26 มี.ค. 2563 เชียงใหม่ยืนยันผู้ติดเชื้อ 15 ราย แจ้ง 2 แหล่งเสี่ยง ขอประชาชนที่เคยไปสังเกตอาการ 1.ร้าน Take It ระหว่างวันที่ 8-18 มี.ค. 2. เที่ยวบิน แอร์เอเชีย FD 3431 ดอนเมือง-เชียงใหม่ วันที่ 18 มี.ค. | ตั้งด่านตรวจรอยต่อจังหวัด แต่ยังเดินทางข้ามจังหวัดได้ | รพ.ชุมชน เริ่มงดให้บริการผู้ป่วยทั่วไป เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินตามคำสั่งสาธารณสุขจังหวัด

26 มี.ค. 2563 เวลา 15.00 น. ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการแถลงข่าว โดยนายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์ของผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ว่าสำหรับสถานการณ์ในภาพรวมของประเทศขณะนี้พบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้น 111 ราย ตามที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการแถลงมาเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา และมียอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมทั้งหมดในประเทศไทย 1,045 ราย

ส่วนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 15 ราย หลังจากที่ได้มีการแจ้งไปเมื่อวาน (25 มี.ค.) และในจำนวน 15 ราย กลับบ้านไปแล้ว 1 ราย ส่วนอีก 14 รายที่ตรวจพบ ในขณะนี้ยังคงรับการรักษาที่โรงพยาบาล โดยไม่มีผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง ที่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ และไม่มีผู้เสียชีวิตในจังหวัดเชียงใหม่ และทั่ง 14 รนายที่รักษาอยู่พบว่ามีอาการไม่มาก สำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้องทั้งหมดที่มีการยืนยันทั้ง 15 ราย มีการแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกเป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาด ซึ่งมีจำนวน 4 ราย 1 รายมาจากประเทศจีนที่ได้รักษาหายและเดินทางกลับไปแล้ว ส่วนอีก 2 รายมาจากประเทศอังกฤษ และอีก 1 รายมาจากสวิตเซอร์แลนด์ ส่วนกลุ่มที่สองเป็นผุ้ป่วยที่เดินทางมาจากพื้นที่ กทม.โดยรายที่ 1 มีประวัติเดินทางไปที่ค่ายมวย และอีก 1 ราย พักอาศัยอยู่ที่ค่ายมวย และกลุ่มที่สาม อีก 9 ราย เป็นกลุ่มที่มีการติดต่อมาจากผู้ป่วยที่นำเชื้อเข้ามาจาก กทม. แบ่งเป็น 7 ราย

สำหรับในส่วนของการดำเนินมาตรการสอบสวนโรค ซึ่งพบว่ามีหลักฐานว่าอาจจะเกิดการระบาดขึ้นคือที่ร้าน 'Take It' (Take it Club ชั้นใต้ดินของโรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว ซอยศิริมังคลาจารย์ 7) โดยทางเจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือทางพี่น้องประชาชนเชียงใหม่ ซึ่งเป็นคนที่เคยเดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าวในระหว่างวันที่ 8-18 มี.ค. 2563 ได้ขอให้สังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน โดยหากมีอาการผิดปกติมีไข้ ประกอบกับมีอาการไอ เจ็บคอ น้ำมูก หรือหายใจหอบเหนื่อย ต้องไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน

ส่วนอีกกลุ่มที่มีการสอบสวนโรคแล้วพบมีความเชื่อมโยงแล้วต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมคือผู้ยืนยันที่มีการแถลงข่าวไปเมื่อวันที่ 25 มี.ค. ที่มีการเดินทางมาจาก กทม. คือผู้เดินทางสายการบินแอร์เอเชีย ไฟลต์ FD-3431 (15.25-17.05 น.) เมื่อวันที่ 18 มี.ค.2563 โดยขอให้มีการสังเกตอาการตัวเองนับตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. 2563 จนถึงวันที่ 1 เม.ย. 2563 หากมีอาการไข้ ร่วมกับทางเดินหายใจก็ให้ไปพบแพทย์และแจ้งประวัติเสี่ยง

