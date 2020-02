รัฐบาลอิหร่านปฏิเสธปกปิดตัวเลขผู้เสียชีวิต COVID-19 ให้น้อยกว่าที่เป็น

การระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) กำลังเป็นโจทย์ร้อนในอิหร่าน เมื่อสื่อแห่งหนึ่งและนักการเมืองท้องถิ่นระบุว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตในเมืองของพวกเขามีจำนวนมากกว่าตัวเลขของที่ทางการประกาศ ขณะที่รัฐบาลปฏิเสธว่าพวกเขาไม่ได้ทำการปกปิดเรื่องผลกระทบจากการระบาดแต่อย่างใด

ธงชาติอิหร่านที่เมืองกอม (ที่มา: pxfuel)

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (24 ก.พ.) ส.ส. จากเมืองกอม ซึ่งเป็นเมืองศักดิ์สิทธิของศาสนาอิสลามนิกายชีอะฮ์ ที่อยู่ห่างลงไปทางใต้ของกรุงเตหะราน 120 กม. กล่าวประณามกระทรวงสาธารณสุขอิหร่านว่าโกหกเกี่ยวกับระดับการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ในอิหร่าน

อิลนา ซึ่งเป็นสื่อกึ่งทางการที่มีความใกล้ชิดกับ ส.ส.นักการเมืองสายปฏิรูปอย่าง อาห์หมัด อมิราบาดี ฟาราฮานี รายงานว่าแค่ในเมืองกอมแต่อย่างเดียวก็มีจำนวนผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 แล้ว 50 ราย ซึ่งขัดกับสิ่งที่ทางการอิหร่านเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตในอิหร่านจาก COVID-19 จำนวน 12 ราย และมีผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยแล้ว 66 ราย

บรรณาธิการของสื่ออิลนากล่าวว่า "สื่ออื่นๆ ไม่ได้เผยแพร่จำนวนตัวเลขแบบเดียวกับพวกเรา แต่พวกเราจะไม่ยอมเซนเซอร์เกี่ยวกับเรื่องน่ากังวลของโคโรนาไวรัสเพราะชีวิตของประชาชนกำลังตกอยู่ในอันตราย" อย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณสุขของอิหร่านก็ปฏิเสธรายงานข่าวของสื่อนี้โดยบอกว่า "นี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาประจัญหน้ากันทางการเมือง โคโรนาไวรัสเป็นปัญหาในระดับชาติ"

โฆษกของรัฐบาลอิหร่าน อาลี ราบีเอ กล่าวว่ารัฐบาลจะมีความโปร่งใสในเรื่องของการระบาดและจะประกาศจำนวนตัวเลขผู้เสียชีวิตที่เกิดขึ้นในที่ต่างๆ ของประเทศ

อิหร่านเป็นหนึ่งในประเทศที่พยายามควบคุมการระบาดของ COVID-19 นับตั้งแต่ที่มีการประกาศว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้ 2 รายแรกในเมืองกอมเมื่อวันที่ 19 ก.พ. ที่ผ่านมา มีการตั้งข้อสังเกตจากสื่อเดอะการ์เดียนว่าจำนวนอัตราเปรียบเทียบระหว่างจำนวนผู้ป่วยกับจำนวนผู้เสียชีวิตในอิหร่านมีอัตราที่สูงกว่าที่อื่นๆ

ทั้งนี้ในวันที่ 23 ก.พ. ที่ผ่านมา ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ที่ได้รับให้จัดการปัญหาโคโรนาไวรัสกล่าวเตือนว่าการระบาดของ COVID-19 กำลังถึงจุดหัวเลี้ยวหัวต่อ และโอกาสจะป้องกันการระบาดในระดับโลกก็กระชั้นชิดเข้ามาเรื่อยๆ ในอิตาลีมีจำนวนผู้ป่วยได้รับการยืนยันแล้ว 219 ราย นอกจากนี้ยังแสดงความกังวลว่าอิหร่านจะมีทรัพยากรและสถานปฏิบัติการมากพอในการระบุถึงกรณีผู้ป่วยได้หรือไม่ถ้าหากมีผู้ป่วยจำนวนมาก

อีกทั้งกรณีการสู้รบที่เกิดขึ้นในภูมิภาคก็อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคระบาดมากขึ้นเพราะการสู้รบทำให้พรมแดนอาจมีช่องทางรั่วไหล และสถานพยาบาลก็มักจะตกเป็นเป้าถูกทำลายในพื้นที่เหล่านั้น จนอาจจะกลายเป็นการขัดขวางการยับยั้งโรคระบาดได้ เช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นกรณีอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก และโรคโปลิโอในซีเรีย

เรียบเรียงจาก

Coronavirus: Iran denies cover-up as six deaths reported in Italy, The Guardian, Feb. 24, 2020