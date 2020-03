วันสตรีสากลอังกฤษ คนงานบริการทางเพศเรียกร้องการรับรองทางกฎหมาย

ในวันสตรีสากล 2020 มีเรื่องราวการเคลื่อนไหวของของสหภาพคนทำงานบริการทางเพศในอังกฤษ ที่เพิ่งจะเรียกร้องเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างงานเป็นผลสำเร็จ โดยที่คนงานเหล่านี้เคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องให้การทำงานบริการทางเพศได้รับการรองรับว่าถูกกฎหมายอย่างเต็มรูปแบบในอังกฤษ

ที่มา: United Voices of the World/Twitter @UVWunion

เป็นปีที่ 3 แล้วที่สายงานคนทำงานบริการทางเพศของสหภาพยูไนเต็ตวอยซ์ออฟเดอะเวิร์ลด์ (united voices of the world - UVW) ทำการประท้วงหยุดงานและเข้าร่วมขบวนของวันสตรีสากลในอังกฤษ พวกเขาเรียกร้องให้มีงานบริการทางเพศเป็นเรื่องถูกกฎหมายโดยครอบคลุมทั้งหมด และให้ยอมรับสิทธิในการที่คนทำงานเหล่านี้จะสามารถลาหยุดได้โดยยังคงได้รับค่าจ้าง สิทธิในการได้รับสวัสดิการหลังเกษียณอายุ และการันตีค่าแรงขั้นต่ำ

ถึงแม้ว่าในประเทศอังกฤษและแคว้นเวลส์จะจัดว่าการซื้อและการขายบริการทางเพศเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย แต่กิจกรรมส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมการเงินในเรื่องนี้ยังผิดกฎหมาย เช่น มีการห้ามเสนอขายบริการในที่สาธารณะ หรือการเสนอขายในที่สาธารณะให้กับผู้ที่สัญจรไปมา นอกจากนี้การเป็นผู้จัดการสถานบริการทางเพศยังถูกทำให้ผิดกฎหมายอยู่ ซึ่งผู้ที่เสนอขายบริการทางเพศตามถนนอาจจะถูกปรับได้ในการกระทำผิดครั้งแรกเป็นเงิน 500 ปอนด์ (20,500 บาท)

หนึ่งในอีกประเด็นที่พูดถึงคือความยากลำบากในการที่คนทำงานบริการทางเพศจะสามารถมีรายได้มากพอดำรงชีวิตได้ มีการยกตัวอย่างเรื่องราวของ จูโน แมค หญิงอายุ 30 ปีที่ทำงานบริการทางเพศมาเป็นเวลา 10 ปี บอกว่าเธอต้องทำงานทั้งวันทั้งคืนเพื่อที่จะมีรายได้มากพอจะใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เธอเป็นหนึ่งในคนที่ร่วมเดินขบวนในวันสตรีสากล เธอบอกว่ากลุ่มคนทำงานบริการทางเพศต้องทำงานหนักเพื่อที่จะมีความมั่นคงในงานเพราะทั้งนายจ้างและรัฐบาลต่างก็ปฏิเสธที่จะให้ความมั่นคงทางการงานของคนบริการทางเพศ

นอกจากนี้แมคยังพูดถึงปัญหาสภาพการจ้างงานที่บีบให้คนทำงานบริการทางเพศต้องทำงานในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมาย นอกจากนี้การทำให้สถานที่ทำงานและผู้ใช้บริการของพวกเธอผิดกฎหมายยังกลายเป็นการกีดกันไม่ให้พวกเธอสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือและกระบวนการยุติธรรมได้ในยามที่พวกเธอต้องเผชิญกับความรุนแรง นอกจากนี้ยังพูดถึงว่างานในอุตสาหกรรมทางเพศไม่ควรจะกลายเป็นสถานที่ของการกดขี่ข่มเหงถึงแม้ว่าจะมีการกดขี่แบบนี้เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานแล้ว

แมคยังกล่าวอีกว่ากรณีการปรับลดงบประมาณสวัสดิการประชาชนนั้นทำให้ส่งผลกระทบต่อทั้งผู้หญิง กลุ่มคนหลากหลายทางเพศ ผู้อพยพ คนผิวสี และคนพิการ นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ประชาคมสตรีนิยมหันมาสนใจทำให้งานบริการทางเพศเป็นเรื่องถูกกฎหมาย แมคยังระบุอีกว่างานบริการทางเพศก็เหมือนกับงานอื่นๆ ที่ผู้หญิงทำแล้วถูกสังคมลดทอนคุณค่า เช่น งานทำความสะอาด งานเลี้ยงดูเด็ก หรืองานทำอาหาร

ชิรี ชัลมี ผู้จัดตั้งสหภาพฝ่ายงานบริการทางเพศของ UVW กล่าวว่าการทำกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการหยุดงานประท้วงเริ่มส่งผลทางบวกบ้างแล้วในภาคพื้นดิน "พวกเราต้องการให้มีการยอมรับงานทุกรูปแบบที่ผู้หญิงทำ"

จากผลการสำรวจโพลในอังกฤษระบุว่าชาวอังกฤษสนับสนุนการเคลื่อนไหวของคนทำงานบริการทางเพศมากเป็นประวัติการณ์ในปี 2562 โดยผลสำรวจระบุว่าชาวอังกฤษร้อยละ 49 เห็นด้วยกับการทำให้การเป็นเจ้าของโรงแรมค้าประเวณีถูกกฎหมาย และร้อยละ 44 เห็นด้วยกับการที่คนทำงานบริการทางเพศควรค้าประเวณีแบบเดินบนถนนได้อย่างถูกกฎหมาย

ก่อนหน้านี้ไม่นานในวันที่ 6 มี.ค. ที่ผ่านมาสหภาพ UVW และองค์กร Decrim Now ก็เพิ่งได้รับชัยชนะจากคำตัดสินของศาล ที่ตัดสินให้พนักงานเต้นเปลื้องผ้าในคลับบราวน์แอนด์ฮอร์นส์ให้ถูกจัดอยู่ในสถานะแรงงานและยกเลิกสถานะ "ผู้รับจ้างเหมาช่วงอิสระ" ทำให้พนักงานเหล่านี้สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานได้ เช่น การลาคลอดหรือลาเลี้ยงดูลูก การลาป่วยโดยไม่ต้องเสี่ยงถูกเลิกจ้าง ได้รับการคุ้มครองจากการถูกข่มเหงรังแกในที่ทำงาน รวมถึงสิทธิในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน

เรียบเรียงจาก

International Women’s Day: This is why sex workers are striking in London, The Independent, 09-03-2020

Strippers union United Voices of the World and Decrim Now celebrate employment tribunal win, Decrim Now, 06-03-2020