนตร์, 'มดดำ' คชาภา ตันเจริญ พิธีกร,'ฟ้าใส' อรจิรา แก้วสว่าง ดารานักแสดง, 'จิ๊บ' ปกฉัตร เทียมชัย ดารานักแสดง เป็นต้น

แคมเปญรณรงค์ดังกล่าวระบุตอนหนึ่งว่า "ประเทศไทยต้องไปข้างหน้า การเมืองต้องเปิดพื้นที่ให้ทุกฝ่าย ร่วมลงชื่อ #คัดค้านยุบพรรคอนาคตใหม่ ฟังก่อน! เราไม่ได้บอกว่าพรรคอนาคตใหม่ดีงามสมบูรณ์แบบจนทุกคนต้องลุกขึ้นมาเป็นปากเป็นเสียงต่อสู้ให้ สิ่งที่กำลังจะบอกก็คือ ไม่ว่าเราจะมีความเชื่อแบบไหนก็ตาม จะมีคนที่เชื่อไม่เหมือนเราอยู่ร่วมสังคมเดียวกันเสมอ ไม่มีวันหายไป การลงชื่อครั้งนี้ เป้าหมายคือ การปกป้องวันนี้และอนาคตของประเทศไทย การเมืองที่ดีควรเป็นระบบที่เปิดให้ทุกฝ่ายเข้ามาต่อสู้แข่งขันกันได้อย่างเสรีเป็นธรรม โดยมีประชาชนเป็นผู้ตัดสิน ส่วนการมุ่งกำจัดกลุ่มการเมืองใดๆ ให้สิ้นซากนั้น มีแต่จะทำให้สังคมตึงเครียดรอวันระเบิด ช่วยกันหยุดการทำลายล้างทางการเมืองครั้งใหม่ที่จะไม่เหลืออะไรนอกจากความพัง ความสงบจบที่อยู่ร่วมกัน ทางออกที่ดีที่สุดคือการเปิดพื้นที่ทางการเมืองให้กว้างที่สุด สนับสนุนให้พรรคการเมืองของประชาชนเข้มแข็ง เลิกคิดเสียทีว่า การยุบพรรคการเมืองหรือตัดสิทธิทางการเมืองของคนที่คิดไม่เหมือนเราจะนำไปสู่ความสงบในสังคม"

รายชื่อผู้ร่วมลงชื่อเปิดแคมเปญ

กนกรัตน์ สถิตนิรามัย (อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

กรุณพล เทียนสุวรรณ (“เพชร” - นักแสดง)

กฤตภาศ ศักดิษฐานนท์ (นักแสดง)

กฤษณ์พชร โสมณวัตร (อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

กัญจนรัตน์ จิระสิริกุล (นักธุรกิจ)

กิตติธัช ไทยอารี (นักธุรกิจ)

เกษียร เตชะพีระ (อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

เขตสินธุ์ สินทวิชัย (นักสิทธิมนุษยชน ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ มูลนิธิกระจกเงา)

คชาภา ตันเจริญ (“มดดำ” - พิธีกร)

คเชนทร์ เบญจกุล (นักลงทุนเน้นมูลค่า VI, กรรมการบริหาร โรงเรียนเพลินพัฒนา)

คฑาวุธ ศรีสุวรรณ์ (ประธานสหพันธ์แรงงานอีซูซุประเทศไทย)

คานธี วสุวิชย์กิต (ศิลปินสาขาการแสดงและดนตรี)

เคท ครั้งพิบูลย์ (อาจารย์มหาวิทยาลัย)

โคทม อารียา (อดีตกรรมการการเลือกตั้ง)

งามวัลย์ ทัศนียานนท์ (มูลนิธิศูนย์กฎหมายสิ่งแวดล้อม)

จงรักษ์ กิติวรการ (ผู้เชี่ยวชาญด้านชาจีน อดีตอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

จลารุจ ศิริพานิช (ธุรกิจส่วนตัว)

จักรกฤต โยมพยอม (ครูทอม คำไทย)