ตั้งด่านตรวจรอยต่อจังหวัด แต่ยังเดินทางข้ามจังหวัดได้

ทั้งนี้ในการแถลงของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) จังหวัดเชียงใหม่ นั้นพ.ต.อ.วิสุทธิ์ พุ่มจันทร์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าจากการที่ทางตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับคำสั่งจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการดำเนินการตั้งจุดคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากพื้นที่จังหวัดอื่น ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งเขตติดต่อของแต่ละจังหวัด ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีคำสั่งให้ตั้งจุดตรวจคัดกรองทั้งหมด 6 จุดตรวจด้วยกัน เป็นจุดตรวจคัดกรองที่เดินทางมาจากจังหวัดลำพูน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงราย โดยมีจุดตรวจคัดกรองที่หน้าปั๊ม ปตท.เขตอำเภอสารภีขาเข้า ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์, จุดตรวตคัดกรองหน้า สภ.ดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด, จุดตรวจคัดกรองตู้ยาม ต.ท่าตอน อ.แม่อาย ซึ่งคัดกรองผู้เดินทางจากจังหวัดเชียงราย, จุดตรวจตู้ยามทางหลวงฮอด ซึ่งคัดกรองผู้เดินทางจากจังหวัดแม่ฮอ่องสอน, จุดตรวจตู้ยามบ้านไร่ อ.แม่แตง, จุดตรวจตู้ยามท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า ซึ่งคัดกรองผู้เดินทางจาก อ.ลี้ จ.ลำพูน โดยผลการปฏิบัติได้เริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนของเมื่อคืนที่ผ่านมา ซึ่งยังเป็นไปด้วยดี และยังไม่มีการตรวจพลผู้ที่มีอุณหภูมิผิดปกติแต่อย่างไร และส่วนมากก็ได้มีการแนะนำ รวมทั้งหากมีการตรวจพบผุ้ที่มีอุณหภูมเกิน 37.5 องศาฯ ก็จะมีการนำส่งทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดำเนินการต่อไป

สำหรับกระแสข่าวว่า หากผู้ที่เดินทางข้ามจังหวัดไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยจะมีความผิดหรือไม่ ยืนยันว่าไม่มีความผิด เพราะเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจจะมีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ และมีการซักถามประวัติของผู้ที่เดินทาง โดยจุดที่ตั้งเพื่อคัดกรองนั้นจะมีเพียงขาเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น ส่วนขาออกจากจังหวัดไม่มีการตั้งจุดคัดกรอง และขอความร่วมมือประชาชนหากไม่จำเป็นไม่ควรเดินทางข้ามจังหวัดในช่วงระยะนี้ แต่หากมีความจำเป็นก็สามารถเดินทางได้ตามปกติ แต่ขอให้เผื่อระยะเวลาในการเดินทาง เพราะอาจจะมีรถติดบริเวณจุดคัดกรองขาเข้าในจังหวัดปลายทางที่เดินทางไป

เวลาประมาณ 12.00 น. (26 มี.ค. 2563) นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยพล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ออกตรวจเยี่ยมการตั้งด่านตรวจคัดกรองควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ จุดตรวจฯ บริเวณหน้าปั๊ม ปตท.สารภีขาเข้า (ถนนเชียงใหม่ - ลำพูน)

รพ.ชุมชน เริ่มงดให้บริการผู้ป่วยทั่วไป เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินตามคำสั่งสาธารณสุขจังหวัด

ตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้ (26 มี.ค.) โรงพยาบาลสันกำแพง จ.เชียงใหม่ เริ่มงดให้บริการผู้ป่วยทั่วไป เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากการระบาดของโควิด-19 ตามคำสั่งของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยเตรียมห้องพักและอาคารผู้ป่วยไว้รองรับ ขณะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมา แพทย์ได้ตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีอาการเรื้อรังตามนัดจนเสร็จ และได้แจ้งผู้ป่วยนอกให้ไปใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ส่วนผู้ตั้งครรภ์ หรือเตรียมคลอด ให้ใช้บริการโรงพยาบาลแม่ออน ขณะที่ผู้ป่วยฉุกเฉินให้ใช้บริการโรงพยาบาลใกล้เคียง

