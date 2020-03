เฉื่องซวีเญิ๊ต บล็อกเกอร์ของสื่อเรดิโอฟรีเอเชีย ถูกศาลเวียดนามตัดสินจำคุก 10 ปี ในคดีที่ดิน ทนายยังกังขาว่าศาลมีธงมาก่อนแล้ว ก่อนหน้านี้บล็อกเกอร์คนนี้เคยถูกทางการเวียดนามคุมขังเพราะวิจารณ์ผู้นำและพรรคคอมมิวนิสต์ ก่อนลี้ภัยมาที่ไทยเพื่อขอสถานะกับ UNHCR แต่ถูกนำตัวกลับประเทศอย่างลึกลับ

กลาง: เฉื่องซวีเญิ๊ต

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. ที่ผ่านมา เฉื่องซวีเญิ๊ต (Truong Duy Nhat) บล็อกเกอร์ของเรดิโอฟรีเอเชียถูกตัดสินลงโทษจากศาลเวียดนามให้ต้องจำคุกเป็นเวลา 10 ปี ซึ่งทนายความของเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นการตัดสินคดีที่มีการเตรียมแผนการเอาไว้ก่อนล่วงหน้า โดยเขาบอกว่าการตัดสินลงโทษครั้งนี้เป็น "การล้างแค้นทางการเมืองอย่างชั่วช้า"

เฉื่องซวีเญิ๊ตถูกดำเนินคดีข้อหา "ใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจในทางที่ผิด" จากกรณีข้อพิพาทเรื่องที่ดินมาตั้งแต่สิบปีที่แล้ว โดยที่ทนายความของเขาคือ ดังดินมายน์ ประณามว่าคำตัดสินในครั้งนี้ "ไม่เป็นธรรม" และไม่มีหลักฐานสนับสนุนในชั้นศาล

ดังบอกว่าในฐานะที่เป็นคดีอาญาแล้ว การจะตัดสินดำเนินคดีใครตามหลักกฎหมายเวียดนามควรจะมีการพิจารณาด้วยปัจจัย 4 ปัจจัยแต่ในคดีนี้ศาลก็มีปัญหาอย่างน้อย 3 ปัจจัย โดยที่ดังไม่ได้ให้รายละเอียดว่าเป็นปัจจัยใดบ้าง ดังกล่าวอีกว่าดูเหมือนศาลจะมีธงของคดีนี้เอาไว้ล่วงหน้าแล้ว เพราะการดำเนินคดีดูเหมือนจะดำเนินไปเร็วมาก และจบลงด้วยการลงโทษอย่างหนัก

ทั้งนี้คำพูดสุดท้ายในการตัดสินคดีที่เฉื่องซวีเญิ๊ตพูดไว้คือการขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนเขาในช่วงที่ถูกดำเนินคดี และมีการอ่านบทกลอนของฝานฉูตริน ผู้เคยเป็นนักสู้ต่อต้านอาณานิคมเมื่อศตวรรษที่แล้ว บทกวีดังกล่าวระบุว่า "ในช่วงเวลาที่เสื่อมถอยชั่วคราว ผู้ที่ปะชุนท้องฟ้าจะไม่ยอมให้เรื่องเล็กๆ ทำให้พวกเขาล้มเลิก"

เฉื่องซวีเญิ๊ตเป็นคนที่เขียนเนื้อหารายสัปดาห์ให้กับเรดิโอฟรีเอเชียเวียดนาม เขาหายตัวไปขณะอยู่ในกรุงเทพฯ ขณะที่รอจดสถานะเป็นผู้ลี้ภัยกับ UNHCR เมื่อช่วงปลายเดือน ม.ค. 2562 ท่ามกลางความกลัวว่าเขาจะถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ทางการเวียดนาม จนกระทั่งในอีก 2 เดือนหลังจากนั้นก็มีการเปิดเผยว่าเขาอยู่ภายใต้การควบคุมตัวของทางการในกรุงฮานอย ทางการไทยปฏิเสธว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปจากไทยของเขา

ก่อนหน้านี้เขาถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลาสองปีเมื่อปี 2557 จากข้อหาล่วงละเมิดเสรีภาพประชาธิปไตยและผลประโยชน์ของรัฐ จากการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลและเหล่าผู้นำของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนามบนบล็อกส่วนตัวของเขาที่ชื่อ “Another Point of View (มุมมองอีกด้าน)” โดยหนัดถูกจับตัวตั้งแต่ปี 2556 และถูกกักขังระหว่างไต่สวน

