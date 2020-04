แม้โควิด-19 จะกระตุ้นให้เกิดความเกลียดกลัวคนนอกอย่างไม่มีเหตุผล แต่โปรตุเกสกลับทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามและมีวิธีแก้ไขปัญหาในแบบที่ไม่เป็นการเหยียดคนนอก คือการให้สิทธิพลเมืองเต็มรูปแบบแก่ผู้อพยพและผู้ลี้ภัยเป็นการชั่วคราว เพื่อให้เข้าถึงสวัสดิการสุขภาพของประเทศได้ รัฐบาลลั่น ภาวะฉุกเฉินจะไม่ทำให้ประชาธิปไตยหยุดชะงัก

ดัดแปลงภาพจาก Wikipedia/Lacobrigo (CC BY-SA 4.0)

1 เม.ย. 2563 ในช่วงที่มีการระบาดหนักของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 รัฐบาลโปรตุเกสประกาศให้สิทธิในสัญชาติอย่างเต็มรูปแบบเป็นการชั่วคราวกับผู้อพยพและผู้ลี้ภัย ทำให้พวกเขาสามารถเข้าถึงสวัสดิการรักษาพยาบาลได้อย่างเต็มที่

คณะรัฐมนตรีโปรตุเกสประกาศในเรื่องนี้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าได้ "การันตีสิทธิให้กับคนต่างชาติทุกคนโดยเท่าเทียมกัน" ในการขอสัญชาติชั่วคราว ซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะอยู่ในสภาพ "เทียบเท่ากับได้รับสถานะการเป็นพลเมืองถาวรในอาณาเขตของประเทศ" โปรตุเกสเป็นการชั่วคราวไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. ปีนี้

คณะรัฐมนตรีอธิบายสาเหตุถึงการตัดสินใจนี้ว่าเป็นเพราะพวกเขาต้องการลดความเสี่ยงในเรื่องสุขภาวะของประชาชนทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและฝ่ายผู้อพยพและผู้ลี้ภัย เนื่องจากโปรตุเกสยังตัดสินใจเปิดให้มีการดำเนินการตามนัดหมายของสำนักงานคนเข้าเมืองต่อไปในช่วงวิกฤต

โปรตุเกสประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวันที่ 18 มี.ค. ที่ผ่านมา โดยวางเป้าหมายว่าจะให้อยู่ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อยับยั้งการระบาดของโควิด-19 ไปอีก 15 วันนับตั้งแต่วันประกาศ นายกรัฐมนตรี อันโตนิโอ คอสตา แห่งโปรตุเกสกลุ่มในช่วงแถลงข่าวสถานการณ์ฉุกเฉินว่า "ประชาธิปไตยจะไม่ถูกทำให้หยุดชะงักไปด้วย"

ประธานาธิบดี มาร์เซลโล เรเบโล เดอ เซาซา กล่าวถึง COVID-19 ว่าเป็น "สงครามที่แท้จริง" ที่จะทำให้ประเทศต้องเผชิญกับปัญหาความท้าทายต่อชีวิตและต่อเศรษฐกิจ และกล่าวชื่นชมประชาชนที่มีความรับผิดชอบในตัวเอง

โปรตุเกสมีกรณีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่แล้วอย่างน้อย 7,443 กรณี มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 140 ราย และมีผู้ฟื้นตัวอย่างน้อย 43 ราย จากแผนที่สถิติของมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2563

อนึ่ง โปรตุเกสถูกปกครองด้วยระบอบเผด็จการมายาวนานหลายทศวรรษจนเพิ่งเปลี่ยนแปลงเป็นประชาธิปไตยในปี 2517

