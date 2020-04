แรงงานพม่าช้ำ ติดที่ชายแดนจีน-พม่าหลายร้อยคนหลังรัฐสกัดโควิด-19

แรงงานข้ามชาติชาวพม่าราว 400 คน ที่กลับจากการไปทำงานในประเทศจีนติดอยู่ที่พรมแดนรัฐฉานไม่สามารถกลับเข้าประเทศได้ โดยทางการอ้างมาตรการกักด่านเพื่อควบคุมโควิด-19 เป็นเวลา 14 วัน ทำให้แรงงานเหล่านี้เร่ร่อนอยู่ที่ชายแดนไปไหนไม่ได้ หลายคนไม่สามารถจ่ายค่าที่พักและไม่มีอาหาร เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นดำเนินคัดกรองทางการแพทย์และบริการอาหาร

สี่แยกที่เมืองลา สิบสองปันนา ประเทศจีน (ที่มา: วิกิพีเดีย โดย Brian Dell)

8 เม.ย. 2563 เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (6 เม.ย.) สื่อเรดิโอฟรีเอเชียรายงานว่า แรงงานข้ามชาติชาวพม่ากลับจากการไปทำงานในประเทศจีนและต้องการข้ามแดนกลับเข้าสู่ประเทศตัวเองแต่กลับถูกทางการพม่าสกัดกั้นไม่ให้เข้าประเทศมาตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. ทำให้พวกเขาไม่มีที่ไปและต้องเตร็ดเตร่อยู่ริมชายแดนจีน-พม่า ที่เมืองลา รัฐฉาน

หนึ่งในแรงงานข้ามชาติเปิดเผยว่าพวกเขาจำนวนมากกำลังประสบปัญหาที่เมืองลาจากการไม่มีเงินและที่พักในเมืองลาก็มีราคาแพงมาก สิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มาจากการที่รัฐบาลกลางของพม่าสั่งปิดกั้นถนนสายหลัก ผู้สื่อข่าวของ RFA ในพื้นที่รายงานว่ามีแรงงานติดค้างอยู่ที่ชายแดนแถบเมืองลาราว 400 คน ขณะที่แรงงานบางส่วนประเมินตัวเลขต่างออกไปบางก็บอกว่า 300 คน หรือ 200 คน

แรงงานรายหนึ่งตัดพ้อว่าพวกเขาไม่มีทั้งอาหารและเครื่องดื่มและไม่มีที่ให้พักอาศัย ตำรวจจีนช่วยเหลือให้พวกเขามาถึงที่ชายแดนจีน-พม่าได้ แต่เจ้าหน้าที่ทางการไม่ยอมให้พวกเขาเดินทางต่อ พวกเขาบอกว่าจะพยายามพูดคุยกับผู้บังคับบัญชาของทางการเพื่อดูว่าจะยอมปล่อยให้พวกเขาเข้าประเทศได้หรือไม่

แรงงานส่วนใหญ่ที่ติดอยู่ที่ชายแดนดังกล่าวนี้มีพื้นเพมาจากย่างกุ้ง พะโค และรัฐยะไข่ เมื่อสื่อ RFA สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานพิเศษภาค 4 ของรัฐฉาน แต่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเขาไม่ทราบเรื่องที่ทางการปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติเหล่านี้เลย

รัฐบาลท้องถิ่นของเมืองลาเริ่มให้อาหารและที่พักสำหรับคนงานเหล่านี้ตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. ที่ผ่านมา และกำลังทำการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์กับพวกเขา

ทางการพม่าประกาศตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. ให้มีการปิดด่านห้ามนักท่องเที่ยวข้ามผ่านเขตแดนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยประกาศว่าแรงงานอนุญาตให้กลับมาได้ แต่ทั้งคนต่างชาติและชาวพม่าจะต้องถูกกักตัวอยู่เป็นเวลา 14 วันโดยที่ประธานกรรมการป้องกันและรักษาโคโรนาไวรัสล่าวว่าพวกเขาต้องให้แรงงานที่กลับเข้าประเทศต้องถูกกักตัวเป็นเวลา 2 สัปดาห์เพื่อดูอาการว่าไม่ได้ติดเชื้อโควิด-19 นอกจากนี้ยังบอกให้คนที่จะเดินทางเข้าพม่าจากจีนต้องแจ้งทางการล่วงหน้าก่อนเป็นเวลา 3 วันด้วย

มีแรงงานข้ามชาติชาวพม่าที่ข้ามไปทำงานในจีนและไทยหลายพันคนเดินทางกลับประเทศแล้วหลังจากที่โรงงานของทั้งไทยและจีนปิดทำการชั่วคราวเนื่องจากโควิด-19

ขณะนี้ในพม่าตรวจพบผู้ติดเชื้อแล้วอย่างน้อย 22 ราย เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 1 ราย มีบางพื้นที่ในพม่าที่สั่งให้มีการล็อกดาวน์เพื่อจำกัดการแพร่ระบาด เช่นในพื้นที่สะกายและในมัณฑะเลย์ สำหรับในระดับประเทศ ทีมด้านสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาลพม่าบอกว่าจะมีการให้ความช่วยด้านอาหารและลดค่าไฟ 150 ยูนิตให้กับคนที่ขาดรายได้ในช่วงวันปีใหม่ติงยานของพม่าซึ่งตรงกับวันที่ 10 เม.ย.

เรียบเรียงจาก

Hundreds of Myanmar Migrant Workers Stuck Near Border Outpost After Return From China, Radio Free Asia, Apr. 6, 2020