พอกันทีตุลาการที่เหยียบย่ำประชาธิปไตย

ยุบอนาคตใหม่ทำลาย Pluralistic Democracy มีเเต่การประณามการยุบพรรคอนาคตใหม่ คนไหนเห็นด้วยหรือเชียร์หรือซ้ำเติมกรุณาส่งตนเองไปเรียนรัฐศาสตร์หรือไม่ก็นิติศาสตร์ (หรือไม่ถ้าจะดีกว่านั้นผสมมนุษยศาสตร์เข้าไปด้วย จะได้ซึมซับทั้งสำนึกเเละองค์ความรู้) การลอยเเพประชาชนผู้ใช้สิทธิมากกว่า 6 ล้าน 3 เเสนคน (รอบไทยรักไทยยึ่งกว่า 18.99 ล้านคน ตอนยุบพลังประชาชน 14 ล้านคน) เป็นสิ่งที่ถ้าจะเห็นด้วย เเสดงว่าคุณไม่เชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยเเบบมีตัวเเทนเลยเเม้เเต่น้อย พรรคการเมืองเป็นองค์กรที่สำคัญที่สุดก็ว่าได้ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนรวมตัวกันได้ในประเทศนี้

เอาจริงจริงเเล้วเมื่อมองย้อนกลับไปถึงตั้งเเต่เดือนเมษายน ปี พ.ศ.2549 การที่ศาลเข้ามาวินิจฉัยเรื่องการเมืองมากขึ้นเรื่อยๆ มีเเต่สร้างปัญหา ผู้พิพากษาที่มีประสบการณ์เเละหลักการที่เขาตระหนักถึงปัญหานี้เขาเข้าใจกันทั้งนั้น มีเเต่บางกลุ่มที่อยากมีบทบาทเเละอยากใช้อำนาจที่เข้ามาก้าวก่ายเเละมีส่วนร่วมในการริดรอนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน

เมื่อการเมืองเจอศาลผงาดยืนเหนืออำนาจนิติบัญญัติเเละบริหาร โดยไม่คำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชน มันก็ไปต่อยาก ตุลาการภิวัตน์ในต่างชาติไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในไทย ถ้าเป็นอย่างนั้นสิ อาจจะน่าเคารพ ตุลาการภิวัตน์ในสังคมอื่นเขาขยายสิทธิของประชาชน แต่ในบริบทรัฐไทยมันกลายเป็นเครื่องจักรเเละกลไก ที่มีไว้คอยค่อยๆ บี้ตัวผู้เเทนราษฎรเเละพรรคการเมือง คอยกัดกร่อนทุกทุกสถาบันของฝ่ายประชาธิปไตย

การยุบพรรคอนาคตใหม่มีเเต่โดนประณาม ทั้งโดยประชาชนที่ต้องการการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และรวมไปถึงนักวิชาการจากหลายภาคส่วน องค์กรภาคประชาสังคมรวมไปถึงสภานิสิตนักศึกษาในหลายมหาวิทยาลัยก็เช่นกัน หลายประเทศต่างก็เเสดงความเป็นห่วง เหตุใดรัฐไทยยังทำในสิ่งที่อยุติธรรมเช่นนี้ต่อราษฎร นี่เป็นคำถามที่ไม่เคยมีคำตอบ เเถมเเถให้ท่องจำขึ้นใจวลีวลีเดียวเเละนั่นก็คือ "เคารพกฏหมาย"...มันไม่เคยมีอะไรมากไปกว่าการทำให้บรรลุเป้าหมายที่เเท้จริงเเละนั่นก็คือเป้าที่สรุปง่ายง่ายว่า "ไม่ต้องการเเบ่งปันอำนาจให้ใครทั้งสิ้น" อ้างคอร์รัปชัน อ้างความมั่นคงของรัฐ อ้างผีคอมมิวนิสต์ อ้างระบอบทักษิณ อ้างบ้าๆ บอๆ ต่างๆ นาๆ ที่เเท้จุดประสงค์ก็คือ ทำลายประชาธิปไตยเพื่อรักษาอำนาจไว้ให้กับตนเองอย่างไม่ต้องการเเบ่งปันผู้อื่น