จามรี เผือกสุวรรณ (ธุรกิจส่วนตัว)

จารุนันท์ พันธชาติ (ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง)

เจตุบัญชา อำรุงจิตชัย (เจ้าของธุรกิจ)

เจนจิรา พงศ์พัศ (“นัชญ์ ไวด์เนอร์” - นักแสดง)

เจริญ รามาน (ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ / ผู้ผลิตและส่งออกอาหารแช่แข็ง)

ฉัตรชัย พุ่มพวง (พนักงานบริษัท)

ชัชวนันท์ สันธิเดช (นักลงทุนเน้นมูลค่า VI, นักเขียน นักแปล เจ้าของเพจ Club VI สุดยอดแฟนพันธุ์แท้สามก๊ก สุดยอดแฟนพันธุ์แท้แผ่นดินมังกร สุดยอดแฟนพันธุ์แท้แห่งปี 2008)

ชัชวาลย์ บุญปัน (อดีตอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ชินกร ก้าววิทยาคม (นายกสมาคมลาหู่แห่งประเทศไทย)

ชูเกียรติ​ ศักดิ์​วีระกุล (“มะเดี่ยว” - ผู้กำกับภาพยนตร์ รางวัลสุพรรณหงส์)

เซีย จำปาทอง (ประธานสหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอการตัดเย็บเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์หนังแห่งประเทศไทย)

ณภัค แสงจันทร์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)

ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี (อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม)

ณัชพล ไพรลิน (แนวร่วมนักเรียนนิสิตนักศึกษาเพื่อประชาธิปไตย)

ณัฐวุฒิ เจนมานะ (“แม็กซ์ เจนมานะ” - นักร้อง นักแต่งเพลง)

ดวงฤทธิ์ บุนนาค (สถาปนิกและนักออกแบบ)

ดำรงณ์ สมุทรนาค (ผู้บริหารบริษัทเอกชน)

ดิเรก อุทรทวิการ ณ อยุธยา (อาจารย์สอนสังคมศึกษา โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง)

ดุจดาว วัฒนปกรณ์ (ศิลปินสาขาการแสดง)

เดชาธร บำรุงเมือง (ศิลปินวง Rap Against Dictatorship)

ตุล ไวฑูรเกียรติ (ศิลปิน)

ไตรเทพ ศรีกาลรา (ประธานบริษัทโปรอินโนเวชั่นกรุ๊ป และร้านอาหาร Ainu Bar)

ทิชา ณ นคร (นักสิทธิเด็ก เยาวชน และสตรี)

ธนกิจ สาโสภา (ประธานสหพันธ์แรงงานฮอนด้าประเทศไทย)

ธนสักก์ เจนมานะ (อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ธนากร เล็กวิจิตรธาดา (นักลงทุนเน้นมูลค่า VI)

ธวัช ดำสอาด (ทนายความ)

ธิดา ผลิตผลการพิมพ์ (ผู้ก่อตั้ง Documentary Club)

นท พนายางกูร (นักร้อง นักดนตรี)

นัฎฐกร ปาระชัย (ผู้ก่อตั้ง Readery)

นิจวิภา หนูนอก (นายกสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2561)

นิติ ภวัครพันธุ์ (นักวิชาการอิสระ)

นิธิ เอียวศรีวงศ์ (นักวิชาการประวัติศาสตร์)

นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ (อดีตสมาชิกวุฒิสภา)

นิโรธ รื่นเจริญ (แฟนพันธุ์แท้ออสการ์)

นิวัต พุทธประสาท (นักเขียนและผู้ก่อตั้งสำนักพิมพ์เม่นวรรณกรรม)

บดินทร์ บัวหลวง (นักร้องวง harmonic distortion)

บรรจง นะแส (นายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย)

บรรจง บุญรัตน์ (ประธานสภาองค์การลูกจ้างสภาศูนย์กลางแรงงานแห่งประเทศไทย)

บรรยง พงษ์พานิช (ผู้บริหาร)