เฉื่องซวีเญิ๊ตเคยถูกทางการคุมขังในเวียดนามเมื่อปี 2556-2558 จากการเขียนวิจารณ์รัฐบาลเวียดนาม ในปี 2562 เขาถูกดำเนินคดีจากพนักงานสืบสวนของตำรวจในข้อหาเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินของรัฐในวงเงิน 13,000 ล้านดอง (ราว 17.6 ล้านบาท) อย่างไรก็ตามคดีนี้ขาดหลักฐานที่เพียงพอในการเอาผิดเขาในเรื่องการเป็นเจ้าของที่ดินอย่างผิดกฎหมาย

คำตัดสินของศาลระบุว่า เฉื่องซวีเญิ๊ตเคยเป็นหัวหน้าสำนักงานหนังสือพิมพ์ไดดวนเก็ตในเมืองดานังปี 2541-2554 เขาใช้อิทธิพลที่มีกับคณะกรรมาธิการประชาชนดานังในการซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นสำนักงานหนังสือพิมพ์ของเขา คำตัดสินศาลระบุว่าที่ดินที่เขาซื้อมาซื้อมาด้วยราคาต่ำกว่ามูลค่าทำให้เป็นการสูญเสียต่อรัฐ

ทั้งนี้ยังมีกรณีที่อดีตหัวหน้ากองบรรณาธิการและรองหัวหน้ากองบรรณาธิการไดดวนเก็ตถูกกล่าวหาเรื่อง "ขาดความรับผิดชอบจนทำให้เกิดผลเสียหายร้ายแรง" เช่นกัน แต่ทว่าการประเมินความเสียหายต่อกรณีของเฉื่องซวีเญิ๊ตใช้มูลค่าจากปี 2561 ขณะที่การประเมินความเสียหายของสองคนหลังนี้ใช้มูลค่าจากปี 2557 ทนายความกล่าวว่าเขาพยายามชี้ให้ศาลเห็นถึงความแตกต่างในเรื่องนี้แต่ศาลก็ไม่ยอมรับ บอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เขาถูกสั่งจำคุก 10 ปีในที่สุด

ลูกสาวของเฉื่องซวีเญิ๊ตบอกว่าเธอเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของพ่อตัวเองไม่ว่าเขาจะถูกสั่งจำคุกกี่ปีก็ตาม และบอกว่าการลงโทษนี้จะไม่สามารถทำลายความตั้งใจของพ่อเธอได้ มันจะไม่สามารถยับยั้งการเขียนวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลของพ่อเธอได้ เพื่อนของเขากล่าวในทำนองเดียวกันว่าเฉื่องซวีเญิ๊ตไม่ได้ทำผิดอะไรและการตัดสินคดีนี้ดูเป็นคำตัดสินที่หนักมากจนไม่น่าจะเป็นความจริง

องค์กรคณะกรรมการคุ้มครองผู้สื่อข่าว (CJP) ออกแถลงการณ์ในวันที่ 9 มี.ค. ที่ผ่านมาเรียกร้องให้รัฐบาลเวียดนามปล่อยตัวเขาทันทีและอย่าปิดกั้นไม่ให้มีการยื่นอุทธรณ์ ทั้งนี้ ชอว์น คริสปิน ผู้แทนอาวุโสของ CJP ฝ่ายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังวิจารณ์อีกว่าคดีแบบนี้เป็นข้อกล่าวหาเทียมๆ เพื่อที่รัฐบาลเวียดนามจะอ้างใช้ปิดกั้นเสียงที่วิพากษ์วิจารณ์พวกเขา

ประธานของเรดิโอฟรีเอเชีย เบย์ ฟาง ก็แถลงประณามคำตัดสินในครั้งนี้ว่าเป็นคำตัดสินที่ไม่เป็นธรรม และเป็นการกระทำที่น่ารังเกียจของทางการเวียดนามที่พยายามโจมตีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพสื่อ ฟางกล่าวอีกว่าความอยุติธรรมนี้จะยิ่งทำให้เรดิโอฟรีเอเชียมีพันธกิจยึดมั่นมากขึ้นในการนำเสนอเรื่องราวของเวียดนามแบบที่ไม่มีการเซนเซอร์ด้วยสื่อและข้อมูลที่แม่นยำ

เรียบเรียงจาก

'Vile Political Revenge' Seen as RFA Blogger Receives 10-Year Jail Sentence in Vietnam, RFA, Mar. 9, 2020