ส่วนโรงพยาบาลชุมชนอีกหลายแห่งที่ยกระดับการเฝ้าระวังคัดกรองและเตรียมความพร้อม กรณีที่จังหวัดฯ อาจสั่งให้เป็นโรงพยาบาลสนาม เช่น โรงพยาบาลสันป่าตอง ได้ขอความร่วมมืองดเยี่ยมผู้ป่วยเช่นกัน

พะเยาตรวจคัดกรองผู้สัญจรข้ามจังหวัด

26 มี.ค. 2563 นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอเมืองพะเยา มอบหมายให้ นายยุรนันท์ จอมมิ่ง ปลัดอำเภองานป้องกัน อำเภอเมืองพะเยา พร้อมด้วยเจ้า หน้าที่อส.อำเภอเมืองพะเยาที่ 3 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่กา เจ้าหน้าที่ตำรวจตชด.ที่ 32 ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพะเยา ตำรวจท่องเที่ยวพะเยา ร่วมบูรณาการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิค 19 ที่จุดตรวจหน้าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา หมู่ที่ 6 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

โดยตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ต้องไม่สูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ให้สวมหน้ากากอนามัย และให้คำแนะนำการป้องกันไวรัสโควิด -19 ผลการปฏิบัติหน้าที่ยังไม่พบผู้ป่วยหรือผู้ต้องสงสัยเข้าข่ายเป็นโรคโควิค 19 การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ชาวบ้านปิดหมู่บ้าน 2 อำเภอแม่สะเรียง-แม่ลาน้อย พร้อมจัดเวรยามห้ามบุคลภายนอกเข้าหมู่บ้าน หลังพบผู้ป่วยรายแรก จ.แม่ฮ่องสอน

26 มี.ค. 2563 ภายหลังจากที่เกิดข่าวการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ประกอบกับมีพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านและในพื้นที่ใกล้เคียง เดินทางกลับมาจากกรุงเทพและต่างจังหวัด ทำให้เกิดความหวาดกลัว หมู่บ้านบนดอยกว่า 15 หมู่บ้าน ในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง อ.แม่ลาน้อย บางส่วนได้ทยอยปิดการเข้าออกหมู่บ้าน เช่นเดียวกับชาวบ้านบ้านห้วยหนองหวาย หมู่ที่ 10 ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีการประชุมและมีมติทำการปิดหมู่บ้าน จัดเวรยาม ตลอด 24 ชั่วโมง ห้ามบุคคลภายนอกเข้า - ออก หมู่บ้าน เพื่อป้องกันโรคระบาด รวมทั้งหน่วยงานราชการทุกหน่วย และหากมีญาติมาจากต่างจังหวัด ให้กักตัวภายในบ้านห้ามออกจากบ้าน โดยเด็ดขาดภายใน 14 วัน

เช่นเดียวกับในพื้นที่ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งมี 12 หมู่บ้านที่ทำการปิดไม่ให้บุคคลเข้าออก ซึ่งหลายหมู่บ้านในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปิดหมู่บ้านเพื่อป้องกันโรคแล้วหลายแห่ง ด้วยสถานการณ์ล่าสุดในขณะนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนพบผู้ป่วยยืนยันโรค COVID-19 รายแรกของจังหวัด เป็นเพศชาย จำนวน 1 ราย นอกจากนี้มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค 23 ราย รักษาหาย 18 ราย ยังรักษาอยู่โรงพยาบาล 5 ราย ไม่มีผู้ป่วยอาการรุนแรง และอยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 3 ราย ผู้ป่วยยืนยันโรค COVID-19 รายนี้มีประวัติเดินทางไปประเทศปากีสถานซึ่งเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ร่วมดำเนินมาตรการป้องกัน COVID-19