บัณฑิต ไกรวิจิตร (อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี)

ใบพัด นบน้อม (นักเขียน)

ปกฉัตร เทียมชัย (“จิ๊บ” - ดารานักแสดง)

ประดิษฐ์ ประสาททอง (ศิลปินศิลปาธร)

ประมวล สุธีจารุวัฒน (อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ประยงค์ เอมโอษฐ์ (ประธานสหพันธ์แรงงานอาหารและเครื่องดื่มแห่งประเทศไทย)

ปรีดา เตียสุวรรณ์ (นักธุรกิจ)

ปรียา พุทธประสาท (ผู้ก่อตั้งสำนักพิมพ์เม่นวรรณกรรม)

ปิยะ พวงเพชร (สหภาพแรงงานมิตซูบิชิ)

พงศธรณ์ ตันเจริญ (กลุ่มแนวร่วมนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อประชาธิปไตย)

พนัส ทัศนียานนท์ (อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

พนัส ไทยล้วน (ประธานสภาองค์การลูกจ้างแห่งชาติ)

พรทิพย์ อารียา

พวงทอง ภวัครพันธุ์ (อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

พันธ์ุศักดิ์ อำนาจตระกูล (อาจารย์โรงเรียนกวดวิชา จิ๊บฟิสิกส์)

พิชเยนทร์ หงส์ภักดี (นักธุรกิจ)

พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง (ผู้กำกับและช่างภาพ)

ไพศาลย์ เปี่ยมเมตตาวัฒน์ (กรรมการบริษัทสำนักพิมพ์ริเวอร์บุ๊คส์)

ฟูอาดี้ พิศสุวรรณ (Fellow สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ นักศึกษาปริญญาเอก University of Oxford)

ภาคภูมิ พลสูงเนิน (นายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2561)

ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ (กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ บริษัท TARAD.com)

ภีศเดช สัมมานันท์ (แพทย์, กลุ่มเพื่อนสาธารณสุขเพื่อประชาธิปไตย)

ภูภาร สมทา (ประธานสหพันธ์แรงงาน โตโยต้าแห่งประเทศไทย)

ภูริช สุกุมาลจันทน์ (“ใหญ่ โมโนโทน” - นักร้อง)

มนตรี สินทวิชัย (“ครูยุ่น” - ผู้ริเริ่มก่อตั้งมูลนิธิคุ้มครองเด็ก)

มานิตย์ พรหมการีย์กุล (ประธานสภาองค์การลูกจ้างยานยนต์แห่งประเทศไทย)

ยุทธนา มีส่ง (เจ้าของกิจการ / Graphic Designer)

ยุทธเลิศ สิปปภาค (ผู้เขียนบทภาพยนตร์, ผู้กำกับภาพยนตร์)

รสิตา ซุ่ยยัง (แกนนำการแก้ปัญหาการคืนสัญชาติ กรณีคนไทยพลัดถิ่น)

รอมฎอน ปันจอร์ (ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้)

รัตนา วิสัยกุล (ประชาชนเกษียณ)

ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ (นักสิทธิมนุษยชน)

เลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล (ทนายความอาสาเครือข่ายม้ง จ.แม่ฮ่องสอน)

วรรณกร มงคล (ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2561)

วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล (นักเขียน, นักเดินทาง, พิธีกร)

วริตตา ศรีรัตนา (อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ (นักเขียนรางวัลศรีบูรพา, สื่อมวลชน และนักสิ่งแวดล้อม)

วัลลภ รุ่งกำจัด (นักแสดง)

วาทินี ชัยถิรสกุล (นักบัญชี)

วิกรานต์ ปอแก้ว (นักเขียน)

วิจักขณ์ พานิช (ผู้อำนวยการสถาบันวัชรสิทธา)

วิสิฏฐ์ คิดคำส่วน (อาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม)

วิสุทธิ์ ศุภพิโรจน์ (มัณฑนากร)

วีรพร นิติประภา (นักเขียนรางวัลซีไรท์ 2 สมัย)

