สื่อ Tech In Asia ชวนสำรวจสาเหตุที่เกาหลีใต้มีอัตราผู้เสียชีวิตน้อยมากเทียบกับอัตราผู้ได้ติดเชื้อ พบว่านอกจากการเร่งตรวจวินิจฉัยผู้คนอย่างโปร่งใสแล้ว การที่รัฐบาลสร้างความร่วมมือกับธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศยังทำให้คนสามารถเข้าถึงเครื่องมือป้องกันการแพร่กระจายโรคได้มากขึ้นด้วย

1 เม.ย. 2563 ความสำเร็จของการลดจำนวนผู้เสียชีวิตโควิด-19 ในเกาหลีใต้เป็นที่ชื่นชมจากนานาชาติ ทำให้สื่อ Tech In Asia สำรวจว่าพวกเขามีความพร้อมในแง่ใดบ้างที่จะจัดการป้องกันโรคและฟื้นฟูผู้ป่วยได้สำเร็จ

ประการแรกคือความโปร่งใสด้านข้อมูลข่าวสารของทางการ มีการนำเสนอเครื่องมือเพื่อติดตามการแพร่กระจายของไวรัสให้กับสาธารณชน ในฐานะแอปพลิเคชัน "โคโรนาแม็ป" พวกเขาระบุว่าการที่ให้คนติดตามเรื่องนี้เอาเองนั้นดีกว่าการใช้วิธีการแบบอำนาจนิยมสุดโต่งแบบที่อื่น

ประการที่สอง เกาหลีใต้ให้มีการตรวจวินิจฉัยโรคที่จริงจัง โดยสามารถตรวจได้ 20,000 คนต่อวัน และมีการตรวจโดยเฉลี่ย 10,000 คนต่อวัน ในบางพื้นที่มีการตั้งห้องตรวจขนาดย่อมที่สามารถให้คนขับรถเข้าไปตรวจอย่างรวดเร็วแล้วออกมาได้ ถือเป็นประเทศแรกที่มีการใช้วิธีการนี้ ต่อมาเยอรมนี สหรัฐฯ และอังกฤษก็มีการนำมาใช้ ความสามารถในการตรวจจำนวนมากนี้เองทำให้เกาหลีใต้ตอนนี้มีจำนวนผู้ได้รับการตรวจวินิจฉัยแล้วอย่างน้อย 3,692 รายต่อ 1 ล้านราย (เกาหลีใต้มีประชากรราว 51 ล้านราย) ขณะที่สหรัฐฯ มีผู้ได้รับการตรวจวินิจฉัยแล้วอย่างน้อย 23 รายต่อ 1 ล้านราย (ประชากรทั้งหมดของสหรัฐฯ มีอยู๋ราว 327 ล้านราย)

ประการที่สาม เกาหลีใต้สนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพแพร่หลายซึ่งช่วยให้เพิ่มความแม่นยำและความคล่องตัวในการตรวจวินิจฉัยได้

ยกตัวอย่างเช่น บริษัท Seegene หนึ่งในสตาร์ทอัพที่ร่วมมือกับรัฐบาลในการแก้ปัญหา ที่สามารถพัฒนาชุดตรวจโรคโควิด-19 ที่ลดเวลาการตรวจวัดผลจาก 24 ชั่วโมงเหลือ 6 ชั่วโมง บริษัทนี้ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ในการตรวจวัดผลได้เร็วขึ้น และในตอนนี้ ก็มีการนำเครื่องมือของ Seegene มาใช้ในการตรวจวัดผลร้อยละ 80 ของเกาหลีใต้ นอกจากนี้ Seegene ยังเป็นผู้จัดหาเครื่องมือให้กับเยอรมนีและอิตาลี รวมถึงมีแผนการขยายการส่งออกไปยังประเทศอื่นด้วย

