สิงคโปร์ใช้หน่วยแพทย์ทหารอำนวยความสะดวกประชาชนช่วงโควิด-19 ระบาด

รมต.กลาโหมของสิงคโปร์ประกาศแผนแก้ปัญหาโควิด-19 ใช้ทหารช่วยเหลือประชาชนในแบบที่ครอบคลุมทั้งการดูแลคนที่ถูกให้กักตัวควบคุมโรคในที่พักและจัดหาทรัพยากรทางการแพทย์อย่างเพียงพอ

เมอร์ไลอ้อน จุดหมายตาหนึ่งในสิงคโปร์ (ที่มา: Pixabay by Jsouth via Needpix)

10 เม.ย. 2563 อึ้งเอ็งเฮน รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสิงคโปร์แถลงเมื่อวานนี้ (9 เม.ย.) ว่ากองทัพสิงคโปร์ (SAF) จะมีบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือประเทศแก้ไขปัญหาโควิด-19 ถ้าหากมีอะไรให้ต้องทำมากกว่านี้

อึ้งระบุว่ามีการนำกำลังแพทย์ทหาร 70 นายไปประจำการดูแลตามหอพักของแรงงานข้ามชาติเพื่อเป็นการปฏิบัติการในเบื้องต้น รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์กล่าวอีกว่าการดำเนินการของพวกเขาเป็น "ทรัพยากรสำคัญ" ในการที่จะยับยั้งการระบาดของโควิด-19 และจะจัดให้มีทรัพยากรที่เพียงพอสำหรับหน่วยงานของกองทัพที่เข้าไปแก้ไขปัญหานี้ และจะคอยดูแลว่ามีความต้องการอะไรมากขึ้นอีกหรือไม่ที่พวกเขาจะให้ความช่วยเหลือได้

อึ้งแถลงในเรื่องนี้ต่อสื่อหลังจากที่ไปเยี่ยมหอพัก S11 ที่เมืองพังโกลซึ่งเป็นหอพักที่มีกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด-19 อยู่รวมกันมากที่สุดโดยมีผู้ได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้แล้ว 118 ราย และตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. ที่ผ่านมาหอพักแห่งนี้ก็ถูกวางให้เห็น "พื้นที่คัดแยก" โดยจัดให้คนงาน 13,000 รายที่พักอาศัยอยู่ในที่แห่งนี้จำกัดตัวเองอยู่ในห้องพักเป็นเวลา 2 สัปดาห์

ก่อนหน้านี้กระทรวงแรงงานของสิงคโปร์เคยระบุว่าทางการกำลังพยายามปรับปรุงคุณภาพชีวิตของแรงงานให้ดีขึ้นทั้งในหอพัก S11 และหอพักเวสต์ไลต์โตห์กวนซึ่งเป็นอีกหอพักหนึ่งที่จัดให้เป็นพื้นที่คัดแยกเพื่อสกัดกั้นโรค ทางกระทรวงแถลงหลังจากที่มีรูปภาพและวิดีโอที่แสดงให้เห็นสภาพที่แออัดและสุขอนามัยย่ำแย่ในพื้นที่อาศัยเหล่านี้ โดยในวันที่ 7 เม.ย. ที่ผ่านมาศูนย์เพื่อแรงงานข้ามชาติระบุว่าสถานการณ์ในหอพักทั้งสองแห่งคงตัวแล้ว

อึ้งยังกล่าวถึงหน่วยแพทย์ของกองทัพว่าพวกเขามีขวัญกำลังใจที่ดีในการทำงานและเขาก็ย้ำเตือนว่าทีมแพทย์เหล่านี้ควรดูแลตัวเองด้วยโดยการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไวรัส การที่หน่วยแพทย์เหล่านี้ทำงานได้อย่างเยือกเย็นทำให้เขามองว่าระบบกำลังทำงานไปได้ด้วยดีแล้ว ทำให้เขามีความมั่นใจในการแก้ปัญหานี้ นอกจากนี้อึ้งยังได้พูดคุยกับแรงงานข้ามชาติบางคนในหอพักเหล่านี้ด้วย

มีการตรวจพบกรณีการติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้นในหอพักของแรงงานข้ามชาติเพิ่มขึ้นในสิงคโปร์ในช่วงไม่นานนี้ทำให้ในวันที่ 9 เม.ย. ทางการสิงคโปร์ประกาศให้หอพัก 4 แห่งเป็นเขตควบคุมโรค ขณะที่กระทรวงแรงงานได้จัดให้มีชุดทำงานเฉพาะกิจจากหลายภาคส่วนเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มแรงงานที่ต้องกักตัวเพื่อควบคุมโรค