วีระ สิริประเสริฐ (แพทย์)

ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี (ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้)

ศศพินทุ์ ศิริวาณิชย์ (“ปูเป้” - ศิลปิน)

ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร (นักธุรกิจ)

ศุภร ชูทรงเดช (อาชีพอิสระ)

สนธยา วงศ์ศรีแก้ว (รองสหภาพแรงงานนิสสันมอเตอร์ประเทศไทย, รองประธานสภาลูกจ้างศูนย์กลางแรงงานแห่งประเทศไทย)

สมเกียรติ เจียดกำจร (สหภาพแรงงานฟอร์ดมาสด้า)

สมชาย ปรีชาศิลปกุล (อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

สมชาย หอมลออ (นักกฎหมายสิทธิมนุษยชน)

สมภพ ลีทัศนียกูล (ผู้นำตามวิถีประชาและปราชญ์ชาวบ้าน เครือข่ายม้ง จ.ตาก)

สมฤทธิ์ ลือชัย (นักวิชาการอิสระ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอุษาคเนย์)

สายชล สัตยานุรักษ์ (อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

สิงห์ สุวรรณกิจ (อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

สิปปนนท์ บูรณัช (นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ สมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561)

สิริวัฒน์ ไกรสินธุ์ (อดีตสมาชิกวุฒิสภา)

สุชาติ ธาดาธำรงเวช (อดีตรัฐมนตรีคลัง)

สุดธีสร สุดสงวน (อดีตรองศาตราจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

สุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล (“ฮาร์ท” ศิลปินวง เบิร์ด & ฮาร์ท)

สุรัตน์ แก้วสีคร้าม (ศิลปินสาขาการแสดง)

สุริชัย หวันแก้ว (ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

สุไรนี สายนุ้ย (อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี)

สุลักษณ์ ศิวรักษ์ (ปัญญาชนสยาม)

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล (อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ (อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

หาญณรงค์ เยาวเลิศ (ประธานมูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ)

องอาจ สุกใส (รองประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น)

อดิศักดิ์ จันทร์ชัยภูมิ (ผู้กำกับโฆษณา)

อดุลย์ เขียวบริบูรณ์ (ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35)

อธิคม คุณาวุฒิ (บรรณาธิการนิตยาสาร WAY MAGAZINE)

อนุชา​ บุญยวรรธนะ (“นุชชี่” - ผู้กำกับภาพยนตร์รางวัลสุพรรณหงส์)

อนุชา โอเจริญ (ผู้ก่อตั้งค่ายเพลง Rats Records)

อนุชิต สิงห์สุวรรณ (นักวิจัย)

อนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย (เจ้าของธุรกิจ)

อนุสรณ์ ธรรมใจ (อดีตประธานมูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย)

อนุสรณ์ ติปยานนท์ (นักเขียน)

อนุรุจน์ วรรณพิณ (ผู้ก่อตั้ง Readery)

อภิชาต สถิตนิรามัย (อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล (“เจ้ย” - ผู้กำกับภาพยนตร์ รางวัลปาล์มทองคำ)

อมรฤทธิ์ แสงยะรักษ์ (ประธานสหพันธ์แรงงานชิ้นส่วนยานยนต์แห่งประเทศไทย)

อรจิรา แก้วสว่าง (ดารานักแสดง)

อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ (อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

อรรถพล อนันตวรสกุล (อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

อรอนงค์ ไทยศรีวงศ์ (ศิลปินสาขาการแสดง)

อังคณา นีละไพจิตร (อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ)

อาทิตย์ เพชรศศิธร (หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

อาภรณ์ สีมาโรจน์ (นักวาดภาพ)

อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ (ผู้ก่อตั้ง Blognone และผู้บริหาร Brand Inside)

อุทิศ เหมะมูล (นักเขียนรางวัลซีไรท์)

อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ (นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน)

เอกชัย ไชยนุวัติ (นักวิชาการนิติศาสตร์)

เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช (นักวิชาการสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี)