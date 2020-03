เมื่อไม่นานนี้มีเหตุการณ์ที่เสมือนเป็นความหวังให้กับการเมืองเรื่องเพศสภาพ หลังจากกรีซได้ 'แคเทอรินา ซาเกลลาโรปูโล' ประธานาธิบดีหญิงคนใหม่สาบานตนเข้ารับตำแหน่ง ขณะที่กรีซมีโจทย์เรื่องคลื่นผู้อพยพซีเรีย และไวรัส Covid-19 ที่กำลังระบาดในภาคพื้นยุโรป สุนทรพจน์ของ 'ซาเกลลาโรปูโล' ให้คำมั่นว่าจะยึดหลักการประชาธิปไตยและหลักนิติธรรม รักษาอธิปไตยของพรมแดน พร้อมกับบรรลุเป้าหมายด้านมนุษยธรรม

แคเทอรินา ซาเกลลาโรปูโล สาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีกรีซ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม (ที่มา: lifo.gr)

แคเทอรินา ซาเกลลาโรปูโล ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่และสาบานตนเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการเมืองเมื่อวันที่ 13 มี.ค. ที่ผ่านมา หลังจากที่สภาโหวตด้วยคะแนนเสียงสนับสนุนอย่างท่วมท้นเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว ด้วยคะแนนเสียง 261 ต่อ 33 เสียง ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำอย่างน้อย 200 เสียงตามกฎหมายของกรีซ

ในช่วงที่มีการโหวตลงคะแนนในเรื่องนี้ คิราคอส มิตโซทาคิส นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า "วันนี้ หน้าต่างแห่งอนาคตได้เปิดออกแล้ว" โดยที่ซาเกลลาโรปูโลถือเป็นประธานาธิบดีหญิงของกรีซคนแรกในรอบ 200 ปี นับตั้งแต่กรีซประกาศอิสรภาพ มิตโซทาคิสกล่าวถึงเรื่องนี้อีกว่า "ประเทศของพวกเราเข้าสู่ทศวรรษที่ 3 ของศตวรรษที่ 21 ด้วยเรื่องในแง่ดีมากขึ้น"

ซาเกลลาโรปูโล เป็นผู้สมัครอิสระที่ได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากการเมืองในทุกฝักฝ่าย โดยมีพรรคการเมืองใหญ่ๆ ทุกพรรคที่โหวตเลือกเธอ นั่นทำให้สื่อต่างประเทศมองว่าเป็นเรื่องใหม่เพราะกรีซเป็นประเทศที่มีลักษณะประเพณีนิยมและมีนักการเมืองที่เป็นผู้หญิงในตำแหน่งสูงๆ อยู่น้อยมาก หลังจากที่มิตโซทาคิสชนะการเลือกตั้งได้ในเดือน ก.ค. ปี 2562 เขาก็ถูกวิจารณ์ว่าจัดตั้งคณะรัฐบาลที่มีคนตำแหน่งสูงๆ เป็นผู้ชายทั้งหมด

ซาเกลลาโรปูโล แถลงว่า "ฉันหวังว่าการเลือกให้ผู้หญิงได้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงสุดของประเทศเป็นครั้งแรกจะช่วยพัฒนาตำแหน่งแห่งที่ของผู้หญิงทุกคนในประเทศนี้ได้ทั้งในระดับครอบครัวและในระดับสังคม"

"มันถึงเวลาแล้วที่ผู้หญิงในประเทศนี้จะเล็งเห็นว่าพวกเขาสามารถทำความฝันให้เป็นจริงได้โดยคุณค่าของตัวเองโดยไม่ต้องเผชิญกับการถูกกีดกันเพียงเพราะเกิดเป็นผู้หญิง" ซาเกลลาโรปูโลกล่าว

พิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งในครั้งนี้มีขึ้นในช่วงเวลาที่กำลังมีมาตรการป้องกันการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือ Covid-19 ทำให้มีการสาบานตนในที่รัฐสภาที่เกือบจะโล่ง มีเจ้าหน้าที่และนักข่าวอยู่เพียงจำนวนหนึ่งเท่านั้น ในขณะที่ข้างนอกก็มีการปิดโรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถานที่เสี่ยงที่จะมีคนหนาแน่นอื่นๆ โดยที่พิธีการสาบานตนนี้มีการไลฟ์ถ่ายทอดสดผ่านทางช่องโทรทัศน์ของรัฐบาล

ซาเกลลาโรปูโล เคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเป็นศาลปกครองสูงสุดของกรีซมาตั้งแต่ปี 2561 เธอได้รับตำแหน่งประธานาธิบดีต่อจากนักการเมืองสายอนุรักษ์นิยมที่มีประสบการณ์ทางการเมืองมานานอย่าง โปรโคปิส พาฟโลปูโลส

นอกจากพูดถึงเรื่องการแก้ปัญหาโคโรนาไวรัสและวิกฤตผู้อพยพในกรีซแล้ว ซาเกลลาโรปูโลยังกล่าวสุนทรพจน์เข้ารับตำแหน่งโดยพูดถึงเรื่องที่ว่ากรีซจะต้องยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมต่อไป รวมถึงมุ่งหน้าไปสู่ "อนาคตที่รุ่งเรืองที่จะมีพื้นที่ให้กับพวกเราทุกคน"

วิกฤตผู้อพยพที่ซาเกลลาโรปูโลพูดถึงเป็นเรื่องที่ตุรกีดำเนินนโยบายแบบที่ส่งผลกระทบทำให้ผู้อพยพและผู้ลี้ภัยพยายามเข้าไปในกรีซทำให้เกิดเหตุปะทะกับเจ้าหน้าที่ชายแดนของกรีซ ขณะเดียวกับเจ้าหน้าที่ของกรีซก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามักจะใช้ยุทธวิธีแบบรุนแรงในการโต้ตอบกับกลุ่มผู้อพยพ ซาเกลลาโรปูโลกล่าวว่า พวกเขาต้องรักษาเรื่องอธิปไตยของพรมแดนไว้พร้อมๆ กับการคุ้มครองและบรรลุเป้าหมายด้านมนุษยธรรมกับผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือ เธอบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากแต่ไม่ถึงขั้นเป็นไปไม่ได้

เรียบเรียงจาก

'A hope for all women': Greece swears in first female president, The Christian Science Monitor, 13-03-2020