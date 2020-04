หลังแพ้เลือกตั้งไพรมารีพรรคเดโมแครต "ซูเปอร์ทิวสเดย์" และสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ในสหรัฐ เบอร์นี แซนเดอร์ส ประกาศถอนตัวจากแคมเปญชิงตำแหน่งผู้แทนพรรคเดโมแครต โดยประกาศสนับสนุน "โจ ไบเดน" อดีตรองประธานาธิบดียุคโอบามา และพร้อมผนึกกำลังเพื่อเอาชนะโดนัลด์ ทรัมป์จากพรรครีพับลิกัน

เบอร์นี แซนเดอร์ส แถลงสดผ่านเฟสบุ๊ค ถอนตัวจากแคมเปญชิงตำแหน่งตัวแทนพรรคเดโมแครตเพื่อลงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โดยเปิดทางให้ โจ ไบเดน อดีตรองประธานาธิบดียุค บารัก โอบามา แทน (ที่มา: Facebook/Bernie Sanders)

เช้าวันที่ 8 เมษายน ตามเวลาสหรัฐอเมริกา หรือ 22.30 น. ตามเวลาประเทศไทย เบอร์นี แซนเดอร์ส วุฒิสมาชิกรัฐเวอร์มอนต์ วัย 79 ปี ซึ่งอยู่ในบ้านพักที่รัฐเวอร์มอนต์ ได้แถลงสดผ่านทางเฟสบุ๊คเพจ โดยเขากล่าวขอบคุณผู้สนับสนุน และขอถอนตัวจากแคมเปญชิงตำแหน่งตัวแทนพรรคเดโมแครตเพื่อลงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โดยประกาศว่าจะหนุน โจ ไบเดน วัย 78 ปี อดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา สมัยบารัก โอบามา เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครต

เขากล่าวว่าขณะนี้เขามีเสียงผู้สนับสนุนตามหลังไบเดนกว่า 300 คะแนน เส้นทางไปสู่ชัยชนะนั้นเป็นไปไม่ได้ เขากล่าวด้วยว่า "ในขณะที่เรากำลังชนะในการนำเสนอเชิงอุดมการณ์ ในขณะที่ได้รับการสนับสนุนจากคนหนุ่มสาว และชนชั้นแรงงานทั่วสหรัฐอเมริกา ผมขอกล่าวว่าการชิงชัยเพื่อเป็นผู้แทนชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในนามพรรคเดโมแครตไม่อาจประสบความสำเร็จ และขอยุติแคมเปญ"

เขาระบุว่าการตัดสินใจครั้งนี้ "ยากและเจ็บปวด" ทั้งนี้เขาประกาศสนับสนุน โจ ไบเดน และยินดีร่วมงานด้วยเพื่อที่เขาจะได้ผลักดันนโยบายก้าวหน้า

ทั้งนี้ในทางปฏิบัติจะยังคงมีชื่อของแซนเดอร์สในการชิงตำแหน่งตัวแทนพรรคเดโมแครตเช่นเดียวกับผู้สมัครคนอื่นๆ จนการเลือกตั้งไพรมารีดำเนินไปครบทุกรัฐ โดยแซนเดอร์สกล่าวว่าจะรวบรวมเสียงผู้สนับสนุนเพื่อที่จะ "สร้างอิทธิพลหนุนอย่างมีนัยสำคัญ" ผ่านช่องทางการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคเดโมแครตและผ่านกลไกของพรรคต่างๆ เพื่อที่จะร่วมกันเอาชนะโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกัน

"เราได้เปลี่ยนความตระหนักของชาวสหรัฐอเมริกา ในเรื่องที่ว่าประเทศของเราควรจะเป็นไปอย่างไร และเราได้นำพาประเทศสหรัฐอเมริกาก้าวไปข้างหน้า ไปสู่การต่อสู้ที่ไม่รู้จบในเรื่องความยุติธรรมทางเศรษฐกิจ, ความยุติธรรมทางสังคม, ความยุติธรรมทางเชื้อชาติ และความยุติธรรมสิ่งแวดล้อม" แซนเดอร์สกล่าวกับผู้สนับสนุนด้วยว่า "ในขณะที่การรณรงค์ของเราสิ้นสุด แต่ขบวนการของเราจะไม่ยุติ"

ภายหลังการแถลงถอนตัวของแซนเดอร์ส ทางด้านไบเดนก็ได้แถลงตอบด้วยว่า แซนเดอร์สนั้น "ไม่เพียงแค่ขับเคลื่อนการรณรงค์หาเสียง หากแต่เขาได้สร้างขบวนการขึ้นมา" พร้อมกันนั้นไบเดนได้ขอบคุณที่แซนเดอร์สเป็น "เสียงอันทรงพลังเพื่อความเท่าเทียมและยุติธรรมที่มากขึ้นของสหรัฐอเมริกา"

"คุณจะถูกรับรู้โดยผม" ไบเดนยังกล่าวด้วยคำขวัญของแซนเดอร์สอีกว่า "อย่างที่คุณพูดเอาไว้, ไม่ใช่แค่ฉันแต่หมายถึงพวกเรา"

ทั้งการตัดสินใจของแซนเดอร์ส เกิดขึ้นภายหลังการเลือกตั้งไพรมารี่ "ซูเปอร์ทิวสเดย์" ซึ่งเป็นการลงคะแนนใหญ่ในเขตเลือกตั้ง 14 รัฐเมื่อ 3 มีนาคมที่ผ่านมา คือ แอลาบามา, อาคันซอร์, แคลิฟอร์เนีย, โคโรลาโด, เมน, แมสซาชูเซตต์, มิเนโซต้า, นอร์ท แคโรไลนา, โอกลาโฮมา, เทนเนสซี, เท็กซัส, ยูทาห์, เวอร์มอนต์, เวอร์จิเนีย รวมทั้งในเขตการปกครองอเมริกันซามัว โดยคิดเป็นที่นั่ง 1 ใน 3 ของเสียงสนับสนุนในพรรคเดโมแครตทั่วประเทศ โดยผลเลือกตั้งซูเปอร์ทิวสเดย์ แซนเดอร์สตามหลังไบเดนถึง 300 คะแนน

การถอนตัวจากการชิงตำแหน่งตัวแทนพรรคเดโมแครต ชิงประธานาธิบดีสหรัฐ จะทำให้โจ ไบเดน อดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา กลายเป็นผู้ชิงตำแหน่งจากพรรคเดโมแครต เพื่อชิงชัยกับโดนัลด์ ทรัมป์ ในขณะที่สถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 กำลังสร้างวิกฤตต่อเศรษฐกิจและระบบสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกา

สำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2020 นี้

แปลและเรียบเรียงจาก

"A SPECIAL MESSAGE FROM BERNIE: Today I am suspending my campaign. But while the campaign ends, the struggle for justice continues on.", Facebook Berniesanders, 8 April 2020

Bernie Sanders, who reshaped US politics, ends 2020 presidential run, Lauren Gambino, The Guardian, Wed 8 April 2020 18.18 BST