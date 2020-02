วงเร็กเก้ศรีราชาร็อคเกอร์ และ RAD ประกาศเล่นฟรีทุกเวทีชุมนุม มหา’ลัย

27 ก.พ. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ที่เฟสบุ๊คแฟนเพจ Srirajah Rockers ซึ่งเป็นวงดนตรีเร็กเก้ชื่อดัง ได้ประกาศสนับสนุนการชุมนุมของนักศึกษาที่ออกมาแสดงออกตามสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน โดยยินดีเข้าร่วมแสดงดนตรี ทุกเวทีที่ติดต่อเข้ามา โดยระบุว่า “เวทีไหนหรือมหาวิทยาลัยใด ต้องการเสียงเล็กๆของ"สีชา"กรุณาติดต่อมาเด้อ ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อแสดงออกถึงสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานอันทรงพลัง!”

ขณะที่เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2563 ภายหลังการสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ และตัดสินทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา 10 เฟสบุ๊คแฟนเพจ Rap Against Dictatorship วงแร็ฟต่อต้านเผด็จการเจ้าของเพลง ประเทศกูมี ที่กลายเป็นปรากฎการณ์ใหญ่ช่วงปลายปี 2561ได้ประกาศเช่นเดียวกันว่า พร้อมแสดงฟรีทุกเวทีชุมนุมที่มีการติดต่อเข้ามา นอกจากนี้เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563 พวกเขายังได้โพสต์ถึง วันนี้ในอดีตเมื่อ 48 ปีที่แล้วว่า Paul McCartney และภรรยา Linda ได้ร่วมกันแต่งเพลง Give Ireland Back To Irish เพื่อเป็นการตอบโต้เหตุการณ์ความรุนแรง Bloody Sunday ที่ทหารจากสหราชอาณาจักรสังหารประชาชนไอริชผู้บริสุทธิ์อย่างโหดร้าย ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก เพียงเพราะต้องการปราบปรามกลุ่ม IRA (Irish Republican Army) หรือกลุ่มติดอาวุธหัวรุนแรงที่ต้องการปลดแอกไอร์แลนด์จากสหราชอาณาจักร Give Ireland Back To Irish ถูกห้ามออกอากาศและเผยแพร่ในคลื่นวิทยุใหญ่ๆในอังกฤษและสหรัฐทันที แต่ถึงอย่างนั้น เพลงนี้ก็เข้าชาร์ตทั้งจากฝั่ง UK และ US และยังติดท็อปชาร์ตของไอร์แลนด์ ที่เป็นเพลงการเมืองเพลงแรกที่ได้ท็อปชาร์ตในไอร์แลนด์อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน Paul McCartney ถูกสื่อจากอังกฤษวิจารณ์และกล่าวหาอย่างหนัก ว่าเป็นผู้สนับสนุนกลุ่ม IRA หรือใช้เพลงนี้เพื่อเกาะกระแสการเมืองหวังโปรโมทวง Wings ของเขา ดนตรีนั้นถูกใช้เป็นเครื่องมือสะท้อนความคิดเสมอมา ในฐานะศิลปะแขนงหนึ่ง และก็ได้รับคำวิจารณ์เช่นเดียวกับที่ McCartney โดนเช่นเดียวกัน

"แต่ยังไงเราก็อยากเห็นศิลปินออกมาทำสิ่งที่คุณทำได้ดี ไม่ว่าคุณจะเป็นมือสมัครเล่นหรือมืออาชีพ อย่าคิดว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ อย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นคุณ อย่างน้อยที่ของเราตรงนี้ พร้อมเป็นพื้นที่ให้คุณ โดยเฉพาะในสถานการณ์การเมืองตอนนี้ ที่ความอยุติธรรมแสดงตัวออกมาชัดเจนอย่างไม่เห็นหัวประชาชน คุณจะรออะไรอยู่" RAD