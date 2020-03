ผู้หญิงเม็กซิโกนับหมื่นหยุดงานประท้วงความรุนแรงและการฆาตกรรมต่อสตรี

ผู้หญิงในเม็กซิโกหลายหมื่นคนพากันนัดหยุดงานอยู่บ้านประท้วงวัฒนธรรมอำนาจแบบความเป็นชาย (machismo culture) ซึ่งเป็นต้นตอความรุนแรงต่อผู้หญิงและส่งผลให้มีกรณีการฆาตกรรมผู้หญิงเกิดขึ้นมากในเม็กซิโก

ภาพการประท้วงของผู้หญิงในเม็กซิโก (ที่มา:Twitter/GisiLovesTaylor)

12 มี.ค. 2563 กรุงเม็กซิโกซิตี้เมื่อวันที่ 10 มี.ค. ที่ผ่านมากลายเป็นเมืองที่ถนนโล่งแม้ในช่วงเร่งรีบ ร้านค้าจำนวนมากปิดทำการ สำนักงานเต็มไปด้วยโต๊ะเก้าอี้ที่ไม่มีคนนั่ง และโรงเรียนต่างๆ พยายามเปิดการสอนต่อไปทั้งที่ขาดทั้งบุคลากรและนักเรียนจำนวนมาก ทั้งหมดนี้เป็นเพราะผู้หญิงในเม็กซิโกพากันนัดประท้วงหยุดงาน-หยุดเรียน กันอย่างกว้างขวาง

ผู้จัดการประท้วงในครั้งนี้เรียกมันว่าเป็น "การประท้วงสไตรค์ระดับชาติ" เพื่อต้องการสร้างจิตสำนึกเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิงและเพื่อต่อต้านวัฒนธรรมการมองข้ามความสำคัญในงานของผู้หญิงที่ทำสิ่งต่างๆ ให้สังคม นั่นทำให้พวกเธอประท้วงทั้งด้วยการหยุดงานที่ได้รับค่าจ้างและงานบ้าน

เบรนดา เฮอร์นันเดซ ผู้จัดการซูเปอร์มาร์เก็ตอายุ 33 ปี ในเม็กซิโกซิตี้กล่าวว่าเธอตัดสินใจไม่ไปทำงาน ไม่ออกจากบ้าน ไม่ไปจับจ่ายซื้อของ เพื่อเป็นการประท้วงต่อต้านความรุนแรงที่ผู้หญิงต้องเผชิญ เธอบอกว่าสิ่งนี้จะเป็นการส่งสารอันแรงกล้าต่อสังคม "ถ้าหากพวกเราไม่ทำอะไรต่อไปสักวันหนึ่งเหยื่ออาจจะกลายมาเป็นภรรยาของคุณ แม่ของคุณ พี่น้องของคุณ" เฮอร์นันเดซกล่าว

นอกจากนี้ยังมีการแชร์ภาพต่างๆ เกี่ยวกับการประท้วงนี้ลงโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็นภาพที่สำนักงาน ร้านค้า และร้านอาหารต่างๆ ที่ร้างคนไปครึ่งหนึ่ง

หนึ่งในคนทำงานที่ห้างสรรพสินค้า ปาซิโอ เดอ ลา เรฟอร์มา กล่าวว่าเขารู้สึกแย่เวลาที่ไม่มีผู้หญิงและเข้าถึงคิดถึงเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้หญิง ห้างสรรพสินค้าที่เขาทำงานอยู่ดูร้างคนเมื่อไม่มีพวกเธอ ห้างสรรพสินค้าดังกล่าวนี้เคยมีประวัติเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิง เมื่อมีเหตุสามีของพนักงานหญิงร้านขายรองเท้าบุกเข้ามายิงเธอจนเสียชีวิตในปี 2561

การประท้วงสไตรค์หมู่ในครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากผู้นำธุรกิจจำนวนมากและจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลด้วย โดยให้สัญญาว่าพวกเธอจะยังคงได้รับค่าจ้างถึงแม้จะหยุดงานประท้วง มีการจัดช่องทางการโดยสารฟรีเนื่องจากผู้หญิงจำนวนมากไม่ได้มาทำงานเป็นพนักงานขายตั๋ว ในขณะที่บางอุตสาหกรรมที่มีผู้หญิงทำงานอยู่เป็นจำนวนมากถึงขั้นไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้ เช่นอุตสาหกรรมโรงแรมที่ถึงขั้นติดป้ายว่าห้องนี้ไม่ได้ทำความสะอาดเพราะแม่บ้านหยุดงาน ร้านอาหารบางแห่ง ร้านเสริมสวย และร้านค้าหลายร้านก็ปิดทำการในวันนั้น

อย่างไรก็ตาม มีผู้หญิงบางส่วนที่ไม่สามารถหยุดงานและหยุดทำธุระอื่นๆ ได้แบบผู้หญิงที่ประท้วง เช่น กรณีของแมกดา รอดริดจ์ คนขายของร้านริมทางที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องเลี้ยงดูลูก 2 คน เธอบอกว่าเธอก็อยากเข้าร่วมประท้วงในครั้งนี้ด้วย แต่เธอต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องลูกและลูกๆ ของเธอก็ต้องไปโรงเรียน แต่เธอก็อยากแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับการประท้วงนี้ในฐานะที่เป็นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับบทบาทของผู้หญิงในสังคมเม็กซิกัน

และการแสดงให้เห็นผลกระทบของสังคมที่ขาดผู้หญิงนี้เองที่กลายเป็นประเด็นสำคัญ มีกลุ่มธุรกิจประเมินว่าถ้าหากไม่มีผู้หญิงเหล่านี้เศรษฐกิจของเม็กซิกันก็จะหดตัวลงประมาณตั้งแต่ 300-1,000 ล้านดอลลาร์ (ราว 9,400 ล้านบาท ถึง 31,000 ล้านบาท)

