21 ก.พ. 2563 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. เปิดเผยภายหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ ว่า ยังไม่ได้สั่งจับตาเป็นพิเศษ แต่ถ้ามีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ผบ.ตร. ได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ และกำชับให้เกิดความเป็นธรรม บังคับใช้กฎหมายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

พ.ต.อ.กฤษณะ ย้ำว่าต้องเคารพคำวินิจฉัยของศาล พร้อมฝากประชาสัมพันธ์เตือนกองเชียร์ให้ดูดีๆ ว่าอะไรที่ทำแล้วสุ่มเสี่ยง ทั้งการแสดงความคิดเห็นในพื้นที่สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นบนท้องถนนหรือในโซเชียลมีเดีย โดยจะต้องไม่กระทบสิทธิของผู้อื่น เพราะถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ฝ่ายสืบสวนแต่ละท้องที่ที่จะมีการชุมนุมจะดำเนินการเก็บหลักฐานไว้ เมื่อการดำเนินการทางกฎหมายเริ่มต้นขึ้นแล้ว จะไม่สามารถยุติได้ เนื่องจากเป็นคดีอาญา

ด้าน พล.ต.อ.สมประสงค์ เย็นท่วม รอง ผบช.น. กล่าวว่า ได้มีการวางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยที่ที่ทำการพรรคอนาคตใหม่ไว้ 1 กองร้อย หรือ 150 นาย เพื่อคอยอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัย โดยเวลานี้การทำกิจกรรมภายในพรรคยังถือว่าไม่ผิดกฎหมาย แต่ต้องดูเรื่องการใช้เครื่องเสียงอีกครั้ง ส่วนจะกลายเป็นการชุมนุมที่บานปลายหรือไม่ ยังไม่มีข้อมูล แต่ถือว่าสถานการณ์ยังไม่น่าเป็นห่วง

นอกจากนี้มีรายงานว่า ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ บริเวณตึกคณะศิลปศาสตร์ สหภานักเรียน นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ได้มีการติดป้ายข้อความที่เขียนว่า “ประเทศนี้ไม่มีความยุติธรรม หมดเวลาทำใจและได้เวลาต่อสู้” แต่หลังติดป้ายได้ไม่นาน ป้ายดังกล่าวได้ถูกถอดออกแล้ว ส่วนที่บริเวณหน้าอาคารไทยซัมมิท ที่ทำการพรรคอนาคตใหม่ มีประชาชนจำนวนหนึ่งได้รวมตัวอยู่เพื่อรอทำกิจกรรมต่อไป

นอกจากนี้มีรายงานว่า ที่คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการติดป้ายที่มีข้อความว่า "no privacy no sucurity no democracy จบสวัสดี" โดยในเวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมงป้ายดังกล่าวก็ถูกปลด