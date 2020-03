หลายประเทศกังวล ชุดตรวจโควิด-19 จากผู้ผลิตเอกชนจีนยังไม่ได้มาตรฐาน

ฟิลิปปินส์พ้อ ชุดตรวจจากจีนแม่นยำไม่พอ แต่ก็กลับลำขอโทษเมื่อจีนออกมาแจง สเปนส่งคืนชุดตรวจจากเอกชนจีนเพราะไม่ได้มาตรฐาน บริษัทอังกฤษจัดซื้อชุดตรวจจากบริษัทแห่งหนึ่งในจีน 1 แสนชุดในราคาที่ถูกกว่าแล็บยุโรปถึง 7 เท่า ท่ามกลางข้อกังวลว่าการตรวจที่ไม่แม่นยำจะส่งผลเสียมากกว่าการไม่ตรวจเสียอีก

31 มี.ค. 2563 กระทรวงสาธารณสุขของฟิลิปปินส์ได้มีการขอโทษเมื่อวันที่ 29 มี.ค. ที่ผ่านมาหลังจากที่วิจารณ์ว่าเครื่องมือตรวจวินิจฉัยโรคที่ได้มาจากบริษัทบีจีไอกรุ๊ปและเพิ่งเซียงไบโอเทค (Sansure Biotech) ของจีนใช้ได้ผลแม่นยำแค่เพียงร้อยละ 40

ทางการฟิลิปปินส์ขอโทษในเรื่องนี้หลังจากที่สถานทูตจีนในกรุงมะนิลาปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้โดยบอกว่าเครื่องมือดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกและ "มีส่วนสำคัญ" ในการทำให้รัฐบาลฟิลิปปินส์สามารถจัดการกับปัญหาการระบาดของโควิด-19 ทางการจีนกล่าวว่า "มาตรฐานของเครื่องมือตรวจวินิจฉัย 2,000 ชุดจากบีจีไอกรุ๊ปและเครื่องมือตรวจกรดนิวคลีอิก 100,000 กรุ๊ปจากเพิ่งเซียงไบโอเทค ... ใช้ได้ดีมากและไม่มีปัญหาเรื่องความแม่นยำใดๆ"

สถานทูตจีนกล่าวว่าการวิจารณ์ของกระทรวงสาธารณสุขฟิลิปปินส์เป็นการกระทำที่ไม่มีความรับผิดชอบ ชวนให้ประชาชนเข้าใจผิด และขัดขวางความพยายามร่วมมือในการต่อสู้กับโรค

ทางกระทรวงสาธารณสุขฟิลิปปินส์แถลงขอโทษโดยยอมรับว่าเครื่องมือเหล่านี้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากลจากการตรวจสอบของสถาบันวิจัยการแพทย์เขตร้อน ทางกระทรวงระบุว่าฟิลิปปินส์ได้รับเครื่องมือที่ชื่อ RT-PCR ของบีจีไอมาจำนวน 2,000 ชุด และของเพิ่งเซียงมาจำนวน 100,000 ชุด จากการบริจาคโดยจีน ทั้งนี้ทางการฟิลิปปินส์กล่าวอีกว่าเครื่องมือที่พวกเขาวิจารณ์นั้นเป็นเครื่องมืออีกยี่ห้อหนึ่งที่ได้รับการบริจาคมาจากอีกแหล่งที่ไม่ใช่รัฐบาลกลางของจีน

โกลบอลไทม์ สื่อแทบลอยด์ของจีน เสนอบทความแสดงความคิดเห็นว่าทางการจีนควรจะพัฒนาการควบคุมคุณภาพเครื่องมือการแพทย์ที่มีการส่งออกมากกว่านี้ ไม่ใช่คอยปกป้องบริษัทที่ออกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน แต่ก็เรียกร้องให้ประเทศต่างๆ อยู่ในความสงบและ "ไม่ทำให้ประเด็นเหล่านี้กลายเป็นประเด็นการเมือง" อีกทั้งยังระบุเรียกร้องให้รัฐบาลต่างชาติซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทที่ได้รับการแนะนำจากสถานทูตจีนเท่านั้น

ก่อนหน้านี้ทางการฟิลิปปินส์แถลงว่าพวกเขาใช้เครื่องมือสองแบบเพื่อตรวจสอบคนไข้คนเดียวที่ใช้วิธีการแบบนี้เพื่อเป็นไปตามระเบียบการของ WHO ถ้าหากชุดตรวจนำเสนอผลออกมาในทางเดียวกันแล้วถือว่าผ่านมาตรฐาน

