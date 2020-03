ใบตองแห้ง: คนรุ่นใหม่ชังอำนาจ

แฟลชม็อบนักเรียนนักศึกษากระจายไปทั่วประเทศ แข่งติด # ไม่ยอมน้อยหน้ากัน ทั้งประชันอุดมการณ์ ความคิด อารมณ์ขัน แถมถ้อยคำมีนัย ชวนให้สะดุ้ง กระจายทุกมหาวิทยาลัย ไม่เว้นแม้สถาบันที่เคยร่วมม็อบนกหวีดปิดเมือง โดยอาศัยโอกาสนี้ เหยียดหยัน "สลิ่ม" ให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่สังคมรังเกียจ

มองด้วยตาเปล่า แฟลชม็อบที่ธรรมศาสตร์ รังสิต ยังมากกว่าที่ลานโพธิ์ ก่อน 14 ตุลา 2516 ด้วยซ้ำ แม้แน่ละ สถานการณ์ต่างกัน ยุคสมัยต่างกัน คงไม่ไปถึงจุดนั้นง่ายๆ แต่ถามว่าจะเกิดอะไรต่อไป ก็เดาไม่ถูกเหมือนกัน

รู้แต่ว่านี่มันเหมือนช่วงแนะนำตัว ของพลังคนรุ่นใหม่ ซึ่งคนรุ่นเก่าไม่รู้จัก ไม่เข้าใจ แม้แต่คนที่เคยอยู่ในขบวนการนักศึกษา 2516-2519 หรือ 2535 หรือคนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมาตั้งแต่รัฐประหาร 2549 ก็ใช่ว่าจะเข้าใจพวกเขานัก

เอาง่ายๆ ย้อนไปปีที่แล้ว จะอธิบายปรากฏการณ์ "ฟ้ารักพ่อ" อย่างไร มันเหมือนชูตัวบุคคล มันโยงละครหลังข่าว น้ำเน่าไปไหม แต่พอฟังนักศึกษาไฮด์ปาร์ก เอาแค่นักเรียนเตรียมอุดม ยังโยงได้ถึง จิตร ภูมิศักดิ์ 6 ตุลา "เก้าอี้ฟาด" พวกเขารู้อะไรมากกว่าที่เราคิด

เด็กเตรียมฯ ย้อนได้ถึงยุทธนาวีที่เกาะช้าง แต่นายกรัฐมนตรีที่พร่ำบอกเด็กให้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ตอบ ส.ส.ในสภา ยังพูดผิดพูดถูก ถึงเหตุการณ์ปี 14 ปี 16

แม้เข้าใจหัวอกว่าไม่พอใจ "ประเทศนี้ไม่มีความยุติธรรม" เช่นเพลงที่ร้องเป็นสัญลักษณ์ มาจากหนัง "เหยื่ออธรรม" Do You Hear the People Sing ซึ่งน่าจะแปลความหมายอีกอย่าง "เห็นหัวประชาชนบ้างหรือเปล่า"

แต่ถ้าให้ประเมินว่าพวกเขาจะแสดงออกอย่างไรต่อไป จุดระเบิดอยู่ตรงไหน ขอบอกว่ามืดแปดด้าน อ้าว มีใครเดาถูกบ้างว่าจะเกิดม็อบฮ่องกงแบบไร้แกนนำ ตอนที่จุฬา #เสาหลักจะไม่หักอีกต่อไป ใครคิดบ้างว่าจะลามทุกมหาวิทยาลัย ไม่เว้นราชภัฏ ราชมงคล บอกตรงๆ แม้แต่ฝั่งประชาธิปไตยยังเซอร์ไพรส์

เราอยู่ในโลกยุคเด็ก 9 ขวบ เขียนจดหมายเป็นภาษาอังกฤษได้ เด็ก 20 มีคนฟอลโลว์ในโลกทวิตเตอร์เป็นแสน ขณะที่คนกดไลก์ลุง อาจกลายเป็น IO เสียร่วมครึ่ง แต่ลุงก็ยังปกครองแบบสอนสั่ง ราวกับโลกยุคผู้ใหญ่ลี ทางการสั่งมาว่า ถ้าน้ำประปากร่อยให้ต้มดื่ม สมองมี 84,000 พระธรรมขันธ์