วันที่ 25 มี.ค. 2563 ที่ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้หารือกับผู้ประกอบการ และผู้แทนสถานประกอบการ โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อรับทราบแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในสถานประกอบการ ซึ่งสถานประกอบการต่างๆ ได้ให้ความร่วมมือกับมาตรการป้องกันของจังหวัดลำพูน อาทิ การจัดให้มีจุดคัดกรองตรวจวัดไข้พนักงาน, การทำความสะอาดรถรับส่งพนักงานทุกครั้ง, มีการเหลื่อมเวลารับประทานอาหาร พร้อมทั้งจัดที่นั่งสำหรับรับประทานอาหารกลางวันของพนักงานให้มีความห่าง 1–2 เมตร และขอความร่วมมือพนักงานให้ปฏิบัติตนตามมาตรการของจังหวัด โดยเฉพาะการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดลำพูน พนักงานจะต้องแจ้งให้นายจ้าง หรือ ผู้ประกอบการรับทราบทุกครั้ง และสถานประกอบการจะรายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดรับทราบ หากพนักงานคนใดไม่ปฏิบัติตาม จะมีความผิด ตามกฎหมาย ซึ่งขณะนี้สถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือยังไม่มีข้อมูลผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด โดยมีผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ (ณ วันที่ 22 มี.ค. 2563 ) จำนวน 330 ราย ขณะที่ยังมีผู้ที่ต้องเฝ้าระวังสังเกตอาการ จำนวน 50 ราย

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) เปลี่ยนการจัดวางเก้าอี้ตามมาตรการจัดระยะห่างทางสังคม

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2563 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ได้ทำความสะอาด และปรับเปลี่ยนการจัดวางเก้าอี้พักคอยผู้โดยสาร โดยให้เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตามมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในอาคารผู้โดยสาร พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเว้นระยะห่างทางสังคมในป้ายอักษรไฟวิ่งภายในอาคารผู้โดยสารด้วย

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย มีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน โดยได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและติดตามเฝ้าระวังไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งการตรวจคัดกรองผู้ใช้บริการ จัดแอลกอฮอล์เจล ล้างมือตามจุดให้บริการต่างๆเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ

เทศบาลนครลำปาง เริ่มฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19 ตามสถานที่ ที่มีผู้คนใช้บริการจำนวนมาก

26 มี.ค. 2563 เทศบาลนครลำปาง จ.ลำปาง ได้มีการเริ่มดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเพื่อทำความสะอาดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดย ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ งานควบคุมและกำจัดสัตว์แมลงและพาหะนำโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่ปฏิบัติงานดังกล่าว ที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง และสถานีรถไฟนครลำปาง

ทั้งนี้ทางเทศบาลนครลำปาง จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 26-31 มี.ค. 2563 ตามสถานที่ต่างๆ ในเขตเทศบาลนครลำปาง เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนต่อไปสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ผ่านจุดคัดกรองที่เทศบาลนครลำปางได้จัดเตรียมไว้ อย่างเคร่งครัด

วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ประกาศปิดวัด เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

26 มี.ค. 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยในขณะนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและมติของมหาเถรสมาคม ในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐาน องค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเมืองน่าน ปัจจุบันพระชยานันทมุนี เจ้าคณะอำเภอภูเพียง เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง ได้นำพระภิกษุสามเณร และชาวบ้าน ทำความสะอาดบริเวณวัด และพ่นยาฆ่าเชื้อโรคโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดและเทศบาลเมืองน่าน และขอประกาศปิดวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.-12 เม.ย. 2563

เช่นเดียวกับ วัดภูมินทร์ พุทธสถานที่มีนักท่องเทียวเดินที่มาสักการะเป็นประจำ อย่างต่อเนื่อง หลังจากมีประกาศ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อควบคุบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งเป็นโรคอันตราย ประกอบกับมหาเถรสมาคม มีมติ ที่ 137/2563 เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ สำหรับพระภิกษุและสามเณร วัดภูมินทร์ จึงขอประกาศปิดพระอุโบสถ ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.-12 เม.ย. 2563 เพื่อปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและมหาเถรสมาคม ในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อไป

