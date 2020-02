เงินกู้ไม่ใช่เงินบริจาค: กกต.สหรัฐอเมริกาฟันธง

กรณีการยุบพรรคอนาคตใหม่ กลายเป็นประเด็นว่าเงินกู้ถือเป็นเงินบริจาคหรือไม่ มาดูกรณีศึกษาของ กกต.สหรัฐอเมริกาสักหน่อย

ก่อนอื่นต้องบอกไว้ก่อนว่าว่า “เงินกู้” ไม่ใช่ “เงินบริจาค” แน่นอน คิดได้ง่ายๆ ถ้าใช่จริงเงินที่เรากู้สถาบันการเงินทั้งหลาย ก็คงไม่ต้องชดใช้แล้ว ถือเป็นเงินบริจาคไปแล้ว เด็กประถมก็น่าจะรู้แล้วว่ากู้กับบริจาคมันคนละเรื่องกัน บางคนอ้างว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.ของประเทศสหรัฐอเมริกา ถือว่าเงินกู้เป็นเงินบริจาค เรื่องแค่นี้เราก็ต้องฉุกคิดให้ได้ว่า ถ้าสหรัฐอเมริกาเห็นเช่นนั้นจริง หลักกฎหมายเขาระบุจริงว่าเงินกู้คือเงินบริจาค เขาจะมาแสดงออกว่าไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคอนาคตใหม่ได้อย่างไร

สถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยออกแถลงการณ์ตอนหนึ่งว่า “. . .ประชาชนกว่า 6 ล้านคนได้ลงคะแนนเสียงเลือกพรรคอนาคตใหม่ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 คำพิพากษาให้ยุบพรรคอนาคตใหม่อาจนำไปสู่การลิดรอนสิทธิ์ของผู้ลงคะแนนเสียงเหล่านั้น. . .” <1> ด้านสหภาพยุโรป ก็แถลงว่า “. . .คำตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายค้านหลักพรรคหนึ่งของไทยในวันนี้ ถือเป็นการถดถอยของพหุนิยมทางการเมืองก็ว่าได้ เนื่องเพราะพรรคอนาคตใหม่ได้รับคะแนนเสียงจากประชาชนชาวไทยมากกว่า 6 ล้านคะแนนเสียง. . .เป็นก้าวย่างที่ไม่สอดคล้องแต่อย่างใดต่อกระบวนการฟื้นฟูพหุนิยมทางการเมืองซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อปีที่แล้ว พื้นที่ทางการเมืองของประเทศไทยควรจะเปิดกว้างเพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม. . .” <2>

คิดให้ชัดๆ ก็คือ ถ้าเงินกู้ของพรรคอนาคตใหม่ถือเป็นเงินบริจาค ผิดกฎหมายของทั้งสหรัฐอเมริกาและอียู ทั้งสหรัฐอเมริกาและอียูจะออกมาแสดงความเห็นในเชิงไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคอนาคตใหม่ได้อย่างไร

ทีนี้มาดูข้อกฎหมายของ กกต.สหรัฐอเมริกาให้ชัดเจนดีกว่า ในหมวดการจัดการเงินกู้ หนี้และเงินยืมล่วงหน้าของผู้สมัครรับเลือกตั้ง (Handling candidate loans, debts and advances) ระบุไว้ว่า “A loan from a person or committee to a candidate or political committee is a contribution to the extent that it remains unpaid. Once repaid in full, a loan no longer counts against the contributor’s contribution limit”.

คำว่า “person” หมายรวมถึง “An individual, partnership, political committee, corporation, labor organization or any other organization or group of persons, not including the federal government. 11 CFR 100.10.”

คำว่า “candidate” หมายถึง “An individual seeking nomination for election, or reelection, to a federal office becomes a candidate when he or she (or persons working on his or her behalf) receives contributions or makes expenditures that exceed $5,000.”

คำว่า “contribution” หมายรวมถึง “A gift, subscription, loan, advance or deposit of money or anything of value given to influence a federal election; or the payment by any person of compensation for the personal services of another person if those services are rendered without charge to a political committee for any purpose. 11 CFR 100.52(a) and 100.54.”

สำหรับท่านที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษก็สามารถแปลง่ายๆ ด้วย google แปลภาษาก็ได้ ซึ่งก็ได้ความโดยสังเขปว่า “เงินกู้จากบุคคล (Person = คนๆ หนึ่ง หจก. บริษัท องค์กรแรงงานหรืออื่นใด) ไปยังผู้สมัคร (ที่รับเงินตั้งแต่ 5,000 เหรียญสหรัฐขึ้นไป-ไม่ได้จำกัดว่าไม่เกิน 5,000 เหรียญ) เป็นเงินสนับสนุน (Contribution คำรวมๆ ที่ใช้ได้ตั้งแต่เงินบริจาค เงินกู้ เงินยืม เงินฝากที่ใช้เพื่อการหาเสียง) ที่ยังคงค้างชำระ เมื่อชำระคืนแล้ว เงินกู้จะไม่ถูกนับรวมกับวงเงินสนับสนุนของผู้สนับสนุนอีกต่อไป” โดยนัยนี้เงินบริจาคไม่ต้องใช้คืน แต่เงินกู้ต้องใช้คืน เงินกู้กับเงินบริจาคจึงไม่ใช่เรื่องเดียวกัน

การพยายามตีความส่งเดชว่าในสหรัฐอเมรกาถือว่าเงินกู้กับเงินบริจาคเป็นเรื่องเดียวกัน จึงเป็นการหาเรื่องใส่ร้ายผู้อื่น

