สภาอาร์เจนตินาจ่อถกทำแท้งถูกกฎหมาย 10 มี.ค. นี้ หลังโดนโหวตคว่ำในปี 61

ถึงแม้ภูมิภาคละตินอเมริกาจะมีเพียง 3 ประเทศที่ไม่ได้ห้ามการทำแท้ง สืบเนื่องจากแรงกดดันทางศาสนา แต่อาร์เจนตินาอาจจะกลายประเทศใหญ่ประเทศแรกในภูมิภาคที่ให้การทำแท้งถูกกฎหมาย หลังประธานาธิบดี อัลแบร์โต เฟอร์นันเดซ ประกาศว่าจะเสนอร่างกฎหมายให้สภาพิจารณาในวันที่ 10 มี.ค. นี้

ภาพการชุมนุมของกลุ่มสนับสนุนการทำแท้งอย่างถูกกฎหมาย ป้ายผ้าใหญ่เขียนว่า จะไม่มีผู้หญิงแม้แต่คนเดียวต้องตายจากการทำแท้งแบบลับๆ อีกแล้ว (ที่มา: iwhc.org)

3 มี.ค. 2563 อาร์เจนตินาเตรียมเป็นประเทศแรกในละตินอเมริกาที่ทำให้การทำแท้งถูกกฎหมาย หลังจากที่ประธานาธิบดี อัลแบร์โต เฟอร์นันเดซ ประกาศเมื่อ1 มี.ค. ที่ผ่านมาว่าจะส่งร่างบัญญัติว่าด้วยการทำแท้งอย่างถูกกฎหมายให้กับสภาภายใน 10 วันถัดจากนี้

เฟอร์นันเดซ กล่าวในการแถลงประจำปีครั้งแรกต่อสภาว่าหน้าที่ของรัฐคือการคุ้มครองประชาชนโดยทั่วไปโดยเฉพาะผู้หญิง ในสังคมยุคสมัยศตวรรษที่ 21 นั้นควรจะเป็นสังคมที่เคารพทางเลือกของปัจเจกบุคคลที่เป็นสมาชิกของสังคมในการที่พวกเขาจะตัดสินใจเกี่ยวกับเนื้อตัวร่างกายตัวเอง

ประเทศส่วนใหญ่ในละตินอเมริกายังไม่ทำให้การทำแท้งยังเป็นเรื่องถูกกฎหมาย โดยเฉพาะในพื้นที่ๆ มีอิทธิพลของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิกสูง 21 ประเทศ แม้มีคิวบา กายอานาและอุรุกวัยที่ให้ทำแท้งอย่างถูกกฎหมาย แต่ก็เป็นประเทศขนาดเล็กที่มีประชากร 11.2 ล้าน 3.4 ล้าน และ 0.78 ล้านคนเท่านั้น

หากสภาอาร์เจนตินาผ่านร่างกฎหมายดังกล่าว จะทำให้อาร์เจนตินาเป็นประเทศใหญ่ในละตินอเมริกาประเทศแรก ด้วยขนาดประชากร 45 ล้านคน ที่มีกฎหมายรองรับการทำแท้งถูกกฎหมายอย่างจริงจัง ก่อนหน้านี้เคยมีการเสนอบัญญัติแบบเดียวกันมาก่อนในช่วงสมัยประธานาธิบดี เมาริซิโอ มาครี แต่ก็ถูกโหวตคัดค้านไปในเดือน ส.ค. 2561 กลุ่มรณรงค์มองว่าเป็นเพราะประธานาธิบดีไม่ได้สนับสนุนกฎหมายนี้มากพอแรงต้านจากอิทธิพลศาสนาอย่างหนัก แต่ในครั้งล่าสุดนี้ประธานาธิบดีเป็นผู้เสนอร่างกฎหมายเองและมีพรรครัฐบาลคอยให้การสนับสนุนอยู่

กลุ่มนักกิจกรรมด้านสิทธิสตรีในอาร์เจนตินาที่รณรงค์เรื่องทำแท้งถูกกฎหมายมาเป็นเวลานานแสดงความยินดีกับคำประกาศของเฟอร์นันเดซ อนา คอร์เรีย นักเขียนและนักรณรงค์เรื่องการทำแท้งถูกกฎหมาย กล่าวว่าพวกเขายินดีมาก วันที่มีการประกาศเรื่องนี้ก็ถือเป็นวันประวัติศาสตร์ คอร์เรียหวังว่าสภาจะทำหน้าที่ของต่อไปในเรื่องนี้ การทำให้การทำแท้งถูกกฎหมายอยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้ว

ประเทศอาร์เจนตินามีการสั่งห้ามการทำแท้งมาตั้งแต่ปี 2464 โดยจะอนุญาตให้ทำแท้งเฉพาะในกรณีการถูกข่มขืนและการตั้งครรภ์จะส่งร้ายต่อสุขภาพแบบถึงแก่ชีวิตเท่านั้น เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในแถบละตินอเมริกาแล้ว ประเทศโดมินิกัน เอลซัลวาดอร์ เฮติ ฮอนดูรัสและนิคารากัวต่างก็สั่งห้ามการทำแท้งโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ

เฟอร์นันเดซกล่าวว่า การทำให้การทำแท้งเป็นเรื่องผิดกฎหมาย เป็นการทำร้ายผู้หญิงจำนวนมากโดยเฉพาะผู้หญิงที่ยากจนทำให้ผู้หญิงเหล่านี้ต้องทำแท้งในแบบที่ไม่ปลอดภัย ทำให้เกิดความเสี่ยงทางสุขภาพและบางครั้งก็เสี่ยงต่อชีวิต

มาเรียลา เบลสกี ประธานแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนลประจำอาร์เจนตินาแสดงความยินดีต่อคำประกาศนี้เช่นกัน เธอบอกว่า มันเป็นเรื่องเห็นได้ชัดที่ประธานาธิบดีผู้นี้รับฟังเสียงความต้องการของผู้ที่มีโอกาสตั้งครรภ์รวมถึงแสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นว่าอาร์เจนตินาพร้อมสำหรับกฎหมายนี้

