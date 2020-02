ทนายความที่เป็นอดีต ส.ส. พรรครีพับลิกันปฏิเสธข่าวที่ว่าประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ เสนอให้อภัยโทษ จูเลียน อัสซานจ์ ผู้ก่อตั้งเว็บแฉวิกิลีกส์ หากยอมปฏิเสธว่ารัสเซียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่รั่วไหลจากแคมเปญการหาเสียงของฮิลลารี คลินตัน ซึ่งส่งผลสะเทือนถึงการเลือกตั้ง 2559 โดยทนายคนนี้บอกว่าในตอนนั้นเขาเข้าพบเสนาธิการทำเนียบขาวแต่เข้าไม่ถึงทรัมป์

จูเลียน อัสซานจ์ (ที่มา:wikipedia)

21 ก.พ. 2563 มีคนที่อ้างว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ เสนอว่าจะให้การอภัยโทษ จูเลียน อัสซานจ์ ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์แฉผู้นำโลกวิกิลีกส์ ถ้าหากเขายอมให้การบอกว่ารัสเซียไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการทำให้อีเมลของพรรคเดโมแครตรั่วไหลซึ่งเคยเป็นประเด็นที่ถูกมองว่ามีอำนาจชี้นำการเลือกตั้งในปี 2559 มาก่อน

มีการแจ้งเรื่องดังกล่าวนี้ต่อศาลแขวงเวสต์มินสเตอร์ ก่อนที่จะมีการเปิดดำเนินคดีต่ออัสซานจ์ภายในสัปดาห์หน้า ซึ่งการพิจารณาคดีดังกล่าวนี้จะเป็นการพิจารณาในความพยายามสกัดกั้นไม่ให้มีการส่งตัวนักโทษข้ามแดนเขาไปยังสหรัฐฯ ถ้าหากอัสซานจ์ถูกส่งตัวไปยังสหรัฐฯ แล้วเขาก็มีโอกาสจะถูกดำเนินคดีในเรื่องการเผยแพร่เอกสารลับของรัฐบาล โดยที่ เดนา โรห์ราบาเคอร์ อดีตสมาชิกสภารีพับลิกันรายหนึ่งที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นทีมทนายความของอัสซานจ์ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้

ทนายความคนอื่นๆ ของอัสซานจ์เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ในปีเดือน ส.ค. 2560 โรห์ราบาเคอร์ ซึ่งในตอนนั้นดำรงตำแหน่ง ส.ส. สหรัฐฯ เคยพูดกับอัสซานจ์ว่า "จากคำสั่งของประธานาธิบดี เขาเสนอให้มีการอภัยโทษหรือให้ทางออกอื่นๆ ถ้าหากอัสซานจ์ บอกว่ารัสเซียไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับ การรั่วไหลข้อมูล (ของคณะกรรมาธิการแห่งชาติพรรคเดโมแครต)" อย่างไรก็ตามในเวลาไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเดนาก็ปฏิเสธว่าเขาเป็นคนให้ข้อเสนอนี้เองและทำเนียบขาวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมเรื่องนี้

เดนา ระบุในบล็อกของตัวเองว่าเขาไม่เคยพูดกับทรัมป์ในเรื่องของ จูเลียน อัสซานจ์ เลย ดังนั้นเขาจึงไม่ได้ถูกสั่งการโดยทรัมป์หรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเขาในการพบปะกับอัสซานจ์ เขาบอกว่าเขาเข้าพบอัสซานจ์ในฐานะส่วนหนึ่งของ "ภารกิจการค้นหาความจริงที่เอาตัวเองเข้าแลกเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ผมคิดว่ามีประโยชน์ต่อประเทศของพวกเรา" นอกจากนี้ยังระบุอีกว่าที่เขาเสนอต่ออัสซานจ์นั้นเกี่ยวกับว่าเขาจะขอให้ทรัมป์ให้อภัยโทษต่ออัสซานจ์ ถ้าหากว่าอัสซานจ์ให้ข้อมูลว่าใครเป็น "คนที่ให้ข้อมูลอีเมลกับเขาอย่างแท้จริง"