นี่คือภาวะตาสว่างที่ประชาชนส่วนหนึ่งเขาได้ก้าวถึงเเล้ว

ที่ผ่านมาสอย ดร.ทักษิณ ชินวัตร-ยุบพรรคไทยรักไทย สอยสมัคร สุนทรเวช-ยุบพรรคพลังประชาชน สอยยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รวมทั้งหมดทำรัฐประหาร 2 รอบในระยะเวลาเเค่ 10 ปี ฉีกรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับ (ถ้ารวมฉบับบวรศักดิ์ อุวรรณโนก็เป็น 3) ยุบทั้งหมด 6 พรรค ถ้านับเฉพาะพรรคใหญ่ ชี้มูลความผิดนายกฯ สมัครให้หลุดจากตำเเหน่งทั้งๆ ที่เขาไม่ได้ผิดเเม้เเต่น้อย (รอบนั้นทั้งเปิดพจนานุกรมเเถมตีความผิดต่างหาก) เสร็จเเล้วมารอบนี้ หลังจากที่กำจัดตระกูลชินวัตรออกไปได้สำเร็จก็มาสกัด ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ทั้งหมดทำอย่างต่อเนื่องเเละไร้ปราณี

เเค่สกัดธนาธรไม่พอ ยังต้องทำลายพรรคเขาทั้งพรรคด้วยการยุบอนาคตใหม่ไปทั้งหมด ไม่เคยเเยเเสหรือสำนึก ตกลงต้องการ Have the damned cake and eat it too... อย่างน้อยในวันนี้เป็นสิ่งที่ตกผลึกในสังคมเเน่ๆ ว่าถ้าประเทศนี่จะมีโอกาสที่จะเติบโตเป็นประเทศซึ่งปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยต้องไม่มีทั้งรัฐประหาร เเละศาลรัฐธรรมนุญอีกเลยอย่างเเน่นอน องค์กรอิสระอื่นๆ เเละพรรคการเมืองที่รับใช้เผด็จการต่างๆ พวกนั้นค่อยมาว่ากันว่าจะล้างออกจากระบบอย่างไร

พอกันทีกับกระบวนการอยุติธรรมทางการเมืองที่ไม่ทำหน้าที่ผดุงความยุติธรรม ถ้าที่ผ่านมาตั้งเเต่ตุลาการวิบัติเริ่มต้นขึ้นในเดือนเมษายน พ.ศ.2549 ถ้าศาลทำหน้าที่เป็นศาลคอยผดุงความยุติธรรมป่านนี้บ้านเมืองไม่กลายมาเป็นวิกฤติอย่างที่เป็นอยู่ในวันนี้ เมื่อผู้ซึ่งมีหน้าที่ผดุงความยุติธรรมกลับเป็นฝ่ายซึ่งก่อความอยุติธรรมเสียเอง หรือเป็นเพียงผู้ผสมผสานกฏหมายเพื่อนำใช้มาเป็นอาวุธทำร้ายราษฎรเสียเอง ก็เเปลว่าประชาชนนั้นไม่มีที่พึ่งอีกต่อไป ต้องพึ่งตัวเองเเละต่อสู้เพื่อรื้อระบบให้นำมาสู่ทั้งรัฐธรรมนูญเเละกฏหมายทางด้านการปกครองที่เป็นธรรมกว่านี้

ท้ายนี้ขออันเชิญพระราชดำรัส ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2533 เรื่อง: ต้องช่วยกันทำ....

"ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัว โดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ดำเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกัน จะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นแต่ละคน จะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่น แล้วช่วยกันทำ"

ถ้าหน้าที่ตนเองยังทำอย่างบกพร่อง แล้วยังไปขัดขวางผู้อื่นในการทำหน้าที่ของเขา ไม่มีวันที่ประเทศชาติของเราจะเจริญ

ที่มากระเเสพระราชดำรัส

