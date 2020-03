ฮาร์วีย์ ไวน์สไตน์ ผู้มีอิทธิในวงการภาพยนตร์สหรัฐฯ ถูกตัดสินจำคุก 23 ปี ข้อหาข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่จุดฉนวนขบวนการเปิดโปงและสร้างความตระหนักประเด็นการล่วงละเมิดทางเพศจากทั่วโลก #MeToo ทั้งนี้กรณีของไวน์สไตน์ยังสะท้อนเรื่องของการใช้อำนาจข่มขู่คุกคามคนอื่นด้วย

หน้า: ฮาร์วีย์ ไวน์สไตน์ (ที่มา:Youtube/ CBS News)

13 มี.ค. 2563 จอมอิทธิพลแห่งวงการภาพยนตร์สหรัฐฯ ฮาร์วีย์ ไวน์สไตน์ ถูกตัดสินจำคุกข้อหาล่วงละเมิดทางเพศและข่มขืน ทำให้เขาต้องรับโทษจำคุก 23 ปี

ทนายความของไวน์สไตน์ โต้แย้งว่าไวน์สไตน์มีอายุ 67 ปี และมีอาการป่วยควรจะได้รับโทษขั้นต่ำคือ 5 ปี ก็เพียงพอที่จะเป็น "โทษจำคุกตลอดชีวิต" สำหรับเขาแล้ว แต่ฝ่ายอัยการก็โต้แย้งว่าไวน์สไตน์ควรจะได้รับโทษขั้นสูงสุดจากการที่เขา "ก่อเหตุล่วงละเมิดมาทั้งชีวิต" ต่อผู้หญิงและไม่มีความสำนึกผิดต่อสิ่งที่ตัวเองทำ

ในปี 2560 มีดารานักแสดงหลายคนเปิดโปงเรื่องราวอื้อฉาวของไวน์สไตน์ที่ก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศและข่มขืน จนกลายมาเป็นการเคลื่อนไหวที่ชื่อ #MeToo ที่ขยายวงไปเปิดโปงเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศในแวดวงต่างๆ ในหลายแห่งของโลก

ถึงแม้ว่าไวน์สไตน์จะได้ให้การต่อศาลเป็นครั้งแรกในวันที่ 11 มี.ค. ที่ผ่านมาว่าเขา "สำนักผิดอย่างมาก" แต่ก็บอกว่าตัวเขาและผู้ชายคนอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุรู้สึก "สับสนไปหมด" กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ถูกมองว่าเป็นการกล่าวถึงขบวนการ #MeToo โดยที่ไวน์สไตน์ปฏิเสธข้อกล่าวหามาโดยตลอดและทนายความของเขาก็บอกว่าจะมีการอุทธรณ์ในเรื่องนี้

ไวน์สไตน์ถูกตัดสินให้มีความผิดนั้นเป็นข้อหาการก่ออาชญากรรมทางเพศในชั้นที่ 1 ต่อผู้ช่วยโปรดักชัน มิเรียม ฮาลีย์ ในปี 2549 และข้อหาข่มขืนในระดับขั้นที่ 3 ต่อผู้ที่สมัครเป็นนักแสดง เจสสิกา มานน์ ในปี 2556 อย่างไรก็ตามคณะลูกขุนนิวยอร์กตัดสินให้ไวน์สไตน์พ้นโทษข้อหาที่หนักที่สุดคือ ข้อหาประทุษร้ายทางเพศอย่างป่าเถื่อน (predatory sexual assault) ซึ่งหมายถึงการข่มขืนในแบบที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกายหรือมีการข่มขู่คุกคามด้วย ซึ่งถ้าหากเขาถูกตัดสินให้มีความผิดด้วยข้อหานี้ก็จะทำให้เขาต้องโทษจำคุกยาวนานขึ้น

ผู้หญิงที่ให้การกล่าวหาไวน์สไตน์ทั้ง 6 คน รับฟังการพิจารณาคดีครั้งนี้ในศาลด้วย ฮาลีย์ และ มานน์ ต่างก็ให้การว่าการเผชิญกับการข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศนั้นส่งผลต่อพวกเธออย่างไร ฮาลีย์กล่าวว่ามันทำฝากรอยแผลเป็นทางใจไว้ให้เธอ "สิ่งที่ไวน์สไตน์ทำกับฉันไม่เพียงแค่ทำให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของฉันถูกปลดเปลือยออกไปในฐานะผู้หญิงเท่านั้น แต่มันยังบดขยี้ทำลายความมั่นใจในตัวเองของฉันไปด้วย"

ไม่เพียงแค่เรื่องการล่วงละเมิดทางเพศและการข่มขืนเท่านั้น ไซรัส แวนซ์ จูเนียร์ อัยการแขวงแมนฮัตตันยังบอกอีกว่า ไวน์สไตน์ได้ใช้อำนาจของตัวเองในการใช้ให้คนคอยสอดแนมผู้ที่เขาล่วงละเมิดทางเพศเพื่อให้คนเหล่านั้นปิดปากตัวเอง แต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็ไม่เงียบเฉยแต่เปิดปากพูดถึงสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นทำให้ไวน์สไตน์ถูกลงโทษและให้ความหวังกับผู้ที่เผชิญการล่วงละเมิดทางเพศคนอื่นๆ ทั่วโลก

ดอนนา โรทุนโน ทนายความของไวน์สไตน์ กล่าวหาว่าคำตัดสินในครั้งนี้ "น่ารังเกียจ" โดยบอกอีกว่าเป็นการตัดสินที่ "แรงเกินไปและน่าขัน" เธออ้างว่าคนที่ก่อเหตุฆาตกรรมจะยังได้ออกจากคุกเร็วกว่าไวน์สไตน์เสียอีก รวมถึงกล่าวหาว่าศาลได้รับการกดดันจากการเคลื่อนไหวของประชาชนมากเกินไป ทนายความเปิดเผยอีกว่าไม่มีญาติหรือคนในครอบครัวของไวน์สไตน์คนใดเลยที่เข้าร่วมรับฟังการพิจารณาคดีนี้

หลังจากการพิจารณาคดี เคท เบคคินเซล นักแสดงฮอลลีวูดก็พูดถึงประสบการณ์ที่เคยเผชิญกับการถูกใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงจากไวน์สไตน์มาก่อน จากกรณีที่เบคคิลเซลไม่ยอมไปงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง Serendipity ในปี 2544 เพราะในช่วงนั้นเพิ่งจะผ่านเหตุการณ์ก่อการร้าย 9-11 ไม่นาน แต่ไวน์สไตน์ก็ตำหนิด่าทอเธอด้วยคำพูดที่ล่วงล้ำทางเพศและเหยียดเพศวิถี เธอบอกว่าเธอรู้สึกโล่งอกมากที่คนอย่างไวน์สไตน์ถูกลงโทษ

"ฉันหวังและภาวนาว่าพวกเราในฐานะอุตสาหกรรมจะเริ่มทำให้การใช้อำนาจในทางที่ผิดเป็นเรื่องผิดกฎหมายและมีการเปิดโปงพวกเขา กำจัดพวกเขา เพื่อคนทุกเพศ เสมอไป" เคท เบคคินเซล กล่าว