จ.แพร่ ผลิตเจลแอลกอฮอล์แจกประชาชนพร้อมเตรียมทำการวิจัยผลิตแอลกอฮอล์จากสุราพื้นบ้านป้องกัน COVID-19

26 มี.ค. 2563 นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่มีนโยบายผลิตแอลกอฮอล์แจกประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกรณีเจลแอลกอฮอล์ขาดตลาด และมีราคาแพงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ ขานรับนโยบายจังหวัดแพร่เตรียมผลิตเจลแอลกอฮอล์แจกจ่ายประชาชน ภายหลังจังหวัดแพร่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 1 ราย ซึ่งจังหวัดแพร่มีนโยบายให้ประชาชนพกเจลแอลกอฮอล์ติดตัวเมื่อมีความจำเป็นต้องออกนอกบ้านไม่สะดวกในการล้างมือด้วยสบู่สามารถใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือแทน ดังนั้นความจำเป็นใช้เจลแอลกอฮอล์ของประชาชนจึงเพิ่มสูงขึ้นทำให้ขาดตลาดหาซื้อได้ยาก และราคาแพงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับงบประมาณจัดสรรให้จัดทำจัดทำเจลแอลกอฮอล์จำนวน 30,000 หลอด แจกจ่ายประชาชนซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการแจกจ่ายได้ในเร็วๆ นี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ระดับหนึ่ง

กรณีการทำวิจัยผลิตแอลกอฮอล์จากสุราพื้นบ้านหากพบกรณีแอลกอฮอล์ขาดตลาดนั้น จะสามารถทำได้ในรูปแบบของการวิจัย ซึ่งหากพบว่าแอลกอฮอล์ที่จะนำมาผลิตเป็นเจลแอลกอฮอล์ขาดแคลนบริษัทในประเทศไทยผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้จังหวัดแพร่จึงมอบหมายให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ทำการศึกษาความเป็นไปได้ของการทำวิจัยการผลิตแอลกอฮอล์จากสุราพื้นบ้านของจังหวัดแพร่ซึ่งประชาชนผลิตเป็นสินค้า OTOP หลายชุมชน โดยนำสุราพื้นบ้านมาวิจัยกลั่นเป็นแอลกอฮอล์ในระดับ 70 ถึง 75 เปอร์เซ็นต์ โดยศึกษาตามขั้นตอนทางวิชาการอย่างถูกต้องและให้หารือกับสำนักงานสรรพสามิตจังหวัดแพร่ถึงกระบวนการผลิตสามารถดำเนินการได้มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้จังหวัดเน้นย้ำถึงความถูกต้อง ความปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เจลแอลกอฮอล์ของที่กลั่นมาจากสุราพื้นบ้านได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีปลอดภัยสูงสุด

วันที่ 4 ยังล้น แรงงานเมียนมารอข้ามด่านแม่สอด

26 มี.ค. 2563 หลังจังหวัดตากปิดด่านพรมแดนถาวรแม่สอด ทั้งสองแห่งเป็นวันที่ 4 และใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เป็นวันแรก เช้าวันนี้ที่ประตูหน้าด่านพรมแดนถาวรแม่สอดแห่งที่ 2 แรงงานเมียนมาหลายพันคนยืนเบียดเสียดแห่ขอข้ามพรมแดนจนล้นด่าน เจ้าหน้าที่ระดับสูงระดับท้องถิ่นทั้งไทยและเมียนมาได้มีมติผ่อนปรนเปิดให้ข้ามด่าน พร้อมกฎเหล็กไม่สวมหน้ากากไม่ให้ข้ามแดน พร้อมเสริมกำลังด่วนไปตั้งจุดคัดกรองไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด

ขณะที่ตัวอำเภอแม่สอด ชาวบ้านวิตก หลังตรวจพบชาวปากีสถานติดเชื้อโควิด-19 คนแรกของจังหวัดตาก ต้องระดมทำความสะอาดทั้งเมือง และตั้งด่านคัดกรองทุกหมู่บ้านแนวชายแดนไทย-เมียนมา

ที่มาเรียบเรียงจาก: ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่ | เชียงใหม่นิวส์ | สำนักข่าวไทย [1] [2] | สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]