ระลอกคลื่นลูกหลังทยอยไล่ลูกแรก เป็นสัจธรรม ถ้าไม่ยอมรับว่าคนรุ่นใหม่ก้าวไกลกว่า แล้วโลกจะก้าวหน้าได้อย่างไร แต่คนรุ่นเก่ายอมรับไม่ได้ ชี้หน้าว่านักเรียนนักศึกษาโดนปลุกปั่น

ตอนที่คนชนบท คนเหนืออีสาน มาทวงอำนาจเลือกรัฐบาล ก็โทษทักษิณหลอก "ควายแดง" ครั้นนักเรียนเตรียมอุดม สตรีวิทย์ นิสิตจุฬา นักศึกษาธรรมศาสตร์ เกษตรฯ มหิดล ศิลปากร พระจอมเกล้า เชียงใหม่ ขอนแก่น ฯลฯ แสดงพลัง ก็ว่าธนาธรอยู่เบื้องหลัง

ในโลกนี้มีแต่สลิ่มและ IO เท่านั้น ที่ไม่ถูกจูงจมูก

แน่ละ การเกิดขึ้นของพรรคอนาคตใหม่ การยุบพรรคอนาคตใหม่ เป็นตัว catalyst แต่คนรุ่นใหม่ไม่พอใจระบอบอำนาจนี้อยู่แล้วโดยธรรมชาติ

ถามตัวเองสิ ทำไมคนรุ่นใหม่ #ผนงรจตกม ที่จริงไม่ใช่แค่ตัวบุคคล แต่มันหมายถึงโครงสร้าง "รัฐล้าหลัง" ซึ่งทำอย่างไรก็หนีไม่พ้นผู้นำอำนาจนิยมตกยุค

คนรุ่นใหม่ไม่เพียงเติบโตมาในโลกข้อมูลข่าวสาร แต่ยังเป็นโลกยุค disruption ซึ่งไม่มีความมั่นคงในชีวิตอีกต่อไป คนรุ่นถัดไป จะต้องปรับตัวอยู่เสมอ ประกอบกับรักอิสระ ต้องการใช้ชีวิตในวิถีของตัวเอง

คนรุ่นใหม่จึงต้องการระบอบที่รัฐเป็นผู้ให้บริการ รัฐที่มีประสิทธิภาพ กะทัดรัด ไม่ต้องมายุ่มย่าม จนเป็นภาระกับปัจเจกชน รัฐควรมีหน้าที่เกื้อหนุนให้สังคมเข้มแข็ง เป็นผู้จัดการปัญหาต่างๆ

แต่ตรงกันข้าม รัฐที่สถาปนาโดยระบอบ คสช. คือ "รัฐเป็นบิดา" รัฐราชการควบคุมทุกอย่าง ใหญ่โตเทอะทะ เป็นภาระ ไร้ประสิทธิภาพ ซ้ำยังถอยหลัง เน้นความมั่นคง อบรมตีกรอบ ให้เคารพนบนอบ อยู่ใต้ความต้องการ

มันไม่เพียงจำกัดเสรีภาพ แต่คนรุ่นใหม่ยังมองว่า ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไป อนาคตหมด ตายแน่ "จบมาก็เป็นฝุ่น" สะท้อนการไร้อำนาจทางการเมือง ไม่มีอำนาจตัดสินอนาคตของตัวเอง ผู้ครองอำนาจอยากทำอะไรก็ทำ ไม่แยแสอำนาจประชาชน

เด็กสตรีวิทย์จึงบอกว่า เธอมีความสามารถเรียนให้ได้เกรด 4.0 ไปต่อเมืองนอก จบออกซ์ฟอร์ด แต่กลับมาแล้วจะมีความหมายอะไร

หรือจะให้เรียนจบแล้วไม่ต้องกลับ หางานทำเมืองนอก ทิ้งประเทศนี้ตามยถากรรม ซึ่งพวกเขาไม่อยากทำ แต่ด้วยความอึดอัด ก็ทยอยไปเงียบๆ แล้วจำนวนมาก

คนรุ่นใหม่ไม่ได้ชังชาติ แต่ชังระบอบอำนาจที่เป็นอยู่ ถ้ายังไม่รู้ตัว ไม่ปรับตัว ก็รอดูว่าจะเกิดอะไร ในขณะที่เศรษฐกิจก็ย่อยยับ การเมืองโลกก็อยู่ในยุค anti-establishment

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์ www.khaosod.co.th/politics/news_3658243