สตาร์ทอัพเทคโนโลยีชีวภาพอีกแห่งหนึ่งคือ MiCo BioMed ได้พัฒนาระบบการตรวจวินิจฉัยโมเลกุลอย่างรวดเร็ว ที่สามารถตรวจโควิด-19 ได้ภายใน 1 ชั่วโมง ก่อนหน้านี้ MiCo BioMed เคยพัฒนาเครื่องมือนี้เพื่อใช้เตรียมตัวสกัดกั้นการก่อการร้ายด้วยอาวุธเชื้อโรคในช่วงฟุตบอลโลกปี 2560 โอลิมปิกฤดูหนาวปี 2561 และงานอื่นๆ มาก่อน

ยิ่งไปกว่านี้ยังมีสตาร์ทอัพ 2 แห่งคือ Ahram Bipsystems และ Doknip Biopharm ที่พัฒนาเครื่องมือให้มีลักษณะแบบพกพาได้ ใช้วิธีการสแกนทำให้ตรวจหาไวรัสได้ภายในเวลา 30 นาที

นอกจากเรื่องเครื่องมือในการตรวจวินิจฉัยแล้ว สตาร์ทอัพในเกาหลีใต้ยังมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย ก่อนหน้านี้เกาหลีใต้เคยประสบปัญหาขาดแคลนแบบเดียวกับหลายๆ ประเทศ ทำให้มีการจัดประชุมตัวแทนจากธุรกิจสตาร์ทอัพหลายๆ ธุรกิจร่วมกับรัฐบาลเกาหลีใต้ในการแก้ไขปัญหานี้ ฝ่ายธุรกิจสตาร์ทอัพนำเสนอโรปแกรมแอปพลิเคชัน KakaoTalk เพื่อให้มีการติดตามเกี่ยวกับว่ามีหน้ากากอนามัยที่ใดบ้างโดยอาศัยการสนับสนุนด้านข้อมูลจากภาครัฐ

ตรงนี้เองทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงหน้ากากอนามัยได้ง่ายขึ้น เพราะมีสตาร์ทอัพหลายแห่งให้บริการแอปพลิเคชันแผนที่ๆ ทำให้ประชาชนไปหาซื้อหน้ากากอนามัยกันได้ สำนักงานข้อมูลสังคมแห่งชาติเกาหลีใต้ระบุว่ามีเว็บไซต์และบริการโทรศัพท์มือถือที่ให้บริการในเรื่องนี้อย่างน้อย 10 ราย

อีกประการหนึ่งคือเรื่องการจัดการปัญหาที่เป็นผลกระทบมาจากมาตรการางระยะห่างทางสังคม ทำให้โรงเรียนและสถานทำการหลายแห่งต้องปิดทำการชั่วคราว ก่อให้เกิดผลกระทบในหลายด้าน แต่ก็มีสตาร์ทอัพเกาหลีใต้อย่าง Classum ที่ให้บริการลักษณะการสอนแบบออนไลน์สำหรับสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยมีการอนุญาตให้ใช้สำหรับคำถาม ประกาศ การจดบันทึก การโต้ตอบ และการสำรวจ รวมถึงสิ่งอื่นๆ ที่จะดำเนินชั้นเรียนต่อไปได้ทางออนไลน์

นอกจากนี้ยังมีสตาร์ทอัพรูปแบบอื่นๆ ที่จะอำนวยความสะดวกในช่วงที่ผู้คนจำเป็นต้องเก็บตัว เช่น LaundryGo ที่ให้บริการซักรีดแบบไม่ต้องออกจากบ้าน เพียงแค่ให้ผู้คนใส่เสื้อผ้าที่ต้องการซักไว้ที่กล่อง "สมาร์ทบ็อกซ์" ที่หน้าประตูบ้านตัวเอง จะมีคนไปรับมาซักรีดแบบกำจัดไวรัสและแบคทีเรียให้ แล้วส่งกลับบ้านภายในเที่ยงคืนของอีกวัน มีบริการช่วยแก้เหงารวมถึงผ่อนคลายจิตใจ เช่น แอปพลิเคชันชวนทำสมาธิที่อาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและด้านการทำสมาธิราว 30 คน ร่วมกันผลิต โดยอาศัยระบบสื่อภาพและเสียงธรรมชาติหรือดนตรีที่ผ่อนคลายเพื่อช่วยให้ทั้งร่างกายและจิตใจผ่อนคลายได้

