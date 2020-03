นักวิทย์ระบุสุนัขและแมวไม่สามารถแพร่เชื้อไวรัสโคโรนาติดต่อคน

สื่อวิทยาศาสตร์และเว็บไซต์พิสูจน์ข่าวปลอมยืนยันว่าสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขหรือแมวไม่สามารถแพร่ไวรัส COVID-19 สู่มนุษย์ เรื่องจริงคือสุนัขและแมวอาจจะได้รับการตรวจพบเชื้อในระดับอ่อนๆ ได้ถ้าหากพวกมันได้รับเชื้อต่อจากคนแต่พวกมันไม่สามารถทำให้เกิดการแพร่ระบาดไปสู่คนได้

ที่มาของภาพประกอบข่าว: Wikipedia/増田一 (CC BY-SA 3.0)

จากที่เคยมีข่าวลือชวนสร้างความเข้าใจผิดว่าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด 19 (COVID-19) สามารถแพร่จากสัตว์เลี้ยงไปสู่คนได้นั้น ไม่ใช่เรื่องจริง

มีการพูดถึงจากกระทรวงการเกษตร ประมง และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฮ่องกง ระบุว่าพวกเขาได้ควบคุมสุนัขตัวหนึ่งเพื่อตรวจโรคแล้วพบว่ามีผลไวรัสเป็นบวกจากการตรวจจมูกช่องปากของสุนัข แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าสุนัขตัวนี้มีอาการป่วย และไม่พบว่าสัตว์เลี้ยงจะเป็นแหล่งที่ทำให้คนติดเชื้อได้

ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยซิตีแห่งฮ่องกง มหาวิทยาลัยซิตีและองค์การอนามัยสัตว์โลกก็ระบุผลการตรวจว่ากรณีของสุนัขเกิดจากการติดเชื้อระดับต่ำที่มีความเป็นไปได้ที่สุนัขตัวนี้จะติดมาจากมนุษย์ แต่การติดเชื้อระดับต่ำนี้ไม่ใช่เรื่องน่าเป็นห่วง เพราะสัตว์เลี้ยงไม่ได้มีอาการป่วยหลังจากการได้รับเชื้อแต่อย่างใด

วาเนสซา บาร์ส ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยซิตีกล่าวว่าในกรณีการระบาดของโรคซาร์สปี 2546 ที่มีความร้ายแรงของโรคมากกว่า ก็เคยเกิดกรณีที่มนุษย์แพร่เชื้อไปสู่สัตว์เลี้ยงเช่นกัน แต่สัตว์เลี้ยงก็ไม่ได้มีอาการป่วยใดๆ เลย นอกจากนี้สัตว์เลี้ยงเหล่านี้ไม่สามารถแพร่เชื้อต่อมาสู่มนุษย์ได้

อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญก็แนะนำว่าคนที่ป่วยจากการได้รับเชื้อ COVID-19 ควรหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้สัตว์เลี้ยงตัวเองและควรให้คนอื่นที่ไม่ป่วยรับหน้าที่ดูแลสัตว์เลี้ยงไปก่อนเพื่อไม่ให้แพร่เชื้อไปสู่สัตว์ ทั้งนี้ทุกคนที่เลี้ยงสัตว์ก็ควรจะปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยที่ดี เช่น การหมั่นล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะก่อนจับต้องสัตว์ จับต้องอาหารสัตว์ หรือสิ่งของเครื่องใช้สัตว์เลี้ยง และไม่ควรจูบพวกมัน

โฆษกจากฮ่องกงกล่าวว่า "นอกเหนือจากการปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยที่ดีแล้ว ผู้มีสัตว์เลี้ยงก็ไม่ควรจะกังวลมากจนเกินไป และไม่ว่าจะในสภาพการณ์ใดๆ ก็ตาม พวกเขาไม่ควรละทิ้งสัตว์เลี้ยงของตัวเอง"

เรียบเรียงจาก

Dogs, Cats Can’t Pass on Coronavirus, but Can Test Positive, Snopes, 05-03-2020

Dog tests 'weak positive' for coronavirus, a 1st case of human-to-canine infection, Live Science, 06-03-2020