โฆษกของทำเนียบขาว สเตฟานี กริสแฮม กล่าวกับนักข่าวว่า "ประธานาธิบดีแทบจะไม่รู้จัก เดนา โรห์ราบาเคอร์ เลยเขารู้อยู่เรื่องเดียวที่ว่าโรห์ราบาเคอร์เคยเป็นอดีต ส.ส. มาก่อน เขาไม่เคยพูดกับโรห์ราบาเคอร์ในประเด็นนี้หรือประเด็นอื่นใดเลย" กริสแฮมกล่าวหาอีกว่ามันเป็นการสร้างเรื่องโกหกขึ้นมาโดยพรรคเดโมแครต

สื่อเดอะการ์เดียนระบุว่าทรัมป์เคยชวนให้โรห์ราบาเคอร์ไปยังทำเนียบขาวในเดือน เม.ย. 2560 มาก่อนหลังจากที่เห็นโรห์ราบาเคอร์พูดปกป้องประธานาธิบดีผ่านทางช่องฟ็อกซ์ทีวี ทั้งนี้ในเดือน ก.ย. 2560 ทำเนียบขาวก็เคยยืนยันว่าโรห์ราบาเคอร์เข้าพบกับเสนาธิการทำเนียบขาวในสมัยนั้นคือ จอห์น เคลลี แต่เคลลีไม่ได้ส่งข้อความของโรห์ราบาเคอร์ต่อให้กับทรัมป์

โรห์ราบาเคอร์บอกว่าถึงแม้เขาจะทำไม่สำเร็จในการส่งสารเรื่องการขออภัยโทษให้กับอัสซานจ์ไปสู่ทรัมป์ แต่เขาก็ยังจะเรียกร้องให้มีการอภัยโทษอัสซานจ์ต่อไปเพราะเขาเห็นว่าอัสซานจ์เป็น "ผู้เปิดโปงเรื่องต่างๆ อย่างแท้จริงในยุคสมัยของเรา"

วาเนสซา บาไรต์เซอร์ หนึ่งในผู้พิจารณาคดีศาลแขวงเวสต์มินสเตอร์บอกว่าข้ออ้างในเรื่องข้อตกลงเพื่อให้มีการอภัยโทษอัสซานจ์นี้สามารถใช้เป็นหลักฐานได้

ในช่วงก่อนหน้านี้ที่ไรห์ราบาเคอร์จะถูกโหวตออกจากการเป็น ส.ส. ในปี 2561 เขาเป็นคนที่พูดจาปกป้องรัสเซียมาโดยตลอด โดยกล่าวหาว่าเขามีสัมพันธ์ใกล้ชิดมากกับผู้นำรัสเซีย ในปี 2555 เอฟบีไอเคยเตือนเขาว่าสายลับของรัสเซียพยายามจะเกณฑ์เขาให้กลายเป็น "หนอนบ่อนไส้"

เรื่องการเปิดโปงอีเมลที่มีการแฮ็กจากการรณรงค์หาเสียงของฮิลลารี คลินตัน นั้นส่งผลสะเทือนต่อการเลือกตั้งในปี 2559 โดยที่วิกิลีกส์นำเสนอเรื่องนี้บนเว็บตัวเองไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ทรัมป์เผชิญกับเรื่องอื้อฉาวที่มีเทปแสดงให้เห็นเขาพูดคุยโม้เรื่องการลวนลามผู้หญิง

อัสซานจ์ถูกตั้งข้อกล่าวหาจากทางการสหรัฐฯ 18 ข้อหา เช่นข้อหาร่วมมือกันแทรกซึมเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และการเผยแพร่ข้อมูลเอกสารลับของสหรัฐฯ รวมถึงร่วมมือกับอดีตนักวิเคราะห์ข่าวกรองกองทัพสหรัฐฯ เชลซี แมนนิง ในการทำให้เอกสารลับของรัฐบาลหลายแสนชุดรั่วไหล เขามีโอกาสต้องจำคุกสูงสุด 175 ปี ถ้าหากได้รับการตัดสินว่ามีความผิดตามข้อหาเหล่านี้

เรียบเรียงจาก

Donald Trump ‘offered Julian Assange a pardon if he denied Russia link to hack’, The Guardian, Feb. 21, 2020