กรณีในฟิลิปปินส์เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสความกังขาต่อคุณภาพของเวชภัณฑ์ที่ใช้เพื่อควบคุมโควิด-19 จากจีนทั้งในแบบให้เปล่าและการจำหน่าย ก่อนหน้านี้สเปนได้ขอส่งคืนชุดตรวจของบริษัทเชินเจิ้นไบโออีซี โดยระบุว่ามีความแม่นตรงแค่เพียงร้อยละ 30 ทางการจีนออกมาว่าบริษัทดังกล่าวไม่ได้รับการรับรองจากทางการ และจีนจะส่งชุดตรวจใหม่ไปให้

นอกจากสเปนแล้ว มาเลเซีย สาธารณรัฐเช็ก และอังกฤษก็กำลังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับชุดตรวจที่ซื้อมาจากบริษัทเอกชนในจีนเช่นกัน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของมาเลเซียกล่าวกับสื่อท้องถิ่นว่า โรงพยาบาลในมาเลเซียพบปัญหาเรื่องความแม่นยำของชุดตรวจจากจีน และอยากจะใช้ชุดตรวจจากสิงคโปร์หรือเกาหลีใต้แทน

กรณีของอังกฤษนั้น บริษัทโอคาโด้ ธุรกิจค้าปลีกอาหาร ได้สั่งซื้อชุดตรวจจำนวน 100,000 ชุดมาจากบริษัทเอกชนจีนเพื่อตรวจเชื้อให้กับพนักงานบริษัท ด้วยมุ่งหมายว่าจะให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ในสภาพที่มีความต้องการสั่งซื้ออาหารสูง

สำนักข่าวเดอะการ์เดียนตรวจสอบพบว่าโอคาโด้ซื้อชุดตรวจดังกล่าวมาในราคา 15 ปอนด์ต่อชุด (ราว 600 บาท) ในขณะที่ชุดตรวจที่ผลิตจากไอร์แลนด์มีราคาราว 120 ปอนด์ (ราว 4,800 บาท) โฆษกของโอคาโด้ชี้แจงว่าชุดตรวจดังกล่าวไม่ได้มาจากบริษัทเชินเจิ้นไบโออีซี่ แต่ไม่บอกว่ามาจากบริษัทไหน เพียงแต่บอกว่ามาจากประเทศจีน

ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขอังกฤษก็ออกมาเตือนการซื้ออุปกรณ์ชุดตรวจโควิด-19 แบบที่ตรวจได้เองที่บ้านจากผู้ผลิตเอกชน เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลเรื่องมาตรฐานความแม่นยำ สหภาพผู้จัดจำหน่ายสินค้าและพันธมิตรแรงงาน (Usdaw) ที่เป็นตัวแทนของแรงงานในบริษัทอย่างโอคาโด้ กล่าวว่า โอคาโด้ต้องแสดงให้เห็นว่าชุดตรวจดังกล่าวมีคุณภาพเพียงพอ

"ดังที่ทราบกันว่าการตรวจที่ย่ำแย่นั้นสามารถเป็นปัญหามากกว่าการไม่ตรวจเลย"

"Usdaw ยังมองว่าแนวทางที่ดีที่สุดคือการให้พนักงานมั่นใจว่าพวกเขาสามารถตัดินใจโดยอิงกับสุขภาพและสวัสดิภาพของพวกเขาเอง เพื่อการนั้น สหภาพมีความยินดีกับการตัดสินใจของบริษัทที่จะแก้ไขนโยบายต่างๆ ในการให้ความมั่นคงกับพนักงานในช่วงนี้ รวมทั้งการจ่ายเงิน (พนักงาน) ตั้งแต่วันแรกของการกักตัว" โฆษกของ Usdaw กล่าว

องค์การเวชภัณฑ์แห่งชาติจีนได้ผ่านใบอนุญาตแบบฉุกเฉินให้กับบริษัท 23 แห่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (27 มี.ค.) ให้ขายชุดตรวจเชื้อได้ ถือเป็นจำนวนที่ก้าวกระโดด หลังจากมีเพียง 4 บริษัทเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตในเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา

