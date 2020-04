แอมะซอนยอมมีมาตรการป้องกันโควิด-19 ในที่ทำงาน แต่ไล่แกนนำแรงงานออก

หลังคนงานแอมะซอนและโฮลฟู้ดส์มีการประท้วง ทางบริษัทก็ยอมรับให้มีระบบการป้องกันโรคติดต่อโควิด-19 ที่ดีขึ้นแล้ว อย่างไรก็ตามหนึ่ง ในคนงานที่จัดตั้งการผละงานประท้วงกลับถูกไล่ออกด้วยข้ออ้างว่าเขา "ฝ่าฝืนคำสั่งการกักบริเวณเพื่อควบคุมโรค"

3 เม.ย. 2563 บรรษัทยักษ์ใหญ่แอมะซอนสัญญาว่าจะจัดสภาพการจ้างงานให้คำนึงถึงการคุ้มครองสุขภาพของลูกจ้างมากขึ้น ทั้งในส่วนของคนที่ทำงานเกี่ยวกับศูนย์บริการคลังสินค้าในสหรัฐฯ และยุโรป และคนทำงานในห้างค้าปลีกโฮลฟู้ดส์ เพื่อป้องกันไม่ให้คนทำงานติดเชื้อโควิด-19 ที่กำลังระบาดในหลายแห่งทั่วโลกตอนนี้

แอมะซอนประกาศว่าจะมีมาตรการตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานก่อนเข้าทำงาน ถ้าหากใครมีอุณหภูมิสูงกว่า 38 องศาเซลเซียสจะถูกส่งตัวกลับบ้าน คนงานจะได้รับหน้ากากอนามัยเอาไว้ใช้ โดยที่มาตรการเหล่านี้จะนำมาปฏิบัติใช้จริงภายในสัปดาห์หน้าและมีบางแห่งนำมาใช้แล้วในสัปดาห์นี้

อีกมาตรการหนึ่งที่แอมะซอนวางแผนจะใช้คือการสอดส่องทางวิดีโอ โดยใช้โปรแกรมจัดการทางอัลกิริทึมเพื่อให้แน่ใจว่าคนงานจะวางระยะห่างกันอย่างเหมาะสมในที่ทำงาน ซึ่งเป็นการทำตามข้อเรียกร้องที่คนงานกังวลว่าที่ทำงานจะแออัดเกินไปทำให่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรค

การระบาดของโควิด-19 ทำให้คนทำงานโกดังของแอมะซอนมีความกังวลมากขึ้นเรื่อยๆ จากการขาดการป้องกันในสถานที่ทำงานทำให้คนงานเสี่ยงต่อโรคเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่พวกเขาต้องทำงานแบกรับภาระความต้องการของผู้คนในเรื่องการขนส่งสินค้ามากขึ้น

เคยมีกรณีที่ทำให้คนงานไม่พอใจเกิดขึ้นในโกดังที่เมืองดีทรอยต์ เมื่อฝ่ายบริหารไม่ได้บอกกับลูกจ้างว่ามีเพื่อนร่วมงานได้รับการตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 และยังมีการตอบสนองที่ช้ามากเมื่อมีกรณีลูกจ้างอีกรายหนึ่งได้รับการตรวจพบ

ความไม่พอใจเหล่านี้ทำให้คนงานยกระดับการประท้วงเพื่อโต้ตอบความล้มเหลวในมาตรการความปลอดภัยจากโรคระบาดในสถานที่ทำงาน คนงานในสแตเทนไอแลนด์และชิคาโกนัดหมายกันผละงานแบบวอล์กเอาท์ คนงานในดีทรอยต์ก็มีแผนการจะประท้วงแบบนี้ในวันจันทร์หน้า คนงานของโฮลฟู้ดส์ก็เคยมีปฏิบัติการวอล์กเอาท์ในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยสาเหตุเรื่องการเรียกร้องความปลอดภัยในที่ทำงานเช่นกัน ตอนนี้โฮลฟู้ดส์ก็กำลังประสบปัญหาเรื่องการขาดช่วงของห่วงโซ่อุปทานในขณะที่มีความต้องการสินค้าปลีกสูงขึ้น

ในช่วงที่มีการประท้วงนี้ ทางแอมะซอนได้ไล่ คริส สมอลส์ ผู้จัดตั้งการประท้วงในครั้งนี้ออกจากงาน ทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหัวหน้ากลุ่มแรงงานในสหรัฐฯ และเจ้าหน้าที่รัฐบาลจากนิวยอร์ก มีการเรียกร้องให้คืนตำแหน่งให้กับสมอลส์ แอมะซอนอ้างว่าสาเหตุที่ไล่สมอลส์ออกเพราะเขา "ฝ่าฝืนคำสั่งการกักบริเวณเพื่อควบคุมโรค" ซึ่งสมอลส์บอกว่าเขาถูกไล่ออกเพราะการดำเนินกิจกรรมประท้วงต่างหาก

สื่อ The Verge ระบุว่าถึงแม้ว่ามาตรการในแอมะซอนอาจจะไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ได้อย่างเต็มร้อยเพราะมีบางกรณีที่มีเชื้อแต่ไม่แสดงอาการและสามารถแพร่เชื้อต่อได้ รวมถึงการที่ทั่วโลกกำลังขาดแคลนเครื่องมือป้องกันอย่างหน้ากาก N95 แต่นโยบายเหล่านี้ก็ช่วยทำให้สภาพความปลอดภัยในที่ทำงานดีขึ้น

