19 มี.ค. 63 จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 60 ราย สธ. ยันยังติดในวงจำกัด

สธ. แถลง แบ่งผู้ติดเชื้อเป็น 2 กลุ่ม คือผู้มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยเดิม รวม 43 ราย และผู้ป่วยรายใหม่ 17 ราย หนึ่งในนั้นเป็นผู้สื่อข่าว ยันแม้ผู้ติดเชื้อเพิ่มเร็ว แต่ยังอยู่ในวงจำกัด รวมยอดผู้ป่วยสะสม 272 ราย

19 มี.ค. 2563 วันนี้ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงว่า ผู้ป่วยที่ยืนยันเพิ่มวันนี้ จำนวนทั้งสิ้น 60 ราย นับเป็นลำดับที่ 213-272 จำแนกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มที่มีประวัติสัมพันธ์กับผู้ป่วย หรือมีความเกี่ยวข้องกับสถานที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด มีจำนวนสูงถึง 43 ราย

นพ.สุวรรณชัย ระบุว่า ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสนามมวย 12 ราย ในจำนวนนี้ เป็นผู้ชม เป็นญาติ เป็นผู้ดูแลค่ายมวย ราชดำเนิน และจิตรเมืองนนท์

ถัดมาจะเป็นผู้ป่วยที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง 14 ราย มีการติดทั้งผับ เป็นดีเจ พนักงานทำความสะอาด พ่อครัว พนักงานเสิร์ฟ พิธีกร รองผู้จัดการร้าน คนเที่ยว แฟนคนเที่ยว ย่านทองหล่อ สวนหลวง รามคำแหง และสุขุมวิท

ต่อมาคือผู้ป่วยที่สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีการรายงานมาก่อนหน้านี้แล้ว จำนวน 12 ราย ที่เป็นทั้งเพื่อนร่วมงาน เป็นภรรยา เป็นผู้โดยสารร่วมเที่ยวบิน เป็นลูกเรือสายการบิน แอร์โฮสเตจ พนักงานคาร์โก้ และมีพฤติกรรมเสี่ยง ดื่มเหล้าร่วมวง ทานข้าวร่วมกัน

และผู้ป่วยที่เข้าร่วมพิธีทางศาสนาในประเทศมาเลเซีย 5 ราย เป็นชาวไทยจากปัตตานีแล้วก็ยะลา เพราะฉะนั้นในกลุ่มแรกทั้ง 43 ราย เป็นผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้

กลุ่มที่สอง ผู้ป่วยรายใหม่ 17 ราย คือ เดินทางกลับจากต่างประเทศ 9 ราย โดยมีประวัติไปไต้หวัน ฝรั่งเศส อังกฤษ อินเดีย อิตาลี มาเลเซีย กัมพูชา ญี่ปุ่น เยอรมัน และอิหร่าน บางรายเดินทางไปมากกว่า 1 ประเทศ ผู้ป่วยที่ทำงานใกล้ชิด สัมผัสต่างชาติ 3 ราย เป็นครูพี่เลี้ยง เป็นพนักงานเคาท์เตอร์เช็คอิน เป็นเพื่อนต่างชาติมาพักอาศัย และผู้ป่วยรายใหม่ชุดสุดท้าย คือ ทำงานหรืออาศัยในสถานที่แออัด ต้องใกล้ชิดกับคนจำนวนมาก 1 ราย เทรนเนอร์ในสถานที่ออกกำลังกาย มีผู้ป่วยที่รอผลการสอบสวนโรคเพิ่มเติม 4 ราย ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้สื่อข่าว 1 ราย

อธิบดีกรมควบคุมโรคย้ำว่าแม้จำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และคาดว่าจะตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกสักระยะ แต่ประชาชนไม่ควรตื่นตระหนก เพราะร้อยละ 75 ของผู้ติดเชื้อนั้น เจ้าหน้าที่สามารถสืบสวนทราบแหล่งที่มาของโรค จึงถือว่ายังคงระบาดอยู่ในวงจำกัด กล่าวคือ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีความเชื่อมโยงกับสนามมวยและสถานบันเทิง ส่วนที่เหลือเป็นผู้ป่วยรายใหม่ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

นพ.สุวรรณชัยกล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ได้มีการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาปิดสถานที่ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นการชั่วคราว

นพ.สุวรรณชัยเตือนว่า ผู้ที่เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และได้ผลเป็นลบ ยังคงต้องกักกันโรคอยู่ในที่พักเป็นเวลา14 วัน เพราะเชื้อยังอาจอยู่ในระยะฟักตัว

"ผู้ที่มารับการตรวจแล้วผลเป็นลบ ท่านยังคงต้องกักกันอยู่ในที่พักเป็นเวลา 14 วัน เพราะแม้จะตวรจไม่พบเชื้อ แต่ถ้ายังอยู่ในระยะฟักตัว อาจจะตรวจพบเชื้อในภายหลังได้"

บัญชีทวิตเตอร์ของสภากาชาดไทยระบุว่า ประชาชนสามารถใช้แอปพลิเคชัน"พ้นภัย" ในการระบุตำแหน่งผู้ติดเชื้อ #ไวรัสโคโรนา หรือกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อ โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และกด "แจ้งภัย" http://y2u.be/3wU9wPDKq5I

Use app. "Phonphai" to identify the location of infected person or risk of infected group.

ดูเพิ่ม 》https://t.co/Ny3W5oM5p4 pic.twitter.com/fKg4ddYl3W

